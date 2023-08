LIVE Ginnastica artistica, Trofeo Jesolo 2022 in DIRETTA: l’Italia spaventa gli USA, Asia D’Amato sfiora la vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito nel corso di questo intenso pomeriggio. Appuntamento a domani (ore 14.30) con le Finali di Specialità del Trofeo di Jesolo. Restate con noi per cronaca, qualificate alle Finali e approfondimenti. Buona serata a tutti.

20.36 L’Italia piace comunque per agonismo e tenacia, ha tenuto testa agli USA e muove i piedi in maniera convincente verso i grandi appuntamenti internazionali della stagione. Questi USA non sono imbattibili e la Russia è fuori dai giochi, ci saranno gli Europei ad agosto e i Mondiali in autunno.

20.35 L’Italia ha disputato una bella prova di squadra, in particolar modo tra parallele, corpo libero e volteggio. Asia D’Amato e Martina Maggio sono state solide su tutti gli attrezzi, Veronica Mandriota ha debuttato col doppio avvitamento alla tavola, Giorgia Villa ha illuminato sugli staggi. Spiace per la gara a tratti complicata per la talentuosa Angela Andreoli e per gli sbagli di Giorgia sui 10 cm.

20.33 Konnor McClain ha vinto il concorso generale individuale con 54.999 punti. La statunitense si è imposta con soltanto 32 centesimi di vantaggio su Asia D’Amato (54.967), Martina Maggio terza con 54.200. L’azzurra si è dovuta arrendere al cospetto dell’americana per appena 32 millesimi… Bella prova sul giro completo per le nostre portacolori.

20.29 L’Italia ha spaventato gli USA nelle prime due rotazioni. Poi purtroppi le doppie cadute di Giorgia Villa e Angela Andreoli alla trave (due a testa) ci hanno un po’ tagliato le gambe e hanno complicato il tentativo di rimonta sulle americane, che si impongono con 1.8 punti di vantaggio. L’Italia ha messo paura alla corazzata a stelle e strisce nella sua formazione tipo: con qualche errore in meno e un pizzico di fortuna in più si poteva fare il colpaccio.

20.28 Gli USA hanno vinto il Trofeo di Jesolo con 164.065 punti. L’Italia è seconda con 162.267. Il Canada completa il podio (152.266), davanti a Romania (152.167), Belgio (151.266), Francia (150.767).

20.24 Ultimi esercizi della gara. Gli USA hanno vinto il Trofeo di Jesolo davanti all’Italia, peccato per qualche errore qua e là che ha impedito di lottare concretamente per il successo.

20.22 Konnor McClain ottiene un ottimo 13.933 e vince l’all-around. Ha battuto Asia D’Amato per 32 millesimi. Che sfortuna per l’azzurra, che chiuderà in seconda posizione davanti a Martina Maggio.

20.21 Esercizio magistrale di Konnor McClain. Se sta sotto il 13.9 sarà la nostra Asia D’Amato a vincere l’all-around, ma la l’americana è stata davvero encomiabile…

20.20 Konnor McClain alla trave. Gli USA vogliono puntellare il successo.

20.19 L’Italia esce con la media del 14 dal volteggio, ma recuperare 2.8 punti agli USA appare arduo. Le americane non sono cadute, il sorpasso sembra ostico. Mueller 13.433.

20.18 Eccezionale! 13.933 per Veronica Mandriota, enormi passi in avanti a livello tecnico per la pugliese.

20.16 Veronica Mandriota stoppa il suo primo doppio avvitamento in gara. Bravissima! Attendiamo il punteggio. L’Italia ha chiuso la sua rotazione al volteggio nel miglior modo possibile.

20.15 Jones 13.467 alla trave. Gli USA stanno cercando di difendersi…

20.14 Andreoli ottiene 13.433 col primo salto. E ora Veronica Mandriota, che eseguirà per la prima volta il doppio avvitamento.

20.13 Twist da fermo e salto avanti davvero impeccabili per Jones, che poi si sbilancia vistosamente su un elemento dietro. Esercizio un po’ macchinoso, doppio raccolto in uscita con un saltello dietro. Trave comunque interessante.

20.12 Andreoli esegue un avvitamento e mezzo. C’è Shiles Jones alla trave.

20.11 Frazier si ferma a 12.933. Gli USA non aprono benissimo…

20.10 Bravissima anche sul secondo salto (13.700), entrerà nella finale di specialità.

20.09 Asia D’Amato ottiene 14.233. Eseguirà anche il secondo salto.

20.08 ASIA D’AMATOOOO! STOPPATO IL DOPPIO AVVITAMENTO! Da manuale. Potrebbe vincere l’all-around e tiene l’Italia in lotta per il primo posto.

