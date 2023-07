Tiro a volo, Silvana Stanco seconda in Coppa del Mondo a Nicosia. Jessica Rossi sfiora il podio

Buona la prima col nuovo format olimpico per le azzurre del trap femminile in Coppa del Mondo di tiro a volo: a Nicosia, Cipro, Silvana Stanco è seconda e Jessica Rossi è quarta nella gara vinta dalla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova. Completa il podio la statunitense Rachel Leighanne Tozier, terza.

Nella finale a quattro vince in rimonta la slovacca Zuzana Rehak Stefecekova, che alla fine nel duello conclusivo batte per 31-28 l’azzurra Silvana Stanco. Fuori dopo 25 piattelli in terza posizione la statunitense Rachel Leighanne Tozier, a quota 19. La prima ad essere eliminata era stata l’altra azzurra Jessica Rossi con 10/15.

Le due azzurre nella seconda semifinale avevano estromesso dai giochi le spagnole Fatima Galvez e Mar Molne Magrina, mentre la slovacca e la statunitense avevano eliminato nella prima semifinale la tedesca Kathrin Murche e l’australiana Catherine Skinner.

La terza azzurra in gara, Fiammetta Rossi, era stata eliminata allo shoot off per l’accesso alle semifinali e si era classificata decima con 112/125.

Foto: LaPresse