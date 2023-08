Hockey ghiaccio, Alps League 2022: Asiago cede in casa all’Acroni Jesenice. Gli sloveni ad un passo dalla gloria

Gara-3 della finale dell’Alps League 2022 di hockey su ghiaccio non sorride ai colori italiani. Asiago infatti non sfrutta il fattore campo, anzi: i veneti fra le mura amiche cedono 1-4 all’HDD SIJ Acroni Jesenice. Andiamo a vedere come sono andate le cose nel dettaglio.

Al Pala Hodegart il primo terzo di gara è bloccato sullo 0-0, ma nella seconda ripresa le cose cambiano da subito. Botta e risposta sull’asse Zibelnik-Stevan, che tradotto vuol dire 0-1 e 1-1 in meno poco più di un minuto fra il vantaggio ospite ed il pareggio dei padroni di casa.

Si va agli ultimi venti minuti, la contesa non si sblocca. 55′: disco sullle stecche dei sloveni, arriva il gol di Jenko per l’1-2. Asiago prova a pareggiare levando il portiere ed inserendo un uomo in più di movimento, ma la mossa non porta frutti. Glavic sfruttando la porta vuota (empty net) capisce che è il momento per chiudere la partita.

Prima l’1-3 e poi l’1-4 in ventuno secondi, in corrispondenza dell’ultimo minuto e mezzo di gioco. Praticamente una doppietta sentenza che chiude le ostilità, senza possibilità di appello. Ma non è tutto finito. Al HDD SIJ Acroni Jesenice serve infatti ancora una vittoria per aggiudicarsi il torneo, andando 3-1 nella serie.

Gara-4 è prevista sabato 16 aprile in Slovenia: Asiago dovrà cercare di vincere la partita dando il tutto per tutto nel tentativo di trascinare la serie a gara-5 da giocarsi, eventualmente, in Veneto.

Foto: Credits_Max_Pattis