20.06 Martina Maggio porta a casa 13.667. Frazier alla trave: commette uno sbilanciamento abbastanza grosso, non esegue una serie acrobatica prevista e poi sull’enjambé non è pulitissima. Uscita leggermente sporcata.

20.05 Nella classifica all-around, Asia D’Amato è a tre decimi da Konnor McClain: con un bel volteggio potrebbe battere l’americana e vincere il trofeo!

20.04 Martina Maggio esegue un ottimo avvitamento e mezzo al volteggio.

20.02 Inizia l’ultima rotazione. Gli USA sono favoriti per il successo, ma non dovranno commettere grossi errori alla trave. L’Italia cercherà di ricucire al volteggio sfruttando il dty di Asia D’Amato e la precisione di Martina Maggio.

20.00 Ultima rotazione: Italia al volteggio, USA alla trave. Servirà una magia, sperando in qualche errore altrui, per stare davanti e vincere il Trofeo di Jesolo.

19.58 Canada 152.266, Francia 150.767. Hanno già finito la loro gara, non sarà un problema per USA e Italia operare il sorpasso.

19.56 CLASSIFICA TROFEO JESOLO: USA 123.232, Italia 120.434. Le americane sono avanti di 2.8 punti prima dell’ultima rotazione: le azzurre cercheranno di guadagnare terreno al volteggio, le statunitensi saranno alla trave e potrebbero commettere degli errori.

19.55 Si è conclusa la quinta rotazione. Tra poco la grande chiusura.

19.50 Caduta di Desiree Carofiglio al corpo libero, davvero non è giornata.

19.45 Il Canada alle parallele con Ellie Black, prima di lei 13.300 di Stewart.

19.40 Purtroppo le classifiche non si sono ancora aggiornate. Resta da capire lo scarto tra USA e Italia alla vigilia dell’ultima rotazione, che sulla carta è favorevole alle azzurre.

19.37 Inizia ora la quinta rotazione. Italia e USA sono in pausa, torneranno in pedana soltanto per l’ultima rotazione: azzurre al volteggio, americane alla trave.

19.32 L’Italia si è difesa al corpo libero con Martina Maggio e Asia D’Amato, Veronica Mandriota ha stretto i denti nonostante delle sbavature, purtroppo Angela Andreoli è stata penalizzata più del previsto. Frazier 12.767 alle parallele in chiusura per gli USA, Carofiglio 12.233.

19.29 Si è conclusa la quarta rotazione, ne mancano due al termine della gara. Si andrà avanti fino alle 20.30 circa, si infiamma la sfida tra Italia e USA.

19.27 Per Esposito 12.133, chiude Desiree Carofiglio alla trave. La lombarda si salva su una serie acrobatica, la giornata è difficile per l’azzurra.

19.25 Grosso errore di Frazier sugli staggi, dovrebbe essere penalizzata in maniera consistente. Attenzione perché Italia e USA sono molto vicine…

19.22 Manila Esposito ha concluso il suo esercizio da individualista al corpo libero. C’è eMjae Frazier alle parallele, esercizio importante nella lotta per la vittoria tra Italia e USA. Sale dopo il 14.033 di Zoe Miller.

19.20 Angela Andreoli punita eccessivamente: 12.300 (5.0). Il doppio teso è stato pesantemente penalizzato.

19.19 Gli USA con il 13.333 di Mueller e il 14.133 di Jones. L’Italia se la sta giocando ad armi pari.

19.18 Angela Andreoli si distingue sempre! Doppio giro in accosciata, doppio teso un po’ scarso, Tsukahara fantastico, doppio carpio ben tenuto e chiusura in raccolto. Acrobatica fantastica, si deve crescere sull’artisticità. Davvero è un talento innato.

19.17 Mandriota 13.100, va comunque bene. Ora Andreoli.

19.16 Veronica Mandriota ha commesso delle sbavature non da lei al corpo libero, peccato per il triplo giro impugnato. Attendiamo il punteggio, poi toccherà ad Angela Andreoli.

