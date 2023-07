Sci di fondo oggi, Staffette miste Falun 2022: programma, orari, tv, streaming, startlist, italiani in gara

Ultimo appello della stagione per lo sci di fondo internazionale, ed è anche il più cervellotico. Sarebbe il più fascinoso, perché c’è il ritorno delle gare miste dopo vent’anni, ma per com’è stata concepita una delle due gare qualche cosa da ripensare effettivamente ci sarebbe, e anzi anche di più.

Partiamo dalla questione semplice: la staffetta mista altro non è che una normalissima 4×5 con sequenza donna-uomo-uomo-donna. La team sprint, invece, ha uno sviluppo che definire strano è anche riduttivo. Si comincia con una “qualificazione” in cui prima la donna e poi l’uomo vanno sul percorso, fanno il loro tempo. E finisce lì, almeno in teoria: nell’interpretazione iniziale la finale è riservata alle prime 20 coppie, ma essendocene 18 con questo format sono tutte evidentemente finaliste. A quel punto, gara a eliminazione: al termine di ogni giro pari escono di scena due coppie (esempio: al giro 2 fuori le ultime 2, poi al giro 4 e così via) finché non ne restano, appunto, due. Più facile a farsi che a dirsi.

Le ultime gare di Coppa del Mondo di sci di fondo 2021-2022 si terranno oggi a partire dalle ore 10:30. Sarà possibile seguirle in diretta tv su Eurosport 1 e 2 e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN, ove i canali lineari di Eurosport sono disponibili. Le “qualificazioni” della team sprint mista non saranno trasmesse in alcun modo. OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE di staffetta mista e finale team sprint mista, per non perdersi davvero nulla.

COPPA DEL MONDO 2021-2022 FALUN: PROGRAMMA

DOMENICA 13 MARZO

Ore 10:30 Staffetta mista

Ore 12:15 Qualificazioni Team Sprint mista

Ore 13:30 Team Sprint mista

COPPA DEL MONDO 2021-2022 FALUN : TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

START LIST STAFFETTA MISTA 4×5

1 NOR – NORVEGIA I

1-1 r WENG Heidi (IL i BUL)

1-2 g HOLUND Hans Christer (Lyn Ski)

1-3 y TOENSETH Didrik (Byaasen Il)

1-4 b JOHAUG Therese (IL Nansen)

2 SWE – SVEZIA I

2-1 r ANDERSSON Ebba (Piteaa Elit SK)

2-2 g POROMAA William (Aasarna IK)

2-3 y BURMAN Jens (Aasarna IK)

2-4 b KARLSSON Frida (Sollefteaa Skidor IF)

3 FIN – FINLANDIA I

3-1 r NISKANEN Kerttu (Vieremaen Koitto)

3-2 g HYVARINEN Perttu (Puijon Hiihtoseura)

3-3 y NISKANEN Iivo (Puijon Hiihtoseura)

3-4 b PARMAKOSKI Krista (Ikaalisten Urheilijat)

4 USA – USA I

4-1 r BRENNAN Rosie (Alaska Pacific Nordic Ski Center)

4-2 g KETTERSON Zak (Loppet Nordic Racing)

4-3 y PATTERSON Scott (Alaska Pacific University Nordic Sk)

4-4 b DIGGINS Jessie (Stratton Mountain School)

5 FRA – FRANCIA

5-1 r CLAUDEL Delphine (La Bressaude)

5-2 g PARISSE Clement (MegEve)

5-3 y MANIFICAT Maurice (Douanes – SC Agy St Sigismond)

5-4 b DOLCI Flora (A.S edelweiss)

6 GER – GERMANIA I

6-1 r HENNIG Katharina (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)

6-2 g DOBLER Jonas (SC Traunstein)

6-3 y MOCH Friedrich (Wsv Isny e.V.)

