Canottaggio: intitolato a Filippo Mondelli il Teatro delle Fiamme Gialle a Sabaudia

Sabaudia è sempre stata una seconda casa per Filippo Mondelli e da oggi il comune laziale ricorderà per sempre il canottiere di Cernobbio morto un anno fa per un osteosarcoma alla gamba sinistra. Al Campione del Mondo del quattro di coppia nel 2018 sarà intitolato infatti il Teatro delle Fiamme Gialle che è situato proprio al centro di Sabaudia.

Questa mattina alle ore 11.00 si terrà questo evento dedicato a Mondelli, a cui parteciperanno famigliari, amici, compagni di squadra, autorità sportive come il vice Presidente Vicario del Coni (Silvia Salis) e il Presidente della Federazione Italiana Canottaggio (Giuseppe Abbagnale).

Anche Giovanni Malagò ha voluto lasciare un suo ricordo, usando parole veramente toccanti per Mondelli: “Lo sport italiano e il mondo del canottaggio sono grati alle Fiamme Gialle per questa fantastica iniziativa nel ricordo di Filippo a un anno dalla sua prematura scomparsa. Intitolargli il Teatro di Sabaudia vuol dire omaggiare la memoria e certificare l’importanza del suo esempio, ancora e per sempre vivo in tutti noi. Mondelli era entrato nel Consiglio Nazionale del CONI come primo eletto tra gli atleti, a testimonianza della sua credibilità e della statura che il nostro mondo gli riconosceva in modo unanime, non solo per i risultati conseguiti a livello agonistico, ma anche per come sapeva rappresentare i valori che ci caratterizzano. Non c’è posto migliore per celebrarlo, non c’è posto migliore per consegnarlo all’eternità. Un abbraccio al cielo”.