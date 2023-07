Marcell Jacobs detiene due record europei! Può firmare un Record del Mondo? Usain Bolt e una profezia

Marcell Jacobs è l’attuale detentore di due record europei: 9.80 sugli 100 metri (siglato lo scorso anno, in occasione della trionfale finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020), 6.41 sui 600 metri (timbrato ieri durante l’atto conclusivo che gli ha regalato il titolo mondiale indoor). Un doppio sigillo di assoluto spessore per il velocista italiano, che ha ritoccato i precedenti primati continentali proprio nei momenti più importanti della carriera: sui 100 metri aveva fatto meglio del 9.86 corso dal portoghese Francis Obikwelu nel 2004 e dal francese Jimmy Vicaut nel 2005 (a dire il vero lo aveva ritoccato già in semifinale), sui 60 metri ha invece abbassato di un centesimo quanto fatto dal britannico Dwain Chambers nel 2009.

Si trattava dunque di record parecchio longevi, che Marcell Jacobs ha saputo spazzare via dall’alto del suo talento, portandosi a casa due medaglie d’oro davvero di lusso e che cambiano una carriera. Non è certo un’impresa da tutti tirare fuori la prestazione da primato nel momento che conta davvero. Record europei, appunto. L’azzurro ha nelle proprie corde la possibilità di ottenere anche un record del mondo? Si tratta di un sogno non così remoto, la mamma del nostro portacolori aveva fatto una “profezia” la scorsa estate…

L’attuale record del mondo dei 100 metri è il surreale 9.58 corso da Usain Bolt il 16 agosto 2009 in occasione dei Mondiali di Berlino. Stiamo parlando di un riscontro cronometrico semplicemente vertiginoso, siglato con 0,9 m/s di vento a favore da parte del velocista più forte di tutti i tempi. Il giamaicano è dunque avanti di 22 centesimi rispetto alla migliore prestazione di Marcell Jacobs. Servirebbe davvero un miglioramento poderoso nei prossimi anni per giungere a certi livelli che, al momento, appaiono decisamente da autentico marziano.

Sui 60 metri, invece, la distanza meno congeniale al bresciano (ma ieri ha vinto battendo il primatista mondiale…), il record è il 6.34 corso da Christian Coleman il 18 febbraio 2018 ad Albuquerque (era una competizione di avvicinamento alla rassegna iridata poi vinta poche settimane dopo). Sì, proprio lo statunitense battuto ieri sera dal Campione Olimpico su questa distanza. In questo caso il primato è lontano sette centesimi, ormai Marcell Jacobs ci ha abituato a farci sognare.

Foto: FIDAL COLOMBO/FIDAL