Damiano Caruso vince il Giro di Sicilia: “Ho raccolto quanto seminato e ho realizzato un sogno”

Tappa conclusiva e maglia rossa finale: colpo doppio al Giro di Sicilia 2022 per Damiano Caruso, che arriva a braccia alzate sul traguardo dell’Etna, sede d’arrivo della quarta ed ultima frazione della corsa e si aggiudica anche la classifica generale. Queste le sue parole subito dopo l’arrivo ai microfoni di Rai Sport.

Così il siciliano: “Sono felicissimo, perché in un certo senso ho realizzato anche un sogno: non avevo mai corso in Sicilia, e sono riuscito a farlo adesso con la maglia della Nazionale. Voglio ringraziare tutti: la mia squadra di club, che mi ha permesso di partecipare, e la Federazione, che mi ha messo in condizione di farlo“.

Questa la sua analisi conclusiva: “Io ho fatto il massimo, ho preparato questo appuntamento con il massimo impegno ed alla fine oggi abbiamo raccolto quello che si è seminato. Conoscevo molto bene la salita finale, sapevo che il punto ideale per attaccare era ai -2 km e così ho fatto“.

Foto: LaPresse