Masters 1000 Indian Wells 2022: Nadal supera Opelka con un doppio tie-break. Ora la sfida con Kyrgios

Prosegue inesorabile la striscia di imbattibilità nel 2022 di Rafael Nadal. Il maiorchino vince il suo diciottesimo match consecutivo (nel conteggio non si conta la partita vinta per ritiro a Melbourne con l’olandese Griekspoor), imponendosi in due set sull’americano Reilly Opelka con il punteggio di 7-6 7-6 dopo due ore e tredici minuti di gioco.

E’ stato un ottimo Nadal, sicuramente in crescita rispetto alle prime due partite con Korda ed Evans. Lo spagnolo ha servito bene (84% di punti vinti con la prima), ma soprattutto ha tenuto bene in risposta contro uno dei migliori servitori del circuito. Opelka ha chiuso con solo nove ace e soprattutto ha fatto fatica con la seconda, colpo con il quale ha ottenuto appena il 35% dei punti.

Un primo set nel quale i due tennisti concedono davvero pochissimo nei propri turni di servizio. Opelka si salva nel settimo gioco, annullando una palla break. Il set scivola via di conseguenza verso il tie-break, che vede Nadal vincere gli ultimi quattro punti consecutivi dal 3-3 e chiudere in suo favore per 7-3.

Nadal ha un’altra palla break ad inizio secondo set, ma non la sfrutta. Opelka riesce a togliere il servizio allo spagnolo nel quinto game e si porta sul 4-2. Nadal rischia moltissimo nel settimo gioco, ma salva due delicate palle del doppio break e nel gioco successivo riesce ad ottenere il controbreak. Si va ancora al tie-break, con Nadal che allunga sul 4-1 e poi chiude sul 7-5.

Adesso nei quarti di finale il numero quattro del mondo affronterà l’australiano Nick Kyrgios, che ha usufruito del ritiro di Jannik Sinner. Sono otto i precedenti tra Nadal e Kyrgios, con lo spagnolo avanti per 5-3, anche se l’ultima sfida risale agli Australian Open di due anni fa.

