Calcio, Serie A: Inter-Roma e Lazio-Milan i big match della 34^ giornata. La Juventus sfida il Sassuolo

Si giocherà in questo fine settimana la 34ma giornata della Serie A 2022. Ormai ci avviciniamo sempre più alla fine del campionato e c’è ancora tutto in palio: lo scudetto, la qualificazione alle coppe e la salvezza. Si preannuncia dunque un weekend tutto da vivere.

Si comincerà sabato alle 15:00 con con Venezia-Atalanta. Qui gli obiettivi delle due squadre saranno differenti: da una parte i veneti proveranno a portare a casa il successo per riaccendere la speranza salvezza, dall’altra il gruppo di Gasperini va a caccia di una vittoria che manca da ormai troppo tempo. Sempre alle 15:00 si giocherà anche Torino-Spezia. Sarà una partita tra due squadra abbastanza serene dal punto di vista della classifica. Il gruppo di Juric si trova infatti in 11ma posizione distante da ogni rischio, mentre i liguri hanno in questo momento 11 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e difficilmente verrano risucchiati nella lotta per restare in A.

Alle ore 18.00 scenderanno poi in campo Inter-Roma per giocare un incontro che promette scintille: i nerazzurri dovranno assolutamente trovare i tre punti per continuare a sognare lo scudetto, mentre i giallorossi avranno una delle ultime chance per rientrare nella battaglia per il quarto posto. Chiuderà il sabato la partita delle 20:45 tra Hellas Verona e Sampdoria. Sarà una sfida chiaramente più importante per i blucerchiati, che hanno assolutamente bisogno di punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

Passando a domenica, il lunch match delle 12:30 vedrà opporsi Salernitana e Fiorentina. Il gruppo di Davide Nicola arriverà con il morale alto dopo il successo in extremis nel recupero contro l’Udinese e cercherà altri tre punti per dare un senso alle ultime giornate. Dall’altra parte la Viola è in piena lotta per la qualificazione alle coppe e proverà quindi a conquistare una vittoria pesante. Alle 15.00 si disputeranno poi altri due incontri: Empoli-Napoli e Bologna-Udinese. Nella prima sfida i partenopei andranno a caccia di un successo in chiave scudetto, mentre l’Empoli giocherà senza troppe pretese. Nel secondo match, invece, si scontreranno due squadre che non hanno più niente da dire in termini di classifica.

Alle 18.00 prenderà il via la partita tra Genoa e Cagliari. Sarà sicuramente un match delicatissimo, dove entrambe le compagini cercheranno di portare a casa tre punti importantissimi per la lotta salvezza. La partita delle 20.45 vedrà poi sfidarsi Lazio e Milan. La squadra di Stefano Pioli partirà favorita, ma attenzione ai biancocelesti. I ragazzi di Maurizio Sarri sono reduci da quattro vittorie nelle ultime sei gare e vorranno sicuramente continuare questo buon momento. Infine, l’ultimo incontro della 34ma giornata vedrà in campo la Juventus, che sfiderà in trasferta il Sassuolo per provare a conquistare un successo importante in ottica quarto posto.

PROGRAMMA 34^ GIORNATA SERIE A

-23 aprile, ore 15.00: Torino-Spezia

-23 aprile, ore 15.00: Venezia-Atalanta

-23 aprile, ore 18.00: Inter-Roma

-23 aprile, ore 20.45: Hellas Verona-Sampdoria

-24 aprile, ore 12.30: Salernitana-Fiorentina

-24 aprile, ore 15.00: Empoli-Napoli

-24 aprile, ore 15.00: Bologna-Udinese

-24 aprile, ore 18.00: Genoa-Cagliari

-24 aprile, ore 20.45: Lazio-Milan

-25 aprile, ore 20.45: Sassuolo-Juventus

Foto: LaPresse