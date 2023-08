LIVE Amstel Gold Race femminile 2022 in DIRETTA: capolavoro assoluto di Marta Cavalli! Prima storica vittoria italiana

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.09 La nostra DIRETTA LIVE dell’Amstel Gold Race femminile 2022 finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire anche la corsa maschile! Buon divertimento e buona domenica a tutti!

14.07 Oltre ad essere la prima vittoria all’Amstel Gold Race femminile per i colori italiani, si tratta anche del primo podio: il migliore piazzamento era stato un quarto posto di Alessandra Cappellotto nel 2002.

14.06 Questo l’ordine di arrivo dell’ottava edizione dell’Amstel Gold Race:

1 CAVALLI Marta FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope 0:00

2 VOLLERING Demi Team SD Worx 0:00

3 LIPPERT Liane Team DSM 0:00

4 VAN VLEUTEN Annemiek Movistar Team 0:00

5 NIEWIADOMA Katarzyna Canyon//SRAM Racing 0:00

6 GARCÍA Mavi UAE Team ADQ 0:00

7 MOOLMAN Ashleigh Team SD Worx 0:00

8 BALSAMO Elisa Trek – Segafredo 0:00

9 LABECKI Coryn Team Jumbo-Visma 0:00

10 BERTIZZOLO Sofia UAE Team ADQ 0:00

14.04 Altre due italiane in top-10: ottava la campionessa del mondo Elisa Balsamo e decima Sofia Bertizzolo.

14.03 Seconda piazza per Demi Vollering che è riuscita ad avere la meglio nel gruppo delle battute.

14.01 Seconda vittoria in stagione per la FDJ dopo il campionato australiano conquistato da Grace Brown.

14.00 La terza vittoria in carriera per Marta Cavalli, la più prestigiosa di tutte. Non vinceva dal Giro delle Marche di tre anni fa, prima aveva vinto il Campionato Italiano nel 2018.

13.59 MARTAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!! CAVALLIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LA PRIMA ITALIANA A VINCERE L’AMSTEL GOLD RACE!!!! UNA STOCCATA DA FUORICLASSE!!!!

13.58 Ancora 100 metri!! Forza Marta Cavalli!

13.58 MANCANO 500 METRI!! MARTA CAVALLI DEVE TENERE DURO!

13.57 DIETRO SI GUARDANO!!! Potrebbe aver fatto il colpaccio Marta Cavalli!

13.57 ALLUNGO DI MARTA CAVALLI AL TERMINE DEL CAUBERG!! HA PRESO UN DISCRETO VANTAGGIO!!!

13.56 Sofia Bertizzolo è rimasta a bagnomaria, mentre è più indietro Elisa Balsamo.

13.55 VAN VLEUTEN CHE FRUSTATA! Tutte al gancio le sue avversarie!

13.53 Elisa Balsamo deve cercare di affrontare nelle prime posizioni la salita per stringere i denti.

13.52 Sta per cominciare il Cauberg dopo un breve tratto di discesa.

13.50 Annemiek Van Vleuten rimane nascosta e cercherà di bruciare tutte in volata.

13.49 Ci prova la norvegese Stine Borgli: una ventina di metri di vantaggio sul gruppo.

13.48 E’ ancora presente Elisa Balsamo nelle posizioni che contano.

13.46 SORAYA PALADIN CI PROVA! E’ partita in cima al Bemelerberg.

13.44 LA SPARATA DI REUSSER!! MA ARRIVA VAN VLEUTEN!

13.41 Blanka Vas sta facendo un grandissimo lavoro nel gruppo che si avvicina sempre di più alle battistrada.

13.39 10 chilometri all’arrivo!

13.37 Garcia sta recuperando, mentre il gruppo dietro è a 25 secondi dalla testa della corsa.

13.36 La campionessa spagnola prova a rientrare sul muro del Geulhemmerberg.

13.34 Mavi Garcia è a circa 15 secondi da Sierra, Spratt e Rooijakkers.

13.32 Passaggio sotto il traguardo: si entra nel gran finale!

13.30 Mavi Garcia all’attacco! La campionessa spagnola prova ad avvicinarsi al terzetto al comando.

13.29 C’è grande confusione nel gruppo! Van Vleuten sembra essere la più brillante e per ora ha sprecato davvero poche energie.