6-4 b CARL Victoria (SCM Zella-Mehlis)

7 ITA – ITALIA

7-1 r SCARDONI Lucia (GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE)

7-2 g de FABIANI Francesco (C.S. ESERCITO)

7-3 y SALVADORI Giandomenico (GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE)

7-4 b GANZ Caterina (GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE)

8 SUI – SVIZZERA I

8-1 r HIERNICKEL Lydia (Gardes-Frontiere)

8-2 g KLEE Beda (Speer Ebnat-Kappel)

8-3 y PRALONG Candide (Val Ferret)

8-4 b van der GRAAFF Laurien (TG Huetten)

9 AUT – AUSTRIA

9-1 r UNTERWEGER Lisa (SK Rottenmann-Steiermark)

9-2 g FOETTINGER Michael (WSV Strobl-Salzburg)

9-3 y LEODOLTER Philipp (Union Hohenzell-Oberoesterreich)

9-4 b WALCHHOFER Barbara (USC Altenmarkt-Zauchensee-Salzburg)

10 CAN – CANADA

10-1 r STEWART-JONES Katherine (Nakkertok)

10-2 g CYR Antoine (Club Skinouk)

10-3 y BOUCHER Philippe (Skibec Leviski La balade)

10-4 b DROLET Jasmine (Black Jack ski club)

11 JPN – GIAPPONE

11-1 r ISHIDA Masako (JR Hokkaido Ski Team)

11-2 g BABA Naoto (Nakano Construction Ski Club)

11-3 y HIROSE Ryo (Waseda Univ.)

11-4 b TSUCHIYA Masae (HIROKA Ski Racing Club)

12 EST – ESTONIA

12-1 r KAASIKU Kaidy (Ambla Sportclub)

12-2 g ALEV Alvar Johannes (Skiclub Joulu)

12-3 y HIMMA Martin (Karupesa Team)

12-4 b KAASIKU Keidy (Ambla Sportclub)

13 SWE – SVEZIA II

13-1 r KALLA Charlotte (Piteaa Elit SK)

13-2 g ROSJOE Eric (IFK Mora SK)

13-3 y SANDSTROEM Bjoern (Piteaa Elit SK)

13-4 b OLSSON Moa (Falun-Borlaenge SK)

14 GER – GERMANIA II

14-1 r LOHMANN Lisa (Wsv Oberhof)

14-2 g BOEGL Lucas (SC Gaissach)

14-3 y NOTZ Florian (SZ Roemerstein)

14-4 b FINK Pia (SV Bremelau)

15 USA – USA II

15-1 r KERN Julia (Stratton Mountain School)

15-2 g HANNEMAN Logan (Alaska Pacific University Nordic Ski Center)

15-3 y MARTIN Adam (Craftsbury Ski Club)

15-4 b PATTERSON Caitlin (Craftsbury Nordic Ski Club)

16 FIN – FINLANDIA II

16-1 r KYLLOENEN Anne (Kainuun Hiihtoseura)

16-2 g VUORELA Markus (Jamin Janne)

16-3 y RUUSKANEN Arsi (Kuusamon Era-Veikot)

16-4 b LYLYNPERA Katri (Vuokatti Ski Team Kainuu)

17 NOR – NORVEGIA II

17-1 r HAGA Ragnhild (Aasen IL)

17-2 g ROETHE Sjur (Voss Il)

17-3 y KRUEGER Simen Hegstad (Lyn Ski)

17-4 b SKAANES Marte (Strindheim Il)

18 SUI – SVIZZERA II

18-1 r FISCHER Lea (SAS Bern)

18-2 g STEINER Cedric (Davos)

18-3 y KAESER Erwan (Gardes-Frontiere)

18-4 b MEIER Alina (Davos)

COPPIE SPRINT MISTA

1 SWE – SVEZIA I

1-1 SUNDLING Jonna (Piteaa Elit SK)

1-2 HALFVARSSON Calle (Saagmyra SK)

2 NOR – NORVEGIA II

2-1 WENG Tiril Udnes (Nes Ski)

2-2 NYENGET Martin Loewstroem (Lillehammer Skiklub)

3 SWE – SVEZIA II

3-1 HAGSTROEM Johanna (Ulricehamns IF SK)

3-2 SVENSSON Oskar (Falun Borlaenge sk)

4 SUI – SVIZZERA

4-1 FAEHNDRICH Nadine (Horw)

