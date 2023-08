LIVE Sinner-Ruusuvuori 7-5 6-3, ATP Montecarlo 2022 in DIRETTA: prossimo avversario. Possibile sorpasso ad Alcaraz in classifica!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

18.26 La nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Ruusuvuori finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per vivere le emozioni del torneo di Montecarlo. Un caro saluto e buona serata a tutti!

18.25 Domani ci sarà uno fra Rublev e De Minaur che giocheranno fra poco sul Court des Princes.

18.24 Quarta vittoria in cinque precedenti per Sinner contro Ruusuvuori, la seconda in questo 2022: domani può andare a caccia del secondo quarto di finale di fila in un Masters 1000.

18.22 Ben 42 gratuiti da parte di Sinner a fronte di 20 vincenti. Non migliore il bilancio di Ruusuvuori: 8 vincenti e 29 gratuiti. Ha messo in campo solo il 54% di prime Sinner con il 66% di punti vinti con la prima.

7-5 6-3 GAME, SET & MATCH SINNER! L’azzurro vince una partita tutt’altro che scontata!

30-40 Buona prima al centro da parte di Ruusuvuori.

15-40 Stecca la risposta di dritto l’azzurro.

0-40 Risponde profondissimo Sinner e conquista tre match point!

0-30 Sesto doppio fallo per Ruusuvuori.

0-15 Si avvita con il dritto in uscita dal servizio Ruusuvuori.

5-3 Sinner. Stavolta è buona la palla corta di Sinner: l’altoatesino mantiene il break di vantaggio.

40-15 Grandissimo rovescio dal centro del campo che lascia fermo Ruusuvuori.

30-15 Servizio esterno e chiusura sul lungolinea!

15-15 Non arriva alla rete la smorzata di Sinner.

15-0 Stecca la risposta Ruusuvuori.

4-3 Sinner. Non ha problemi a tenere il turno di battuta il tennista scandinavo.

40-0 Palla corta pessima di Ruusuvuori, ma è prevedibile il recupero di Sinner e il finlandese gioca il passante.

30-0 Serve bene il giocatore finlandese.

15-0 Larga di poco la volée di Sinner dopo un buon attacco di dritto.

4-2 Sinner. Ancora un bel servizio ad uscire e l’azzurro tiene il servizio a 30.

40-30 Servizio esterno e dritto a sventaglio!

30-30 Completamente sballato il dritto di Sinner che si era aperto bene il campo.

30-15 Demi-volée difficile da giocare per Sinner sul passante sulla riga di Ruusuvuori.

30-0 Sbaglia Ruusuvuori dopo una risposta profonda.

15-0 Servizio esterno e dritto in sicurezza.

3-2 Sinner. In rete il rovescio dell’azzurro, il finlandese rimane in scia nel secondo set.

40-30 Arriva bene sulla palla corta Sinner.

40-15 Non tiene lo scambio Sinner sulla diagonale destra.

30-15 IL DRITTO IN CORSA DI SINNER!! STRETTISSIMO! Che tracciante!

30-0 Di poco largo il dritto di Sinner che aveva provato ad alzare la traiettoria.

15-0 A metà rete il dritto di Sinner, scarico sulle gambe.

3-1 Sinner. Annulla due palle break e l’altoatesino conferma il break di vantaggio.

A-40 Lungo il cambio il lungolinea di dritto di Ruusuvuori: possibilità per il 3-1.

40-40 Ancora una gran prima sulla palla break.

40-A Trova la riga con la risposta Ruusuvuori e si procura un’altra chance di 2-2.

40-40 IL DRITTO IN CROSS DI SINNER! Entra in campo ed incide l’azzurro!

30-40 Terzo doppio fallo per Sinner e palla del contro-break immediato.

30-30 Sbaglia Ruusuvuori con il dritto in fase di manovra.

15-30 Un altro gratuito strano da parte di Sinner con il rovescio.

15-15 Largo il rovescio incrociato di Sinner.

15-0 Buon servizio esterno di Sinner.

2-1 BREAK SINNER! Doppio fallo del finlandese sulla palla break e scappa via l’altoatesino nel secondo set!

40-A Malissimo con il dritto Ruusuvuori: seconda palla break.