13.27 Fra poco c’è la penultima salita del Cauberg!

13.25 La britannica Holden prova a scattare!

13.23 Sierra corre con un’evidente ferita alla gamba destra: la cubana è caduta in precedenza.

13.21 Proprio Markus accelera dal gruppo con Van Anrooij e Mackaij.

13.19 Sono tre atlete molto interessanti, il gruppo non deve lasciare troppo spazio.

13.17 Si forma quindi il terzetto con Sierra, Spratt e Rooijakkers.

13.15 Parte anche la cubana Sierra insieme ad Amanda Spratt.

13.13 La Jumbo-Visma è sempre protagonista nel gruppo: evidentemente Riejanne Markus è in forma.

13.11 30 chilometri all’arrivo quando siamo già dentro il circuito di Valkenburg.

13.08 Qualche metro di vantaggio preso da Rooijakkers.

13.06 Geulhemmerberg per il gruppo: a tirare la Jumbo-Visma.

13.04 Secondo passaggio dal traguardo per la corsa dopo aver affrontato per la seconda volta il Cauberg.

13.02 Ricominciano gli scatti dal gruppo: è la volta di Marlen Reusser.

13.01 Gruppo compatto! Riprese le otto atlete che avevano provato ad animare la corsa.

12.59 La campionessa spagnola Mavi Garcia si è messa a tirare in gruppo e il gap scende a soli 20 secondi.

12.57 40 chilometri alla conclusione.

12.55 Torna ad accelerare il gruppo e il distacco adesso è nell’ordine dei 40 secondi.

12.52 Van Dijk si mette davanti a fare il passo sul Bemelerberg.

12.50 Comincia il muro del Bemelerberg.

12.49 Sembra aver mollato il gruppo! Un minuto il gap!

12.47 C’è grande collaborazione in fuga e il vantaggio sale oltre i quaranta secondi.

12.44 50 chilometri all’arrivo, questa la situazione in corsa:

FUGA:

HENDERSON

VOLLERING

VAN DEN BROEK-BLAAK

VAN DIJK

NIEWIADOMA

VAN VLEUTEN

LIPPERT

SANTESTEBAN

GRUPPO

+0:33

12.42 Parte la spagnola Santesteban che sta per rientrare nella testa della corsa.

12.40 Prova ad avvantaggiarsi dal gruppo Amanda Spratt: non c’è più grande accordo e questo può favorire le sette fuggitive.

12.39 Sul Cauberg il plotone si era avvicinato, adesso paga oltre trenta secondi.

12.37 Caduta in gruppo! Sono coinvolte due componenti della Movistar.

12.35 Primo passaggio della corsa sotto la striscia del traguardo.

12.32 Il gruppo sta per rientrare e allora decide di accelerare Van den Broeck!

12.29 La UAE Team ADQ si mette a tirare in gruppo alle soglie del Cauberg.

12.26 Si forma un gruppetto a sette con Henderson, Vollering, Van den Broek, Van Dijk, Niewiadoma, Van Vleuten e Lippert.

12.23 Uno dei rari tratti di pianura a precedere la prima ascesa al Cauberg.

12.21 Van Dijk (Trek-Segafredo) ha preso un piccolo vantaggio dal plotone insieme a Liane Lippert (Team DSM), Anna Henderson (Jumbo-Visma) e Chantal van den Broek Blaak (SD Worx).

12.20 Nel gruppo si incarica dell’inseguimento Ellen Van Dijk.

12.18 Le altre attaccanti sono state riprese dal gruppo: al comando rimane solo un terzetto.

12.16 L’olandese della Movistar si è portata dietro la connazionale Vollering e Niewiadoma.

12.15 Scatto di Van Vleuten nel primo gruppo!

12.13 La corsa è ora sul Keutenberg dopo aver scalato il Fromberg.

12.11 Ci sono davvero dei nomi interessanti nel gruppo di testa che ha già preso una ventina di secondi di margine sul plotone guidato da DSM e Jumbo-Visma.

12.08 Ecco la composizione della testa della corsa:

MOOLMAN

FISHER-BLACK

BRAND

KASTELIJN

REUSSER

NIEWIADOMA

BIANNIC

VAN VLEUTEN

ROOIJAKKERS

VOLLERING

12.05 Cambiano ancora le atlete in fuga: adesso ci sono una decina di battistrada fra cui Fisher-Black, Moolman e Brand.

12.02 Ci sono dei contrattacchi nel gruppo all’attacco dell’Eyserbosweg.

11.59 80 chilometri all’arrivo: ancora da percorrere 14 muri e lo spettacolo deve venire!

11.56 Conclusa la quinta ascesa di giornata: il Zwartebrugweg.

11.53 Riprese le tre atlete che avevano tentato l’evasione, adesso hanno preso del vantaggio Anna Henderson (Jumbo – Visma) e Pauliena Rooijakkers (Canyon//SRAM).

