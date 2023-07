Snowboardcross, Coppa del Mondo Veysonnaz 2022: programma, orari, tv, streaming

Dopo il grandissimo weekend appena passato in cui abbiamo potuto ammirare il successo di Lorenzo Sommariva e il secondo posto di Michela Moioli, la Coppa del Mondo 2021-2022 di snowboardcross si sposterà nel prossimo fine settimana a Veysonnaz (Svizzera) per l’ultimo appuntamento della stagione (in programma domenica alle ore 14.30).

L’evento sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player e Discovery+. OA Sport vi fornirà invece la diretta live testuale per non farvi perdere neanche un momento delle fasi finali.

SNOWBOARDCROSS, COPPA DEL MONDO VEYSONNAZ: PROGRAMMA E ORARI

-20 marzo, ore 14.30: Fasi finali uomini e donne

SNOWBOARDCROSS, COPPA DEL MONDO VEYSONNAZ: DOVE VEDERLA

Diretta streaming: Eurosport Player, Discovery+

Diretta live scritta: OA Sport

Foto: Pier Colombo