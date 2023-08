Liegi-Bastogne-Liegi 2022: startlist ed elenco partecipanti. Van Aert, Alaphilippe ed Evenepoel lanciano la sfida a Pogacar

Va a chiudersi domenica il periodo delle Classiche di Primavera. L’ultima Monumento in ordine cronologico, come di consueto, è la Liegi-Bastogne-Liegi: c’è tanta attesa per la Doyenne, si prospetta una sfida spettacolare tra tutti i migliori corridori al mondo. Assente Primoz Roglic, la caccia sarà al campione uscente Tadej Pogacar: all’assalto dello sloveno stelle del calibro di Wout van Aert, Julian Alaphilippe e Remco Evenepoel.

Andiamo a scoprire la startlist con l’elenco dei partecipanti.

STARTLIST LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2022

UAE TEAM EMIRATES ✓

GEORGE BENNETT

MARC HIRSCHI

VEGARD STAKE LAENGEN

BRANDON MCNULTY

JAN POLANC

MARC SOLER

DIEGO ULISSI

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM ✓

JULIAN ALAPHILIPPE

TIM DECLERCQ

REMCO EVENEPOEL

PIETER SERRY

MAURI VANSEVENANT

ILAN VAN WILDER

LOUIS VERVAEKE

GROUPAMA – FDJ

BRUNO ARMIRAIL

MATTHIEU LADAGNOUS

VALENTIN MADOUAS

RUDY MOLARD

QUENTIN PACHER

ANTHONY ROUX

R KÉVIN GENIETS

R IGNATAS KONOVALOVAS

MOVISTAR TEAM ✓

ALEJANDRO VALVERDE

GORKA IZAGIRRE INSAUSTI

OIER LAZKANO LOPEZ

ENRIC MAS

LLUIS MAS

GREGOR MÜHLBERGER

CARLOS VERONA

ISRAEL-PREMIER TECH ✓

MICHAEL WOODS

ALESSANDRO DE MARCHI

JAKOB FUGLSANG

OMER GOLDSTEIN

RETO HOLLENSTEIN

HUGO HOULE

DARYL IMPEY

TEAM DSM ✓

SØREN KRAGH ANDERSEN

ROMAIN BARDET

LEON HEINSCHKE

JORIS NIEUWENHUIS

FLORIAN STORK

HENRI VANDENABEELE

KEVIN VERMAERKE

TREK – SEGAFREDO ✓

BAUKE MOLLEMA

MATTIAS JENSEN

JULIEN BERNARD

GIANLUCA BRAMBILLA

TONY GALLOPIN

DARIO CATALDO

ANTWAN TOLHOEK

BORA – HANSGROHE ✓

ALEKSANDR VLASOV

GIOVANNI ALEOTTI

CESARE BENEDETTI

SERGIO ANDRES HIGUITA

JAI HINDLEY

WILCO KELDERMAN

IDE SCHELLING

BAHRAIN VICTORIOUS ✓

DAMIANO CARUSO

JACK HAIG

MIKEL LANDA

MATEJ MOHORIC

WOUTER POELS

LUIS LEON SANCHEZ

DYLAN TEUNS

INEOS GRENADIERS ✓

THOMAS PIDCOCK

LAUREND DE PLUS

OMAR FRAILE

MICHAL KWIATKOWSKI

DANIEL FELIPE MARTINEZ

CARLOS RODRIGUEZ CANO

GERAINT THOMAS

ASTANA – QAZAQSTAN TEAM ✓

VINCENZO NIBALI

STEFAN DE BOD

DAVID DE LA CRUZ

FABIO FELLINE

ALEKSANDR RIABUSHENKO

SIMONE VELASCO

ANDREY ZEITS

JUMBO – VISMA ✓

TIESJ BENOOT

SEPP KUSS

SAM OOMEN

TIMO ROOSEN

WOUT VAN AERT

JOS VAN EMDEN

JONAS VINGEGAARD

TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO ✓

MICHAEL MATTHEWS

ALEXANDRE BALMER

TSGABU GEBREMARYAM GRMAY

CHRISTOPHER JENSEN

JAN MAAS

JESUS DAVID PEÑA JIMENEZ

NICHOLAS SCHULTZ

COFIDIS ✓

SIMON GESCHKE

JESUS HERRADA

ION IZAGUIRRE INSAUSTI

VICTOR LAFAY

GUILLAUME MARTIN

ANTHONY PEREZ

RÉMY ROCHAS

AG2R CITROEN TEAM ✓

MIKAEL CHEREL

BENOIT COSNEFROY

DORIAN GODON

BOB JUNGELS

PAUL LAPEIRA

AURÉLIEN PARET PEINTRE

LAWRENCE WARBASSE

LOTTO SOUDAL ✓

PHILIPPE GILBERT

MATTHEW HOLMES

SEBASTIEN GRIGNARD

SYLVAIN MONIQUET

HARM VANHOUCKE

VIKTOR VERSCHAEVE

TIM WELLENS

TEAM ARKEA – SAMSIC ✓

WINNER ANACONA

WARREN BARGUIL

ANTHONY DELAPLACE

ELIE GESBERT

SIMON GUGLIELMI

MATIS LOUVEL

LUKASZ OWSIAN

EF EDUCATION – EASYPOST

RIGOBERTO URAN

ALBERTO BETTIOL

RUBEN ANTONIO ALMEIDA GUERREIRO

SIMON CARR

ODD CHRISTIAN EIKING

NEILSON POWLESS

JAMES SHAW

R BEN HEALY

R MARK PADUN

R SEAN QUINN

R MARIJN VAN DEN BERG

UNO-X PRO CYCLING TEAM ✓

TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN

IDAR ANDERSEN

FREDRIK DVERSNES

TORJUS SLEEN

JONAS WILSLY

MORTEN HULGAARD

ANDERS HALLAND JOHANNESSEN

INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX

JAN BAKELANTS

SIMONE PETILLI

THÉO DELACROIX

QUINTEN HERMANS

DOMENICO POZZOVIVO

KEVIN VAN MELSEN

GEORG ZIMMERMANN

R BAPTISTE PLANCKAERT

R LAURENS HUYS

ALPECIN – FENIX ✓

XANDRO MEURISSE

FLORIS DE TIER

JIMMY JANSSENS

KRISTIAN SBARAGLI

ROBERT STANNARD

SCOTT THWAITES

JAY VINE

TOTALENERGIES

JEREMY CABOT

ALEXIS VUILLERMOZ

FABIEN DOUBEY

VALENTIN FERRON

FABIEN GRELLIER

CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN

PAUL OURSELIN

R ALAN JOUSSEAUME

SPORT VLAANDEREN – BALOISE ✓

JENNO BERCKMOES

KAMIEL BONNEU

VITO BRAET

ALEX COLMAN

GILLES DE WILDE

JULIAN MERTENS

RUBEN APERS

EQUIPO KERN PHARMA ✓

URKO BERRADE FERNANDEZ

FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ

RAUL GARCIA PIERNA

PAU MIQUEL DELGADO

IBON RUIZ

EUGENIO SANCHEZ

DANNY VAN DER TUUK

BINGOAL PAUWELS SAUCES WB ✓

JOHAN MEENS

REMY MERTZ

KENNY MOLLY

MATHIJS PAASSCHENS

TOM PAQUOT

MARCO TIZZA

LUC WIRTGEN

