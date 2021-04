Lutto nel mondo dello sport italiano: nel pomeriggio è deceduto Filippo Mondelli, giovane canottiere comasco che avrebbe compiuto 27 anni il prossimo 18 giugno. Campione del Mondo nel 2018 con il quattro di coppia, l’azzurro soffriva di un osteosarcoma alla gamba sinistra.

A ricordarlo ci ha pensato ovviamente il Presidente del Coni Giovanni Malagò, con un post sui social: “Le parole non bastano, il dolore non si racconta. Fa male ma non vince. Sarai ancora tu a farlo, rimanendo eternamente con noi.Con il tuo esempio unico e il tuo coraggio inimitabile. Lo sport piange un uomo speciale, campione per sempre. Ciao, Filippo!”.

Foto: Mimmo Perna