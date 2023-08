MotoGP, Alberto Puig: “La prestazione di Marquez ad Austin è stata incredibile”

Alberto Puig commenta l’incredibile rimonta di Marc Marquez durante il Gran Premio delle Americhe, quarto atto del Motomondiale 2022. L’iberico ha dato spettacolo e dopo un problema al via ha saputo rimontare fino ai margini del podio con un passo irraggiungibile per gli altri.

Il boss di HRC ha commentato ai media come riporta ‘Motorsport.com’: “Marc ha fatto una gara davvero impressionante. Ha avuto un problema tecnico all’inizio ed è stato un peccato. La Honda sta indagando su cosa è successo”.

Il 55enne nativo di Barcellona ha continuato dicendo: “Dopo la prima curva la moto andava bene ed ha potuto mostrare il suo vero passo. Domenica è stato in grado di dimostrare di essere stato il pilota più veloce ad Austin, il mondo intero ha potuto vederlo. La sua prestazione è incredibile”.

Il catalano ha completato il proprio intervento affermando: “Marc è stato in grado di mostrare il suo livello. È un pilota che è un passo avanti agli altri”. Ricordiamo che il #93 del gruppo è tornato in scena dopo l’assenza in Argentina in seguito alla violenta caduta durante il week-end di Mandalika (Indonesia).

Foto. LaPresse