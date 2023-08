Masters1000 Montecarlo 2022, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti agli ottavi! Eliminati Alcaraz e Auger-Aliassime

Calato il sipario su questa giornata di incontri del secondo turno del Masters1000 di Montecarlo. Sulla terra rossa del Principato partite di alto livello, nonostante la presenza costante del vento che non ha di certo aiutato i tennisti a esprimere il proprio 100%. Andiamo, quindi, a scoprire cosa il campo ci ha riservato.

SINNER E MUSETTI AGLI OTTAVI DI FINALE – Buone notizie per l’Italia che fa 2/3 quest’oggi nel computo dei qualificati agli ottavi di finale. Lorenzo Musetti ha dato spettacolo, battendo il n.9 del mondo Felix Auger-Aliassime per 6-2 7-6 (2). Una versione del toscano d’alta scuola che, come spesso gli capita, sa esaltarsi al cospetto di giocatori di alto livello. E così grande prova da parte sua e prossima sfida contro l’argentino Diego Schwartzman. Il sudamericano (n.16 del ranking) ha battuto per 6-0 7-6 (4) l’ungherese Marton Fucsovics (n.57 ATP) per 6-0 7-6 (4). Missione compiuta anche per Sinner, pur senza brillare particolarmente. L’altoatesino ha sconfitto il finlandese Emil Ruusuvuori (n.81 del ranking) per 7-5 6-3, in una partita costellata dai tanti errori non forzati. Comunque, l’azzurro continua la sua avventura e sulla sua strada ci sarà il russo Andrey Rublev. La testa di serie n.5 a fatica ha avuto la meglio nel confronto con l’australiano Alex de Minaur (n.25 ATP). Con il punteggio di 2-6 6-1 6-4 Rublev ce l’ha fatta e sarà un incontro aperto con Jannik. Niente da fare, invece, per Lorenzo Sonego che si è dovuto arrendere al serbo Laslo Djere. Il n.62 del mondo ha prevalso per 6-4 6-4, confermandosi giocatore molto rognoso sulla terra. E sarà dunque Djere il prossimo avversario del vincitore del torneo nel 2021 Stefanos Tsitsipas.

ZVEREV, RUUD E HURKACZ AVANZANO – Vittorie per i quotati Alexander Zverev, Hubert Hurkacz e Casper Ruud. Il tedesco (n.3 ATP) ha battuto l’argentino Federico Delbonis (n.34 del ranking) e negli ottavi incrocerà lo spagnolo Pablo Carreno Busta (n.19 del mondo) che ha sfruttato il ritiro del kazako Alexander Bublik (n.36 del ranking) sullo score di 4-6 7-6 (3) 4-3 in favore dell’iberico. In tre set ha vinto il finalista di Miami per 6-3 4-6 6-4 contro l’altro spagnolo Pedro Martinez e per lui ci sarà ancora Spagna parlando di Albert Ramos-Vinolas (n.37 ATP) a segno per 6-4 2-6 6-4 contro il n.10 del mondo Cameron Norrie. Vittoria anche per Ruud contro il talentuoso danese Holger Rune (n.79 del ranking) per 7-6 (5) 7-5. Una bella prova di maturità per lo scandinavo prossimo avversario del bulgaro Grigor Dimitrov.

ELIMINATO ALCARAZ – Di sicuro, una delle notizie del giorno è l’eliminazione dello spagnolo Carlos Alcaraz. Il n.11 del mondo, dopo 3 ore e 4 minuti di partita, ha dovuto alzare bandiera bianca al cospetto di un grande Sebastian Korda (n.42 del ranking), vittorioso per 7-6 (2) 6-7 (5) 6-3. Un match dagli alti contenuti tecnici che ha confermato le grandi attitudini dei due tennisti. Korda negli ottavi giocherà contro il connazionale Taylor Fritz (testa di serie n.10), a segno per 6-3 4-6 6-4 contro Marin Cilic (n.22 ATP). A completare il quadro, il successo del belga David Goffin (n.47 del ranking) che, reduce dal trionfo a Marrakech, ha dato continuità al suo incedere sconfiggendo il britannico Daniel Evans (n.27 del mondo) per 7-6 (3) 6-2. Sarà quindi Goffin ad affrontare lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina che ieri ha regolato in tre set il n.1 del mondo Novak Djokovic.

Foto: LiveMedia/Jean Catuffe/DPPI