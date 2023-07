Sci alpino, McGrath vince lo slalom delle Finali di Meribel davanti a Kristoffersen che fa sua la Coppa di specialità

L’ultima gara della stagione della Coppa del Mondo di sci alpino maschile va a Atle Lie McGrath. Lo slalom valevole per le Finali 2022 di Meribel (Francia), infatti, vede il norvegese chiudere in bellezza la sua annata precedendo per 37 centesimi il connazionale Henrik Kristoffersen che, con questo risultato, alza al cielo la terza Coppa di specialità della sua carriera.

Atle Lie McGrath, secondo dopo la prima manche, approfitta del crollo del leader, il connazionale Lucas Braathen, e vince con il tempo complessivo di 1:34.52 piazzando subito il bis dopo il primo successo di Flachau. Sul podio anche Henrik Kristoffersen a 37 centesimi e l’austriaco Manuel Feller a 77.

Quarta posizione finale per il bulgaro Albert Popov che risale ben 18 gradini nella seconda manche e sfiora il podio per appena 16 centesimi. Quinto lo spagnolo Joaquim Salarich (ben 20 posizioni recuperate nella seconda manche) a 97 centesimi, mentre è sesto l’ennesimo norvegese, Timon Haugan, a 1.01. Settima posizione per il primo degli azzurri, Tommaso Sala, a 1.08, quindi ottavo lo statunitense Luke Winters a 1.12, mentre al nono e decimo posto troviamo gli austriaci Marco Schwarz e Michael Matt distanti, rispettivamente, 1.18 e 1.19 da McGrath.

Per quanto riguarda gli altri italiani, Giuliano Razzoli conclude al 17° posto a 1.75, mentre Alex Vinatzer è immediatamente alle sue spalle a 1.82.

La classifica della Coppa del Mondo 2021-2022 si conclude con Marco Odermatt trionfatore con 1639 punti contro i 1172 di Aleksander Aamodt Kilde ed i 954 di Henrik Kristoffersen che, come detto, svetta nella graduatoria di specialità con 451 punti contro i 361 di Manuel Feller ed i 348 di Atle Lie McGrath.

Foto: Lapresse