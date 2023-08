Classifica ATP, Jannik Sinner può superare Carlos Alcaraz: dove deve arrivare a Montecarlo

Jannik Sinner può superare Carlos Alcaraz nel ranking ATP. Questa è una delle notizie del giorno, scaturita dai risultati avveratisi nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: il tennista italiano si è imposto in due set contro il finlandese Emil Ruusuvuori, mentre lo spagnolo ha perso in tre parziali contro lo statunitense Sebastian Korda. Il giovane fuoriclasse iberico era balzato all’undicesimo posto della classifica mondiale imponendosi al Masters 1000 di Miami e scavalcando proprio il nostro portacolori, ma l’altoatesino ha subito l’occasione per restituire il sorpasso all’avveraario.

Il 20enne deve raggiungere almeno la semifinale per riuscire in questo intento. Jannik Sinner occupa al momento la dodicesima posizione della graduatoria con 3.099 punti all’attivo, mentre Carlos Alcaraz si trova un gradino più sopra con 3.330 punti. L’azzurro lo sopravanzerebbe nel caso in cui riuscirebbe ad approdare al penultimo atto e balzare così a quota 3.369 punti. Il cammino non è però dei più semplici per l’allievo di Simone Vagnozzi.

Ottavo di finale contro il vincente del confronto tra l’australiano Alex de Minaur e Andrey Rublev, poi potrebbe materializzarsi il quarto di finale contro il tedesco Alexander Zverev, ma il numero 3 al mondo deve prima superare l’argentino Francisco Delbonis e poi lo spagnolo Pablo Carreno-Busta. L’eventuale semifinale potrebbe essere contro il greco Stefanos Tsitsipas, ma il numero 5 al mondo deve prima vedersela col serbo Laslo Djere e poi col vincente del match tra Lorenzo Musetti e l’argentino Diego Schwartzman.

JANNIK SINNER SUPERA CARLOS ALCARAZ NEL RANKING ATP SE…

Si qualifica per la semifinale del Masters1000 di Montecarlo.

Photo LiveMedia/Jean Catuffe/DPPI