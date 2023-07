Marcell Jacobs illumina: 6.45 e record italiano ai Mondiali Indoor! Finale alle 21.20, sfida agli americani

Marcell Jacobs ha illuminato la scena nella semifinale dei 60 metri ai Mondiali Indoor. Il Campione Olimpico dei 100 metri si è inventato una gara semplicemente spettacolare e ha firmato il nuovo record italiano nello sprint puro: un sublime 6.45, con cui ha limato due centesimi a quanto fatto lo scorso anno a Torun, quando si laureò Campione d’Europa. Il velocista lombardo ha eguagliato la miglior prestazione mondiale stagionale di Christian Coleman, con cui si ritroverà spalla a spalla nell’atto conclusivo in programma alle ore 21.20 (sarà della partita anche l’altro statunitense Marvin Bracy). L’allievo di Paolo Camossi sta vivendo un ottimo momento di forma, nel momento più importante dell’annata agonistica al coperto.

Marcell Jacobs si è spinto ad appena tre centesimi dal record europeo, ovvero il 6.42 detenuto dal britannico Dwain Chambers (lo siglò agli Europei di Torino 2009). Il 27enne si è esaltato in una specialità a lui meno congeniale rispetto ai 100 metri, trovando la quadra alle imperfezioni che aveva palesato nel corso della stagione (vincendo comunque quattro gare, a Lodz in 6.49). Partenza eccellente, uscita dai blocchi ottimale, trova rapidamente il picco di velocità e poi si distende con un sontuoso lanciato, trovando anche il modo di rialzarsi negli ultimissimi istanti. Ha tolto quattro centesimi al suo primato stagionale e ben dieci centesimi rispetto al turno preliminare della mattina.

Marcell Jacobs ha destato un’ottima impressione e fa sognare in vista della finale prevista tra un paio di ore. Servirà replicare questa gara, magari migliorandosi ulteriormente, per fare saltare il banco e mettere in crisi gli americani: Christian Coleman cercherà di sfoderare la sua partenza straripante (6.51 in semifinale) per provare a scappare via, ma il nostro portacolori ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per cercare l’assalto alla medaglia d’oro e battere il Campione del Mondo di 100 e 60 metri. Attenzione a non sottovalutare il buon Marvin Bracy, argento iridato otto anni fa e in semifinale capace di 6.51 dopo il 6.46 della batteria.

Per la cronaca Marcell Jacobs ha preceduto il britannico Adam Thomas (6.57), l’estone Karl Erik Nazarov (6.59) e l’ivoriano Arthur Cissé (6.59). In finale rivedremo anche il trinidegno Jerod Elcock (6.63 alle spalle di Bracy) e il canadese Bolade Ajomale (6.58 dietro a Coleman).

Foto: Lapresse