ATP Barcellona 2022: Lorenzo Musetti supera Daniel Evans e si guadagna la rivincita con Diego Schwartzman

Prosegue il cammino di Lorenzo Musetti nel torneo ATP 500 di Barcellona. Il toscano ha sconfitto in due set il britannico Daniel Evans, numero 36 del mondo, con il punteggio di 6-4 7-6 dopo quasi due ore di gioco. Una prestazione convincente, una vittoria di carattere, soprattutto dopo un secondo set che si era complicato notevolmente e che il nativo di Carrara è stato molto bravo a far suo al tie-break.

Un successo che permette poi a Musetti di potersi giocare la rivincita con Diego Schwartzman una settimana dopo la sconfitta negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo. In quella occasione l’azzurro si era trovato avanti di un set ed un break, prima di subire la rimonta da parte dell’argentino.

Tornando al match odierno con Evans, ottima la partenza di Musetti, che ha subito strappato il servizio al britannico. Il toscano ha servito benissimo nel primo set (89% di prime in campo) e non ha concesso occasioni in risposta ad Evans. Il break conquistato in apertura è risultato decisivo, con l’azzurro che ha chiuso la prima frazione in suo favore per 6-4.

Break immediato anche nel secondo set per il numero 66 del mondo. L’inerzia del match sembra ormai essere totalmente a favore del nativo di Carrara ed invece arriva il controbreak nel quarto gioco di Evans. Il britannico toglie ancora la battuta all’azzurro nel sesto game e allunga fino al 5-2. Musetti, però, non crolla e rimonta, ottenendo il controbreak nel nono game. Si va al tie-break, che vede Musetti annulla prima due set e poi chiudere per 10-8 al secondo match point, conquistato con una risposta favolosa.

Musetti tornerà in campo nella giornata di giovedì, quando si giocherà un posto nei quarti di finale a Barcellona. Stesso obiettivo anche per Lorenzo Sonego, l’altro azzurro in tabellone, che affronterà il vincente del derby spagnolo tra Carreno Busta e Zapata Miralles.

