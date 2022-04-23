Ciclismo
Liegi-Bastogne-Liegi 2022: startlist ed elenco partecipanti. Van Aert, Alaphilippe ed Evenepoel lanciano la sfida a Pogacar
Va a chiudersi domenica il periodo delle Classiche di Primavera. L’ultima Monumento in ordine cronologico, come di consueto, è la Liegi-Bastogne-Liegi: c’è tanta attesa per la Doyenne, si prospetta una sfida spettacolare tra tutti i migliori corridori al mondo. Assente Primoz Roglic, la caccia sarà al campione uscente Tadej Pogacar: all’assalto dello sloveno stelle del calibro di Wout van Aert, Julian Alaphilippe e Remco Evenepoel.
Andiamo a scoprire la startlist con l’elenco dei partecipanti.
STARTLIST LIEGI-BASTOGNE-LIEGI 2022
UAE TEAM EMIRATES ✓
GEORGE BENNETT
MARC HIRSCHI
VEGARD STAKE LAENGEN
BRANDON MCNULTY
JAN POLANC
MARC SOLER
DIEGO ULISSI
QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM ✓
JULIAN ALAPHILIPPE
TIM DECLERCQ
REMCO EVENEPOEL
PIETER SERRY
MAURI VANSEVENANT
ILAN VAN WILDER
LOUIS VERVAEKE
GROUPAMA – FDJ
BRUNO ARMIRAIL
MATTHIEU LADAGNOUS
VALENTIN MADOUAS
RUDY MOLARD
QUENTIN PACHER
ANTHONY ROUX
R KÉVIN GENIETS
R IGNATAS KONOVALOVAS
MOVISTAR TEAM ✓
ALEJANDRO VALVERDE
GORKA IZAGIRRE INSAUSTI
OIER LAZKANO LOPEZ
ENRIC MAS
LLUIS MAS
GREGOR MÜHLBERGER
CARLOS VERONA
ISRAEL-PREMIER TECH ✓
MICHAEL WOODS
ALESSANDRO DE MARCHI
JAKOB FUGLSANG
OMER GOLDSTEIN
RETO HOLLENSTEIN
HUGO HOULE
DARYL IMPEY
TEAM DSM ✓
SØREN KRAGH ANDERSEN
ROMAIN BARDET
LEON HEINSCHKE
JORIS NIEUWENHUIS
FLORIAN STORK
HENRI VANDENABEELE
KEVIN VERMAERKE
TREK – SEGAFREDO ✓
BAUKE MOLLEMA
MATTIAS JENSEN
JULIEN BERNARD
GIANLUCA BRAMBILLA
TONY GALLOPIN
DARIO CATALDO
ANTWAN TOLHOEK
BORA – HANSGROHE ✓
ALEKSANDR VLASOV
GIOVANNI ALEOTTI
CESARE BENEDETTI
SERGIO ANDRES HIGUITA
JAI HINDLEY
WILCO KELDERMAN
IDE SCHELLING
BAHRAIN VICTORIOUS ✓
DAMIANO CARUSO
JACK HAIG
MIKEL LANDA
MATEJ MOHORIC
WOUTER POELS
LUIS LEON SANCHEZ
DYLAN TEUNS
INEOS GRENADIERS ✓
THOMAS PIDCOCK
LAUREND DE PLUS
OMAR FRAILE
MICHAL KWIATKOWSKI
DANIEL FELIPE MARTINEZ
CARLOS RODRIGUEZ CANO
GERAINT THOMAS
ASTANA – QAZAQSTAN TEAM ✓
VINCENZO NIBALI
STEFAN DE BOD
DAVID DE LA CRUZ
FABIO FELLINE
ALEKSANDR RIABUSHENKO
SIMONE VELASCO
ANDREY ZEITS
JUMBO – VISMA ✓
TIESJ BENOOT
SEPP KUSS
SAM OOMEN
TIMO ROOSEN
WOUT VAN AERT
JOS VAN EMDEN
JONAS VINGEGAARD
TEAM BIKEEXCHANGE-JAYCO ✓
MICHAEL MATTHEWS
ALEXANDRE BALMER
TSGABU GEBREMARYAM GRMAY
CHRISTOPHER JENSEN
JAN MAAS
JESUS DAVID PEÑA JIMENEZ
NICHOLAS SCHULTZ
COFIDIS ✓
SIMON GESCHKE
JESUS HERRADA
ION IZAGUIRRE INSAUSTI
VICTOR LAFAY
GUILLAUME MARTIN
ANTHONY PEREZ
RÉMY ROCHAS
AG2R CITROEN TEAM ✓
MIKAEL CHEREL
BENOIT COSNEFROY
DORIAN GODON
BOB JUNGELS
PAUL LAPEIRA
AURÉLIEN PARET PEINTRE
LAWRENCE WARBASSE
LOTTO SOUDAL ✓
PHILIPPE GILBERT
MATTHEW HOLMES
SEBASTIEN GRIGNARD
SYLVAIN MONIQUET
HARM VANHOUCKE
VIKTOR VERSCHAEVE
TIM WELLENS
TEAM ARKEA – SAMSIC ✓
WINNER ANACONA
WARREN BARGUIL
ANTHONY DELAPLACE
ELIE GESBERT
SIMON GUGLIELMI
MATIS LOUVEL
LUKASZ OWSIAN
EF EDUCATION – EASYPOST
RIGOBERTO URAN
ALBERTO BETTIOL
RUBEN ANTONIO ALMEIDA GUERREIRO
SIMON CARR
ODD CHRISTIAN EIKING
NEILSON POWLESS
JAMES SHAW
R BEN HEALY
R MARK PADUN
R SEAN QUINN
R MARIJN VAN DEN BERG
UNO-X PRO CYCLING TEAM ✓
TOBIAS HALLAND JOHANNESSEN
IDAR ANDERSEN
FREDRIK DVERSNES
TORJUS SLEEN
JONAS WILSLY
MORTEN HULGAARD
ANDERS HALLAND JOHANNESSEN
INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX
JAN BAKELANTS
SIMONE PETILLI
THÉO DELACROIX
QUINTEN HERMANS
DOMENICO POZZOVIVO
KEVIN VAN MELSEN
GEORG ZIMMERMANN
R BAPTISTE PLANCKAERT
R LAURENS HUYS
ALPECIN – FENIX ✓
XANDRO MEURISSE
FLORIS DE TIER
JIMMY JANSSENS
KRISTIAN SBARAGLI
ROBERT STANNARD
SCOTT THWAITES
JAY VINE
TOTALENERGIES
JEREMY CABOT
ALEXIS VUILLERMOZ
FABIEN DOUBEY
VALENTIN FERRON
FABIEN GRELLIER
CRISTIAN RODRIGUEZ MARTIN
PAUL OURSELIN
R ALAN JOUSSEAUME
SPORT VLAANDEREN – BALOISE ✓
JENNO BERCKMOES
KAMIEL BONNEU
VITO BRAET
ALEX COLMAN
GILLES DE WILDE
JULIAN MERTENS
RUBEN APERS
EQUIPO KERN PHARMA ✓
URKO BERRADE FERNANDEZ
FRANCISCO GALVAN FERNANDEZ
RAUL GARCIA PIERNA
PAU MIQUEL DELGADO
IBON RUIZ
EUGENIO SANCHEZ
DANNY VAN DER TUUK
BINGOAL PAUWELS SAUCES WB ✓
JOHAN MEENS
REMY MERTZ
KENNY MOLLY
MATHIJS PAASSCHENS
TOM PAQUOT
MARCO TIZZA
LUC WIRTGEN
Foto: Lapresse