19.14 Fantastico! Pesante 13.400 per Asia D’Amato al corpo libero.

19.13 STUPENDA ASIA D’AMATO. Chusovitina, Tabac e doppio carpio fantastici. Interpreta benissimo il suo esercizio, che si sposa ottimamente con la musica. Pulita sulle diagonali, bene la parte artistica. L’azzurra è in crescita, attendiamo il punteggio. L’Italia si sta distinguendo al corpo libero.

19.11 Martina Maggio 13.167 al corpo libero, ora tocca ad Asia D’Amato.

19.10 Bravissima Martina Maggio, prova di grande spessore tecnico e agonistico. Rompe benissimo il ghiaccio per l’Italia al quadrato.

19.08 Martina Maggio apre la rotazione al corpo libero. Una piccola incertezza sul doppio teso, ben tenuto il doppio raccolto in seconda linea. Bella la parte artistica sulle note di una musica decisamente energica e poi un magistrale Tsukahara in terza diagonale! Chiusura con doppio carpio.

19.06 L’Italia può giocarsi delle belle carte al corpo libero. Veronica Mandriota si distingue sempre per la sua eleganza, Asia D’Amato e Angela Andreoli sono in crescita, Martina Maggio è una garanzia. Da vedere invece come si comporteranno le americane sugli staggi.

19.05 L’Italia ha un vantaggio di sette decimi sugli USA a metà gara, pienamente in corsa per la vittoria quando siamo a metà gara. La nostra Nazionale è stata superlativa alle parallele, purtroppo alla trave si sono pagate le due cadute a testa per Giorgia Villa e Angela Andreoli, accreditate dei migliori esercizi su questo attrezzo.

19.04 Tra poco la quarta rotazione. Italia al corpo libero, USA alle parallele. Prosegue la sfida.

19.02 CLASSIFICA DOPO LA TERZA ROTAZIONE. Italia 82.267, USA 81.566, Romania 78.299, Francia 75.724, Canada 74.766, Belgio 73.267.

18.58 Manila Esposito davvero molto brava, piace l’acrobatica e l’uscita in doppio carpio (12.967). Si è conclusa la terza rotazione.

18.56 Ci stiamo dirigendo verso la conclusione della terza rotazione. Veronica Mandriota bravissima alla trave (13.467), ora si esibisce anche Manila Esposito.

18.54 Andreoli 10.367, l’Italia scarterà il suo punteggio. Non si riesce a cestinare il risultato di Giorgia Villa. Intanto gli USA chiudono la rotazione al volteggio col 13.067 di Miller.

18.52 Due cadute di Angela Andreoli. Sul salto in entrata e sui giri in accosciata. Il suo esercizio alla trave è così complesso e ricco di difficoltà che necessita di prove continue, anche in gara. Va immagazzinato. Se intepretato correttamente è un esercizio con cui poter puntare a una medaglia nelle occasioni che contano davvero.

18.50 Stupenda Asia D’Amato da 13.567 alla trave, le Fate sono cresciute sull’attrezzo sempre più insidioso. E ORA ANGELA ANDREOLI, prova infarcita di difficoltà!

18.49 Konnor McClain solleva gli USA col 14.100 al volteggio (doppio avvitamento).

18.47 Bene la serie acrobatica seguente l’entrata. Brava sugli enjambè e sul costale, parte artistica interessante ma poi sporca l’enjambè mezzo giro. Uscita in doppio carpio, impeccabile!

18.46 Spettacolaree! Martina Maggio 13.833 alla trave! Passa il testimone ad Asia D’Amato, che entra in maniera corretta (stesso elemento sbagliato da Giorgia Villa).

18.43 Mueller cada dall’avvitamento e mezzo e si ferma a 11.867. Frazier alza la meedia col dty da 13.867. USA ancora un po’ imballati.

18.41 Bella serie acrobatica dietro dell’azzurra, che si salva da una caduta in maniera funambolica. Elegante a livello artistico, piace su enjambé e ribaltata. Tiene un ottimo costale e piace sulla parte a terra, uscita in doppio carpio. Ottimo esercizio di Martina Maggio!

18.40 Giorgia Villa 11.967, chiaramente senza le cadute si sarebbe andati oltre i 14 punti. Sulla trave sale Martina Maggio con un ejambè cambio.

18.38 Giorgia Villa ha saputo riprendersi dopo il doppio errore e ha portato a termine l’esercizio, davvero peccato per la sbavatura che inciderà sul suo punteggio. Ora le compagne dovranno spremersi per poter scartare questo risultato dal computo di squadra.

