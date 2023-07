Volley femminile, Serie A1: Egonu trascina Conegliano contro Scandicci, Bosetti e Karakurt fanno volare Novara

Oggi si sono giocate sei partite valide per la 22ma giornata della Serie A1 di volley femminile. Novara ha sconfitto Busto Arsizio per 3-1, dominando terzo e quarto set dopo aver perso il secondo parziale. Le piemontesi si sono fatte prendere per mano dalla schiacciatrice Caterina Bosetti (20 punti) e dall’opposto Ebrar Karakurt (15), doppia cifra anche per l’altro martello Nika Daalderop e per la centrale Haleigh Washington (11). Alle Farfalle non sono bastate Alexa Gray (19) e Camilla Mingardi (11).

Novara si conferma in seconda posizione a un solo punto di distacco dalla capolista Monza, che ha però giocato due partite in più. Conegliano ha sconfitto Scandicci per 3-1 nello scontro diretto e resta in terza piazza a -2 dalla capolista (ma con una partita giocata in meno). Le Campionesse d’Italia tornano al successo dopo aver perso contro Novara, mentre le toscane occupano la quarta piazza e ora hanno soltanto tre lungheze di margine su Busto Arsizio. Una superba Paola Egonu, autrice di 27 punti, e i 9 muri di una scatenata Raphaela Folie hanno annichilito il sestetto toscano guidato da Ekaterina Antropova (19 punti) ed Elena Pietrini (16, 5 aces). Firenze ha sconfitto Chieri per 3-1 in un cruciale scontro in zona playoff. Una superba Terry Enweonwu (21 punti) e una tonica Yvon Belien (18 punti, 5 muri) hanno avuto la meglio su Kaja Grobelna (22) e compagne.

Si movimenta la lotta per non retrocedere. Trento ha espugnato il campo di Casalmaggiore al tie-break, rimontando dallo 0-2: Vittoria Piani (25 punti) e Jessica Rivero (22) hanno ruggito contro il sestetto guidato da Polina Rahimova (21). Perugia si è imposta in casa contro Vallefoglia per 3-1: sugli scudi Helena Havelkova (16) e Anastasia Guerra (15), niente da fare per le marchigiane di Sonja Newcombe (13) e Ana Bjelica (13). Bergamo si rilancia ulteriormente battendo Roma con un secco 3-0, merito soprattutto di Khalia Lanier (26) e Sara Loda (15) contro Lena Stigrot (17) e Hanna Klimets (16). Classifica tiratissima nelle retrovie: Vallefoglia 19, Casalmaggiore 19, Perugia 17, Bergamo 16, Roma 16, Trento 16, le ultime due retrocederanno.

RISULTATI SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE OGGI

Igor Gorgonzola Novara vs Unet E-Work Busto Arsizio 3-1 (25-18; 20-25; 25-18; 25-12)

Il Bisonte Firenze vs Reale Mutua Fenera Chieri 3-1 (25-23; 25-18; 19-25; 25-22)

Volley Bergamo 1991 vs Acqua & Sapone Roma Volley Club 3-0 (25-23; 31-29; 25-19)

VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore vs Delta Despar Trentino 2-3 (25-18; 25-21; 22-25; 18-25; 10-25)

Bartoccini Fortinfissi Perugia vs Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 3-1 (25-14; 22-25; 25-18; 25-23)

Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano vs Savino Del Bene Scandicci 3-1 (20-25; 25-22; 25-21; 25-22)

CLASSIFICA SERIE A1 VOLLEY FEMMINILE

Monza 53 punti (22 partite giocate), Novara 52 (20), Conegliano 52 (21), Scandicci 47 (22), Busto Arsiio 44 (22), Chieri 30 (20), Firenze 29 (20), Cuneo 29 (22), Vallefoglia 19 (21), Casalmaggiore 19 (21), Perugia 17 (18), Bergamo 16 (20), Roma 16 (21), Trento 16 (22)

