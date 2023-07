Pentathlon, Elena Micheli trionfa per la prima volta in Coppa del Mondo! L’azzurra vince a Il Cairo!

Elena Micheli, dopo aver difeso i colori azzurri nel pentathlon moderno alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha scritto un’atra pagina scintillante della storia italiana dello sport del soldato: l’atleta del Centro Sportivo Carabinieri, che nel 2019 ha conquistato l’argento ai Mondiali senior, ha trionfato a Il Cairo nella prima tappa della Coppa del Mondo 2022.

Filotto perfetto per l’azzurra, la quale dopo aver dominato le qualificazioni di martedì e le semifinali di giovedì, oggi ha nuovamente sbaragliato la concorrenza in finale: la campionessa italiana senior in carica ha chiuso a quota 1417, andando a precedere la magiara Michelle Gulyas, seconda con 1412, e la britannica Emma Whitaker, terza con 1384.

Le prove previste si sono svolte tutte nell’arco di 90 minuti, con l’azzurra e la magiara che hanno fatto il vuoto alle loro spalle nel duello per la vittoria: Elena Micheli ha chiuso con 5″ di margine sull’ungherese, mentre la rimontante britannica, nona prima del laser run, è salita sul gradino più basso del podio giungendo a 33″.

Si tratta della prima vittoria in Coppa del Mondo per Elena Micheli, che giunge nella prima occasione in cui si sperimenta sul circuito maggiore il nuovo format olimpico. Erano tre le azzurre qualificate per la finale a 18: 9° posto di Maria Lea Lopez (Carabinieri), con 1355, a 1’02”, 16ma Aurora Tognetti (Carabinieri), a quota 1303, a 1’54”.

Così al sito federale Elena Micheli: “È stata una gara entusiasmante, piena di difficoltà dovute alla gestione del nuovo format, ma piena di emozioni e conferme che il lavoro intrapreso con il mio staff funziona. Sono felicissima e ringrazio infinitamente le persone che hanno permesso tutto ciò supportandomi in tutto e per tutto, dal Centro Sportivo Carabinieri agli sponsor, ai tecnici e terapisti, agli amici ed alla famiglia che non mancano mai accanto a me“.

FINALE FEMMINILE

1 ELENA MICHELI 1417

2 MICHELLE GULYAS 1412

3 EMMA WHITAKER 1384

4 ELODIE CLOUVEL 1371

5 NATALIA DOMINIAK 1368

6 REBECCA LANGREHR 1366

7 SAROLTA SIMON 1362

8 KERENZA BRYSON 1360

9 MARIA LEA LOPEZ 1355

10 AMIRA KANDIL 1353

11 MALAK ISMAIL 1350

12 LEA EGLOFF 1339

13 JESSICA VARLEY 1337

14 MAYAN OLIVER 1333

15 MARIANA ARCEO 1312

16 AURORA TOGNETTI 1303

17 OLIVIA GREEN 1060

18 KAROLINA KRENKOVA 1056

Foto: UIPM World Pentathlon / Filip Komorous