18.36 NOOOOO Giorgia Villa cade in entrata alla trave. Poi sbaglia anche il salto raccolto avvitato. Doppio errore per la bergamasca. Sono due elementi difficilissimi, da eseguire se si vuole sperare di ottenere un risultato di spessore a livello internazionale. L’errore è dietro l’angolo.

18.33 Ora l’Italia esce dalla zona di riposo e si dirige alla trave. Gli USA si esibiranno al volteggio.

18.30 CLASSIFICA DOPO DUE ROTAZIONI. Francia 75.600, Canada 74.200. Queste due squadre si sono già esibite sue due attrezzi. Italia 41.400, Romania 40.499, USA 39.333, Belgio 35.933 che si sono esibite su un solo attrezzo.

18.28 La seconda rotazione si chiude col 11.300 di Osyssek alle parallele. Carofiglio aveva portato a casa 11.700 sugli staggi.

18.27 Carofiglio cade in uscita dagli staggi. La prima parte della gara non è purtroppo felice per la lombarda.

18.25 Desiree Carofiglio sale sulle parallele dopo aver commesso un grosso errore al volteggio nella rotazione precedente.

18.23 La Francia appare decisamente inferiore rispetto all’Italia alle parallele, Mielle prosegue con 12.467. Brassart fallosa alla trave (12.167).

18.20 Serber si ferma a 11.933 a causa della caduta, mentre la belga Louon ottiene un discreto 13.033 alla trave.

18.18 La Francia apre male con 10.333 di Versaveau, poi una caduta della compagna di squadra che l’ha seguita. Ellie Black ha rotto il ghiaccio al quadrato.

18.16 Nel frattempo Francia alle paralelle, Romania al volteggio, Canada al corpo libero, Belgio alla trave.

18.14 L’Italia tornerà in pedana per la terza rotazione, sarà la volta della trave. Giorgia Villa e Angela Andreoli sono particolarmente attese sui 10 cm, dove eseguiranno due esercizi infarciti di difficoltà.

18.12 USA in apnea al corpo libero e ben lontani dai giorni migliori al quadrato, vedremo se le americane si riprenderanno nel corso della gara ma intanto inseguono a due punti di distacco.

18.10 L’Italia è piaciuta nella prima rotazione. Giorgia Villa davvero superlativa sugli staggi, ha convinto per difficoltà ed esecuzione. Ottimo il responso di Martina Maggio e Asia D’Amato, ottima la resa di Angela Andreoli che sta crescendo anche alle parallele. Spiace per le due cadute di Alice D’Amato, in ripresa dall’infortunio.

18.08 Nella seconda rotazione, che inizierà tra tre minuti, non vedremo all’opera Italia e USA. Rotazione di riposo per le azzurre e le americane. Entrano in gara Romania e Belgio.

18.07 Italia al comando dopo il primo attrezzo. Le azzurre si sono davvero distinte alle parallele asimmetriche, prendono già 1.3 punti di vantaggio sulla Francia che ha sfruttato il vantaggio. Gli USA non hanno incantato al corpo libero e sono indietro di due punti.

18.06 CLASSIFICA DOPO LA PRIMA ROTAZIONE. Italia 41.400, Francia 40.034, USA 39.333, Canada 37.966.

18.05 Si è conclusa la prima rotazione. Attendiamo gli ultimi punteggi (l’individualista Manila Esposito e Veronica Mandriota alle parallle

18.02 Angela Andreoli ha portato in gara un esercizio da 6.0 di D Score! Ottiene 13.467, complice la sbavatura in uscita. Ottima prova. Intanto 12.300 per Miller al corpo libero, gli USA non stanno strabiliando.

18.00 Ora Angela Andreoli sulle parallele. Brava con Stalder+Tkatchev, ottima anche con un salvataggio superbo e subito allo Jaeger. Uscita leggermente sporcata. Un ottimo esercizio per la giovane bresciana che rompe brillantemente il ghiaccio.

17.58 Alice D’Amato ottiene 12.067 con due cadute alle parallele. Il suo Trofeo di Jesolo finisce qui. Intanto uno e mezzo al volteggio per Desiree Carofiglio, che gareggia da individualista.

17.55 Shilese Jones è caduta al corpo libero: 12.100. Le americane stanno un po’ stentando.

17.54 Alice D’Amato torna in gara dopo l’infortunio di due mesi fa. Purtroppo è caduta due volte. L’importante è ritrovarsi, va incoraggiata.