4-2 RIEBLI Janik (Schwendi-Langis)

5 FRA – FRANCIA I

5-1 QUINTIN Lena (S.C grand bornand)

5-2 CHANAVAT Lucas (Le Grand Bornand)

6 NOR – NORVEGIA I

6-1 WENG Lotta Udnes (Nes Ski)

6-2 AMUNDSEN Harald Oestberg (Asker Skiklubb)

7 GER – GERMANIA I

7-1 GIMMLER Laura (SC Oberstdorf) 26.83 S

7-2 BRUGGER Janosch (WSG Schluchsee)

8 FIN – FINLANDIA II

8-1 MATINTALO Johanna (Poeytyaen Urheilijat)

8-2 VUORINEN Lauri (Skiteam 105)

9 GER – GERMANIA II

9-1 FINK Pia (SV Bremelau)

9-2 DOBLER Jonas (SC Traunstein)

10 FIN – FINLANDIA I

10-1 JOENSUU Jasmi (Vantaan Hiihtoseura)

10-2 MAKI Joni (Pohti Skiteam)

11 AUT – AUSTRIA

11-1 STADLOBER Teresa (SC Sparkasse Radstadt-Salzburg)

11-2 MOSER Benjamin (SV Achensee-Tirol)

12 FRA – FRANCIA II

12-1 BENTZ Coralie (C.S ARGENTIERE)

12-2 SCHELY Theo (C.S la clusaz)

13 SLO – SLOVENIA

13-1 LAMPIC Anamarija (TSK Triglav Kranj)

13-2 CRV Vili (ND RATECE – PLANICA)

14 ITA – ITALIA

14-1 MONSORNO Nicole (GRUPPO SCIATORI FIAMME GIALLE)

14-2 PELLEGRINO Federico (GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO)

15 LAT – LETTONIA

15-1 EIDUKA Patricija (Aizkraukle)

15-2 VIGANTS Raimo (Madona)

16 CAN – CANADA I

16-1 BEATTY Dahria (Whitehorse CC Ski Club)

16-2 RITCHIE Graham (Georgian Nordic)

17 CAN – CANADA II

17-1 BOUFFARD-NESBITT Olivia (Fondeurs Laurentides)

17-2 LEVEILLE Olivier (Club de ski de fond Orford)

18 EST – ESTONIA

18-1 UUSTALU Aveli (Alutaguse Skiclub)

18-2 KOLL Kristjan (Nomme Sportclub)

QUALIFICAZIONE (PARTE DONNE)

Partenze ogni 30 secondi dalle 12:15:30

1 SUNDLING Jonna SWE

2 WENG Tiril Udnes NOR

3 HAGSTROEM Johanna SWE

4 FAEHNDRICH Nadine SUI

5 QUINTIN Lena FRA

6 WENG Lotta Udnes NOR

7 GIMMLER Laura GER

8 MATINTALO Johanna FIN

9 FINK Pia GER

10 JOENSUU Jasmi FIN

11 STADLOBER Teresa AUT

12 BENTZ Coralie FRA

13 LAMPIC Anamarija SLO

14 MONSORNO Nicole ITA

15 EIDUKA Patricija LAT

16 BEATTY Dahria CAN

17 BOUFFARD-NESBITT Olivia CAN

18 UUSTALU Aveli EST

QUALIFICAZIONE (PARTE UOMINI)

Partenze ogni 30 secondi dalle 12:27:30

1 HALFVARSSON Calle SWE

2 NYENGET Martin Loewstroem NOR

3 SVENSSON Oskar SWE

4 RIEBLI Janik SUI

5 CHANAVAT Lucas FRA

6 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR

7 BRUGGER Janosch GER

8 VUORINEN Lauri FIN

9 DOBLER Jonas GER

10 MAKI Joni FIN

11 MOSER Benjamin AUT

12 SCHELY Theo FRA

13 CRV Vili SLO

14 PELLEGRINO Federico ITA

15 VIGANTS Raimo LAT

16 RITCHIE Graham CAN

17 LEVEILLE Olivier CAN

18 KOLL Kristjan EST