11.50 Andatura molto sostenuta in gruppo: il distacco con le fuggitive scende a dieci secondi.

11.47 Le speranze italiane non sono riposte solo in Elisa Balsamo: Soraya Paladin l’anno scorso è giunta quinta e può puntare ad un altro grande risultato in questa corsa.

11.44 Appena affrontato il Bergseweg da parte delle fuggitive: adesso una breve discesa e poi il Zwartebrugweg.

11.41 Tre battistrada hanno preso un vantaggio di circa una trentina di secondi sul gruppo delle big.

11.38 Elisa Balsamo è la ciclista che si presenta oggi al via che ha vinto di più in questa stagione: ben quattro successi per la campionessa del mondo che ha trionfato in una tappa della Volta Valenciana, al Trofeo Binda, alla Brugge-De Panne e alla Gand-Wevelgem.

11.35 Qualche immagine dalla partenza:

11.32 Tratto di pianura e le atlete fra una quindicina di chilometri affronteranno il Bergseweg.

11.29 Passati in questo momento i -100 dal traguardo di Valkenburg.

11.26 Momento di relativa tranquillità in gruppo, per poi procedere verso il Bergseweg, quarta delle venti salite previste quest’oggi.

11.22 Anche il Lange Raarber è stato superato e non si vedono attacchi al momento. Ma c’è ancora tanto da scalare in poco più di 100 chilometri di corsa…

11.18 Fra poco il gruppo affronterà la Lange Raarber, terza salita di giornata.

11.14 20 chilometri percorsi, gruppo ancora compatto al momento.

11.09 Anche l’Adsteeg è in archivio, la prossima difficoltà altimetrica è la Lange Raarber.

11.05 Al momento il gruppo viene ancora segnalato compatto dopo poco meno di 15 chilometri.

11.00 Fra pochi chilometri sarà il turno dell’Adsteeg, seconda salita di giornata.

10.57 Il gruppo sta procedendo in maniera abbastanza rapida, dopo essersi messo alle spalle lo Slingerberg.

10.54 Percorsi i primi 5 chilometri di corsa.

10.50 La strada inizierà subito a salire: dopo nove chilometri è prevista la salita dello Slingerberg.

10.48 A decidere il destino di questa giornata sarà lo storico Cauberg, situato negli ultimi chilometri di corsa.

10.45 La prima favorita è sicuramente la campionessa Annemiek van Vleuten (Movistar).

10.42 Partita l’ottava edizione della Amstel Gold Race femminile!

10.40 Intanto il gruppo si sta dirigendo verso il chilometro zero.

10.38 La pattuglia italiana sarà guidata invece da Elisa Balsamo (Trek-Segafredo), campionessa del mondo in carica, che avrà in Lucinda Brand un ottimo luogotenente.

10.35 Assente la Vos, ma sono ancora le olandesi le favorite odierne, assieme a Chantal van der Broek-Blaak (SD Worx) e la polacca Katarzyna Niewiadoma (Canyon/Sram).

10.33 128,5 chilometri in cui verrà decisa chi prenderà il posto di Marianne Vos, che lo scorso anno trionfò in volata su Demi Vollering ed Annemiek van Vleuten.

10.30 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava edizione dell’Amstel Gold Race femminile!

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ottava edizione dell’Amstel Gold Race femminile, corsa appartenente al calendario del Women’s World Tour.

128 chilometri: si parte da Maastricht per arrivare sullo strappo del Valkenburg. Ben 19 muri lungo il circuito: spiccano i temibili Geulhemmerberg, Bemelerberg e Cauberg da ripetere tre volte prima dell’arrivo. Ci saranno pochi attimi di respiro e il percorso è sempre ondulato.

La pattuglia azzurra si affida a Elisa Balsamo: la campionessa del mondo è reduce da un avvio stagionale esaltante, impreziosito da quattro successi di rilievo (ultimo dei quali il trionfo alla Gand-Wevelgem). Non sarà in gara invece Elisa Longo Borghini che ha dato forfait. Attenzione anche alle possibili outsider che rispondono ai nomi di Maria Giulia Confalonieri, Chiara Consonni e Sofia Bertizzolo.

Non sarà facile spuntarla contro le padrone di casa, vere dominatrici della “Corsa della Birra” con cinque vittorie all’attivo nelle sette edizioni disputate. Nel 2021 Marianne Vos precedette le connazionali Demi Vollering ed Annemiek Van Vleuten e anche quest’anno sono loro le rivali da tenere in maggior considerazione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dell’ottava edizione dell’Amstel Gold Race femminile 2022, corsa facente parte del World Tour femminile. Il nostro collegamento comincerà alle 10.30. Buon divertimento!

