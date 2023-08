Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli magica seconda in Coppa del Mondo. Baldassarri ai piedi del podio

Sofia Raffaeli ha conquistato uno splendido secondo posto nel concorso generale della seconda tappa della Coppa del Mondo 2022 di ginnastica ritmica, in corso di svolgimento a Sòfia (Bulgaria). L’azzurra, reduce dalla vittoria ottenuta ad Atene, ha chiuso il suo all-around col totale di 124.550, dopo aver timbrato 32.150 alle clavette e aver siglato 30.350 al nastro. La giovane marchigiana, prima italiana della storia a imporsi sul giro completo nel massimo circuito itinerante, si è dovuta inchinare soltanto al cospetto della bulgara Boryana Kaleyn, capace di trionfare di fronte al proprio pubblico col totale di 127.300.

Milena Baldassarri si è invece fermata al quarto posto. La romagnola, finalista alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha totalizzato 115.550 (29.050 alle clavette, 27.150 al nastro). L’azzurra è stata preceduta dalla 16enne bulgara Stiliana Nikolova (123.800), al suo esordio da senior. Ricordiamo che russe e bielorusse sono escluse dalla competizioni a causa del conflitto bellico aperto contro l’Ucraina e che l’israeliana Linoy Ashram (Campionessa Olimpica) si è ritirata: le ragazze che si sono esibite alla Armeec Arena sono di fatto le migliori al mondo in questo particolare momento storico.

Sofia Raffaeli e Milena Baldassarri torneranno in pedana domani per disputare le Finali di Specialità: le nostre portacolori si esibiranno in tutti gli attrezzi a caccia di nuovi podi in quelle che sono prove non presente alle Olimpiadi, a differenza del concorso generale.

Foto: Pier Colombo