40-40 Non trova profondità ed angolo Sinner con l’attacco e passa Ruusuvuori con il rovescio lungolinea.

30-40 IL ROVESCIO DI SINNER! Palla break per l’azzurro.

30-30 Rallenta la spinta Ruusuvuori e sbaglia con il dritto.

30-15 Aveva accorciato Ruusuvuori, ma non ne approfitta con il rovescio Sinner.

15-15 Di poco lungo il rovescio di Sinner.

0-15 Sbaglia lo smash Ruusuvuori dopo un grandissimo dritto.

1-1. Ottimo game di servizio giocato da Sinner per sbloccarsi nel secondo set.

40-15 Si riscatta subito Sinner con il terzo ace.

30-15 Secondo doppio fallo commesso da Sinner.

30-0 Lunga la risposta di Ruusuvuori su una seconda tenera di Sinner.

15-0 Il nastro accomoda la palla al dritto di Sinner.

1-0 Ruusuvuori. Riparte con il piede giusto nel secondo set il finnico.

40-15 Spinge bene con il dritto in uscita dal servizio Ruusuvuori.

30-15 Accelera bene con il rovescio Sinner mettendo i piedi dentro il campo.

30-0 Ancora un errore di rovescio per Sinner.

15-0 Funziona l’asse servizio-dritto per Ruusuvuori.

17.40 Ben 23 errori gratuiti per Sinner di cui 12 con il dritto e 9 con il rovescio. Solo il 54% di prime in campo per l’azzurro con il 59% di resa. Pessimo Ruusuvuori con la seconda: 38% di punti vinti.

7-5 PRIMO SET SINNER! Chiude il parziale con una grande prima esterna l’italiano!

40-30 Sbaglia anche con il dritto Ruusuvuori la risposta: set point in favore di Jannik Sinner.

30-30 Regala Ruusuvuori con la risposta di rovescio.

15-30 Prima di servizio, dritto e stop volley delicata.

0-30 Molto lontano dal campo e dalla palla Sinner, pigro con i piedi nella ricerca del rovescio.

0-15 Bel cross di dritto per Ruusuvuori.

6-5 BREAK SINNER! Non sbaglia l’azzurro, fa giocare l’avversario e il primo a sbagliare è Ruusuvuori con il dritto!

30-40 Secondo doppio fallo del game per il finlandese e palla break in favore di Sinner!

30-30 Arriva in ritardo sul dritto Sinner.

15-30 Doppio fallo sanguinoso per Ruusuvuori.

15-15 Si ritrova la palla al corpo Ruusuvuori e sbaglia con il dritto.

15-0 Bel servizio al centro del finlandese.

5-5. Con il secondo ace Sinner esce da un game tutt’altro che banale.

40-30 Errore di dritto di Ruusuvuori e palla per il 5-5.

30-30 Distante dalla palla sul rovescio Sinner.

30-15 Gran prima al centro di Sinner!

15-15 Cede Ruusuvuori sul braccio di ferro sulla diagonale di rovescio.

0-15 Largo di poco il dritto da metà campo di Sinner: errore grave visto il punteggio.

5-4 Ruusuvuori. Troppi gratuiti da parte di Sinner che adesso dovrà affrontare un game delicato.

40-30 Si trova lontano dal campo Sinner e commette un errore di dritto.

30-30 Rischia con il rovescio lungolinea Ruusuvuori e sbaglia.

30-15 Sotto il nastro il dritto anomalo di Sinner.

15-15 Trova profondità con il dritto Sinner e chiude in avanzamento.

15-0 Serve bene il finlandese.

4-4 BREAK RUUSUVUORI. Game pessimo al servizio di Sinner pieno di errori: ancora aperto il primo set-

0-40 Sbaglia un altro dritto Sinner cercando male la palla e concede tre palle per un altro break.

0-30 Bellissimo rovescio lungolinea del finnico.

0-15 Non coordinato nel migliore dei modi per colpire il rovescio Sinner.

4-3 BREAK SINNER! Tre game consecutivi per l’azzurro che ha alzato la sua attenzione in risposta.

15-40 Bel cross di dritto di Ruusuvuori ad aprirsi il campo.