17.53 Asia D’Amato viene premiata con 13.767 alle parallele. Punteggio positivo per l’azzurra.

17.52 Black 13.133 per la sua buona trave, Frazier 13.367 per il suo corpo libero: prime due diagonali di grido, poi paga un’uscita di pedana. La francese Devillard non è stata impeccabile sui due salti al volteggio (13.900+12.967).

17.51 Martina Maggio ha ottenuto 13.533 (5.7) alle parallele, mentre per Mueller solo 12.733 al corpo libero.

17.50 Ottimo Nabieva + Pak per Asia D’Amato, poi legge bene la situazione e non azzarda qualche collegamento di troppo. Peccato per un saltello in avanti in uscita, ma la genovese si è distinta ancora una volta.

17.49 Scrosio di applausi per una superba Martina Maggio, che si è davvero esaltata sugli staggi. Prova di spessore su un attrezzo sempre più congeniale alla brianzola, brava a esaltarsi con i vari collegamenti. Ora Asia D’Amato.

17.47 Giorgia Villa porta a casa 14.100 (5.8 il D Score). Passa il testimone a Martina Maggio.

17.46 eMjaer Frazer si è scatenata con uno Tsukahara avvitato piantato a terra, poi stupendo il doppio teso in seconda diagonale.

17.45 Prova solida della veterana Black sui 10 cm. Aspettiamo il punteggio di Giorgia Villa, poi toccherà a Martina Maggio.

17.43 Le americane aprono al corpo libero. La prima atleta è stata strepitosa: è uscita di pedana sulla prima diagonale, ha interpretato poco la coreografia. Non è piaciuta molto. Intanto la trave di Ellie Black.

17.42 Giorgia Villa superlativa! Forma davvero smagliante, collega perfettamente tutti gli elementi, esce con uno Tsukahara. Ottime le serie di Pak e Shapo sull’attrezzo. ESERCIZIO DI SPESSORE.

17.41 SI PARTE SUBITO CON GIORGIA VILLA SUGLI STAGGI.

17.40 PRIMA ROTAZIONE: Italia alle parallele, USA al corpo libero, Canada alla trave, Francia al volteggio.

17.39 Ultimi due minuti del riscaldamento agli attrezzi, poi inizierà finalmente la gara. La fase di presentazione è durata mezzora.

17.37 Questo il Belgio: Noemie Louon, Lisa Vaelen, Margaux Dandois, Keziah Langendock, Jutta Verkest, Maellyse Brassart.

17.36 La compagine della Romania: Bianca Dorobantu, Ioana Stanciulescu, Maria Ceplinschi, Silviana Sfiringu, Anamaria Barbosu, Andreea Preda.

17.35 Il quintetto della Francia: Coline Devillard, Morgane Osyssek, Célia Serber, Silane Mielle, Louane Versaveau.

17.34 Questo il quintetto del Canada: Ellie Black, Rose Woo, Cassie Lee, Ava Stewart, Jenna Lalonde.

17.33 Questa la formazione degli USA: Shilese Jones, Konnor McClain, eMjae Frazier, Zoe Miller, Elle Mueller. Ashlee Sullivan non ci sarà per infortunio.

17.32 Questa la squadra dell’Italia: Giorgia Villa, Martina Maggio, Asia D’Amato, Angela Andreoli, Manila Esposito, Veronica Mandriota. Alice D’Amato e Desiree Carofiglio da individualiste.

17.31 Si sono concluse le presentazioni delle formazioni in gara.

17.30 ECCO L’ITALIA. Balletto delle Fate che si lanciano verso la gara. Suona l’Inno di Mameli.

17.28 Viene recuperata la presentazione della Francia, poi toccherà all’Italia.

17.27 Si scatenano le americane, suona l’inno nazionale.

17.25 Il balletto del Belgio di Maelysse Brassart, sono sei ginnaste.

17.24 Presentano la Romania, rinviata la presentazione della Francia per problemi tecnici.

17.21 Si presenta la Francia. Coline Devillard guida il quintetto transalpino. Per due volte hanno sbagliato a mettere la musica…

17.20 Ora tocca alla Germania, presente però con una sola individualista. Per ogni Nazione in gara viene suonato il rispettivo anno.

17.19 Apre il Canada di Ellie Black e Rose Woo.

17.18 Finalmente le squadre entrano in pedana. La presentazione è coreografica, le ginnaste fanno un balletto per introdursi al pubblico.

