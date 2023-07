Volley, Superlega play-off. Trento soffre per un set, poi piega Piacenza 3-0 in gara1 dei quarti

Dura un set la resistenza della Gas Sales Bluenergy Piacenza sul campo dell’Itas Trentino che si aggiudica con un secco 3-0 (27-25, 25-20, 25-16) gara1 dei quarti di finale dei play-off, soffrendo solo nel parziale di apertura. Dopo un primo set giocato con il coltello fra i denti, la squadra di Lorenzo Bernardi si è sciolta come neve al sole lasciando via libera alla squadra di casa che festeggia con un successo convincente il rientro di Lavia, utilizzato a singhiozzo da Lorenzetti, e anche la buona prova di Pinali, protagonista soprattutto negli ultimi due set.

Lorenzetti si affida a Pinali titolare e Trento parte meglio in avvio di partita ma Piacenza, sotto 8-5, non molla e si riporta sotto. Si gioca punto a punto fino al 20-20, poi arriva lo scatto degli emiliani che si portano avanti 23-21 ma il muro rimette in carreggiata i padroni di casa: 23-23. Recine sbaglia la battuta del set ball per Piacenza, il primo tempo di Lisinac ribalta la situazione e ci pensa Michieletto con un ace a regalare il 27-25 alla Itas.

Sulle ali dell’entusiasmo la Itas mette subito le cose in chiaro nel secondo set. la squadra di Lorenzetti vola sull’8-3 e mantiene le distanze fino al 25-20 firmato da Pinali da seconda linea senza muro che regala il 2-0 alla formazione di casa.

Il terzo set è la fotocopia del precedente: l’Itas non sbaglia un colpo e sopisce in fretta le velleità di Piacenza, che non riesce più ad esprimersi sui livelli del primo set: i padroni di casa volano sul 7-3 e, nella parte centrale del set, spiccano definitivamente il volo (19-11) approfittando dello scoramento in casa Gas Sales Bluenergy.

Tre i giocatori in doppia cifra in casa Itas Trentino: Michieletto top scorer con 15 punti, 13 a testa per Kaziyski e Pinali. Per Piacenza solo Lagumdzija in doppia cifra con 15. Domenica prossima gara2 a Piacenza.

Photo LiveMedia/Lorena Bonapace