0-40 RISPOSTA SULLA RIGA E DRITTO SULLA RIGA! Che punto giocato da Sinner! Tre palle break.

0-30 Perde la pazienza Ruusuvuori e prova ad uscire con il rovescio, sbagliando nettamente in larghezza.

0-15 Lungo il dritto in spinta di Ruusuvuori.

3-3. Sinner vince un game da 16 punti dopo essere stato 40-0.

A-40 Strappa con il dritto Ruusuvuori e Sinner ha un’altra possibilità di 3-3.

40-40 Game che si allunga ulteriormente: stavolta è il dritto a tradire Sinner.

A-40 Guadagna sempre più campo Sinner e chiude con il rovescio lungolinea in avanzamento.

40-40 Rovescia lo scambio Ruusuvuori con un bel dritto in cross e poi chiude sul lungolinea.

A-40 IL DRITTO INCROCIATO DI SINNER! Trova un angolo molto acuto!

40-40 Grave errore di Ruusuvuori con il dritto e Sinner si carica.

40-A Ancora un gratuito di Sinner all’interno dello scambio: palla break per il tennista nordico.

40-40 Lungo il dritto di Sinner che stava comandando lo scambio.

A-40 Si allarga il rovescio di Ruusuvuori in manovra.

40-40 Si fa recuperare da 40-0 Sinner con l’ennesimo errore di rovescio.

40-30 Secondo dritto sbagliato consecutivamente dal giocatore italiano: a campo aperto non trova il campo.

40-15 Meno reattivo stavolta Sinner dopo la battuta.

40-0 Dritto meraviglioso in corsa di Sinner sulla riga!

30-0 Bellissimo sventaglio ad uscire: cerca molto bene la palla con i piedi Sinner.

15-0 Buon dritto da parte di Sinner in uscita dal servizio.

3-2 CONTRO-BREAK SINNER! Dritto sulla riga in contropiede e torna subito in carreggiata il tennista di Sesto Pusteria nel primo set.

30-40 Comanda lo scambio con il dritto Ruusuvuori con Sinner costretto sulla difensiva.

15-40 La risposta di Sinner è smorzata dal vento: impossibile arrivarci per Ruusuvuori. Due palle del contro-break.

15.30 Due doppi falli di fila per Ruusuvuori: le difficoltà tese dal vento si fanno sentire.

15-15 Doppio fallo commesso da Ruusuvuori e primo punto vinto in risposta da Sinner.

15-0 Troppo remissivo nello scambio Sinner.

3-1 BREAK RUUSUVUORI! Doppio fallo commesso dall’azzurro che scaraventa la palla fuori al volo e si prende anche il warning.

40-A Colpisce troppo bassa la palla con il dritto Sinner: anche il forte vento non aiuta l’altoatesino.

40-40 Ottimo dritto a sventaglio in lungolinea ad annullare la seconda chance di break!

40-A Non esce bene dal servizio sbagliando il dritto Sinner.

40-40 Ace esterno scagliato da Sinner sulla palla break!

30-40 Bellissima difesa in back con il rovescio da parte di Ruusuvuori: palla break.

30-30 Colpisce male con il dritto il finlandese.

15-30 Sbaglia una volée piuttosto agevole Sinner arrivando in ritardo nei pressi della rete.

15-15 Non trova il giusto timing sul dritto Sinner.

15-0 Errore di rovescio da parte di Ruusuvuori.

2-1 Ruusuvuori. Secondo turno di servizio a zero per il finlandese che serve il secondo ace.

40-0 Non trova la palla in risposta Sinner.

30-0 Rovescio di Ruusuvuori che rimbalza corto e sorprende Sinner.

15-0 Peso del corpo all’indietro e dritto di Sinner che vola via.

1-1. Annullando una palla break viene a capo del primo turno di servizio Jannik Sinner.

A-40 Larga la risposta di Ruusuvuori sulla prima esterna di Sinner.

40-40 Bella progressione con il dritto da parte di Sinner, chiudendo con il lungolinea.

30-40 Bel back di dritto di Ruusuvuori in lungolinea e Sinner è macchinoso nello spostamento in avanti. Palla break per il finlandese.

30-30 Altro errore di rovescio commesso da Sinner.