17.15 Intanto introduciamoci verso la gara. Si userà la formula atipica del 6-4-3: squadre composte da sei ginnaste, quattro saliranno sugli attrezzi (non necessariamente sempre le stesse), verranno considerati i migliori tre punteggi.

17.12 Altro numero in stile circense con delle bambine sulla pedana del corpo libero. Si sta facendo crescere l’attesa per l’inizio della competizione.

17.11 Altro momento di spettacolo. Altre bimbe della Gym Art in uno show che ricorda i mimi.

17.09 Si conclude lo spettacolo di break dance.

17.06 Ora uno spettacolo di hip-hop con tema circense. Si avvicina il momento dell’ingresso in pedana delle squadre.

17.04 Bello show delle giovanissime della Gym Art sulle note di We Are The World, con la bandiera della pace.

17.02 INIZIA LO SPETTACOLO D’APERTURA.

16.58 Ci sarà uno spettacolo di apertura prima dell’ingresso delle squadre, studiato dalla società organizzatrice.

16.56 A Jesolo hanno sempre vinto atlete di calibro mondiale: Gabby Douglas, Simone Biles e Sunisa Lee si sono imposte in laguna e si sono laureate Campionessa Olimpiche all-around.

16.54 Gli USA sembrano essere meno forti del recente passato, ma Konnor McClain sembra essere un ottimo prospetto.

16.52 L’Italia si presenta con tutti i suoi pezzi forti, eccezion fatta per Elisa Iorio (si deve operare alla spalla) e Vanessa Ferrari (in recupero). Il DT Enrico Casella osserverà da vicino le sue ragazze, alcuni hanno già nelle gambe tre gare in stagione e la forma sta pian piano arrivando.

16.50 Dieci minuti all’ingresso delle ginnaste in campo gara, cresce l’attesa per il Trofeo di Jesolo. In mattinata si è disputata la gara juniores vinta dagli USA davanti all’Italia.

16.48 Verrà premiato anche il podio del concorso generale individuale (all-around). Le migliori otto su ogni attrezzo si qualificheranno alle Finali di Specialità.

16.46 Ogni squadra è composta da sei atlete (contro le cinque che vedremo a Mondiali e Olimpiadi), quattro saliranno su ogni attrezzo e i migliori tre punteggi verranno conteggiati ai fini della classifica a squadre.

16.44 Atteso anche il Canada guidato da Ellie Black e Rose Woo. La Francia si mette nelle mani di Coline Devillard con alcune giovani interessanti come Morgane Osyssek, Célia Serber, Silane Mielle, Louane Versaveau. La Romania cerca di risorgere con Ioana Stanciulescu, Maria Ceplinschi e Silviana Sfiringu. Il Belgio di Maellyse Brassart e Jutta Verkest appare un gradino sotto.

16.42 Questa la formazione degli USA: Shilese Jones e Konnor McClain sono le leader e saranno affiancate da eMjae Frazier e Ashlee Sullivan, proprio come era successo due settimane fa alla Deutscher Pokal. Il sestetto sarà completato da Zoe Miller ed Elle Mueller.

16.40 L’Italia è alla seconda gara internazionale della stagione, un mese fa è stata seconda alla Deutscher Pokal di Stoccarda alle spalle degli USA. Le americane saranno in pedana oggi quasi con la stessa formazione vista in Germania, si preannuncia una bella rivincita.

16.38 Alice D’Amato torna dall’infortunio di un paio di mesi fa e gareggerà come individualista, al pari di Desiree Carofiglio.

16.36 L’Italia si affida ad alcune delle sue Fate: Giorgia Villa (che è al debutto da senior a Jesolo, nel 2019 era infortunata), Asia D’Amato, Martina Maggio. Saranno affiancate dalle giovani Angela Andreoli (ci si aspetta molto), Manila Esposito, Veronica Mandriota.

16.34 L’Italia scenderà in pedana per la super sfida contro gli USA. Saranno della partita anche Canada, Francia, Belgio, Germania, Romania.

16.32 Alle ore 17.00 inizierà la gara a squadre seniores al PalaInvent, dove va in scena uno dei tornei internazionali di ginnastica artistica più importanti al mondo. Si preannuncia grande spettacolo per un appuntamento che fa da apripista agli eventi di maggiore rilievo del panorama mondiale.

16.30 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Trofeo di Jesolo 2022, la Classicissima della Polvere di Magnesio che torna in calendario dopo tre anni.