30-15 Leggermente in ritardo Sinner nello spostamento verso sinistra.

30-0 Servizio profondo e molto lavorato e dritto in contropiede vincente.

15-0 Profondo l’attacco di rovescio di Sinner dal centro del campo.

1-0 Ruusuvuori. Comincia bene il finlandese al servizio, non concedendo possibilità all’azzurro.

40-0 Colpisce troppo addosso la palla con il rovescio Sinner.

30-0 Ace al centro di Ruusuvuori.

15-0 Sbaglia con il rovescio Sinner trovandosi lontano dalla palla.

COMINCIA L’INCONTRO! AL SERVIZIO EMIL RUUSUVUORI!

16.35 Stanno finendo il riscaldamento i due protagonisti: a breve comincerà il match. Quasi tutto pronto anche sul Rainier III per Musetti-Auger-Aliassime, altro match che potete seguire con noi.

16.33 Chi vince affronta uno tra Rublev e De Minaur agli ottavi di finale, partita che si disputerà più tardi.

16.31 I due giocatori si sono affrontati recentemente a Miami: il finlandese ha servito per il match ed ha avuto a disposizione tre match point, ma ha ceduto per la terza volta in carriera su quattro al giocatore italiano.

16.29 Sinner ha sconfitto l’ostacolo Borna Coric al primo turno in tre set accusando dei problemi agli addominali nel corso del secondo parziale: vedremo quali saranno le condizioni nelle quali si presenterà oggi l’altoatesino.

16.27 Ruusuvuori ha oltrepassato le qualificazioni salvandosi contro Cobolli e ieri ha vinto la sua terza partita in carriera in un main draw Atp sulla terra rossa: 6-4 6-3 ad Oscar Otte.

16.25 Sinner l’anno scorso si fermò al secondo turno: venne sconfitto dal numero uno del mondo Novak Djokovic dopo aver superato Albert Ramos-Vinolas.

16.23 In palio un posto negli ottavi di finale a Montecarlo: nessuno dei due giocatori si è mai spinto a questa fase del torneo.

16.21 Ben ritrovati amici di OA Sport. Taylor Fritz è approdato agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo battendo Cilic in tre set. Fra poco comincerà sul Court des Princes Sinner-Ruusuvuori.

15.30 Terzo set a decidere il match tra Fritz e Cilic: il croato vince il secondo parziale per 6-4 ed allunga l’incontro sul Court des Princes. Dopo sarà la volta di Jannik Sinner.

14.42 Buongiorno amici di OA Sport. Si è concluso il primo set fra Fritz e Cilic: lo statunitense se l’è portato a casa con il punteggio di 6-3. Dopo questo incontro toccherà a Sinner e Ruusuvuori sul Court des Princes.

Il programma di Sinner-Ruusuvuori

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori, secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo, appuntamento che apre le danze alla stagione sulla terra battuta.

Si tratta del quarto incontro fra i due giocatori che si riaffrontano dopo il primo turno di Miami di un paio di settimane fa: Sinner è riuscito a spuntarla annullando tre match point. Altre due vittorie per Sinner sul veloce ed una per il finlandese. Nessun confronto sulla terra rossa.

Sinner non è apparso in forma al primo turno contro Coric: dei problemi agli addominali sembravano doverlo mettere fuori gioco, poi l’altoatesino è riuscito a spuntarla in tre set. L’azzurro prova a siglare il miglior risultato al Principato dopo il secondo turno dello scorso anno quando venne sconfitto per mano di Novak Djokovic.

Ruusuvuori è uscito indenne dalle qualificazioni: era sotto 6-4 4-2 contro Flavio Cobolli, salvo poi riuscire a ribaltare la partita. Il finlandese non ha nel mattone tritato il suo habitat naturale, ma al primo turno ha eliminato un avversario sempre scomodo come il tedesco Oscar Otte.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Sinner-Ruusuvuori, secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L’incontro è programmato come terzo sul Court des Princes dopo Ramos-Norrie e Fritz-Cilic a partire dalle 11.00. Potrete seguire la partita in pay-tv su Sky Sport Tennis, canale 205 di Sky. Buon divertimento!

Foto: LiveMedia/Jean Catuffe/DPPI – LivePhotoSport.it