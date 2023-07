LIVE Virtus Bologna-Napoli 86-75, Serie A basket in DIRETTA: la Segafredo si impone con 16 punti di Hervey e 13 di Belinelli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.42 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

21.41 La Virtus Bologna di Sergio Scariolo controlla il match dal 1′ al 40′ con la GeVi Napoli di Stefano Sacripanti e si impone con 16 punti di Kevin Hervey (top-scorer) e 13 a testa da Marco Belinelli e Nico Mannion. Il migliore del club campano è Jordan Parks che chiude a quota 13.

FINISCE COSI’!

86-75 Tripla di Lombardi.

83-70 Schiacciata di Alibegovic, +13 Bologna con 1’48” da giocare.

81-67 Correzione a canestro di Lombardi, Virtus in controllo quando mancano 3 minuti alla sirena.

81-65 Due liberi di Mannion.

79-65 Piazzato di Mannion.

77-63 Un libero di Velicka.

77-62 Appoggio a canestro di Lombardi.

77-58 2/3 Belinelli.

Fallo di Marini che manda Belinelli in lunetta con tre liberi.

75-58 Tripla di Belinelli.

72-58 Due liberi Zerini.

72-56 Floater di Vitali.

FINISCE IL TERZO QUARTO!

72-54 TRIPLA DI ALIBEGOVIC!

67-50 SCHIACCIATA DI MCDUFFIE!

67-48 Piazzato di Mannion, 1’27” da giocare nel terzo quarto.

65-48 BELINELLI DA TRE!

62-48 TRIPLA di Mannion, 2’25” sul cronometro del terzo quarto.

59-45 Canestro di Cordinier, 3’07” per chiudere il terzo quarto.

57-45 Penetrazione di Velicka.

57-43 TRIPLA di Cordinier.

54-43 Appoggio a canestro di Totè.

54-41 Schiacciata di Weems.

52-41 TRIPLA di Hervey.

49-41 Layup di McDuffie.

49-39 Appoggio a canestro di Totè.

49-37 Appoggio a canestro di Sampson.

47-37 TRIPLA di Rich.

47-34 Due liberi di Totè.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

20.43 Primo tempo a tinte bianco-nere alla Segafredo Arena di Bologna dove la Virtus di coach Sergio Scariolo chiude con 15 punti di vantaggio su una comunque buona GeVi Napoli. Top-scorer Kevin Hervey con 13 punti, 3 rimbalzi e un assist. Il migliore della squadra di coach Stefano Sacripanti è Arnas Velicka con 8 punti. A tra poco per il secondo tempo di Virtus Bologna-Napoli su OA Sport.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

47-32 TRIPLA DI HERVEY!

44-32 ANCORA VELICKA! Ancora da tre per il prodotto di Zalgiris e Barcellona.

44-29 Hervey in girata.

Time out che arriva dalla panchina della Virtus Bologna.

42-29 TRIPLA di Velicka, Napoli prova a riportarsi a contatto, 1’36” sul cronometro.

42-26 2/2 Rich che poi esce, rientra Parks.

Fallo di Weems su Rich, liberi.

42-24 Penetrazione di Weems che si appoggia al tabellone, 2’01” per chiudere il primo tempo.

40-24 1/2 Lombardi.

Stavolta è Hervey a mandare in lunetta Lombardi, anche la Virtus è in bonus.

40-23 2/2 per il prodotto dell’Università del Texas ad Arlington.

Fallo di Lombardi su Hervey, Napoli in bonus, liberi.

38-23 Penetrazione di Marini che alza la parabola e trova il canestro con l’ausilio del vetro.

38-21 2/2 Sampson.

Fallo di Marini (il secondo personale) che manda Sampson in lunetta. Napoli esaurisce il bonus.

36-21 Correzione a canestro di Lombardi dopo l’errore di Totè.

36-19 Assist di Mannion per Hervey che porta la Virtus sul +17 (massimo vantaggio).

34-19 SCHIACCIATA di Jaiteh, su assist di Mannion.

32-19 2/2 Rich, 7’26” per chiudere il secondo quarto.

Fallo di Tessitori che manda Rich in lunetta.

32-17 1/2 Mannion, time out che arriva dalla panchina di Napoli.

Fallo di Vitali che manda in lunetta Mannion.

31-17 Piazzato di Belinelli, 8’00” da giocare prima dell’intervallo lungo.

Non entra il libero supplementare del centro della Segafredo.

29-17 JAITEH! Canestro con il fallo subito da Zerini.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

27-17 Penetrazione di Mannion che si appoggia al tabellone, nuovo +10 Segafredo in chiusura di primo quarto.

25-17 Piazzato di Alibegovic, 44″ sul cronometro, Napoli ha esaurito il bonus, tre falli per la Virtus.

23-17 1/2 per l’ex campione NBA con i San Antonio Spurs.

Belinelli, appena entrato in campo, trova subito il fallo di Uglietti che lo manda in lunetta.

22-17 Assist di Vitali per Parks, 1’48” per chiudere il primo quarto.

22-15 Floater di Vitali.

22-13 WEEMS DA TRE!

19-13 TRIPLA di Teodosic, ora si sta segnando ad ogni possesso, 3’33” da giocare, 2-2 i falli.

16-13 Correzione a canestro di McDuffie dopo l’errore di Totè.

16-11 Piazzato di Parks.

16-9 McDuffie trova i primi punti della sua partita.

16-7 Piazzato di Weems, 5’09” sul cronometro.

14-7 Semi-gancio di Rich.

14-5 Weems trova il canestro invocando anche un fischio che non arriva.

12-5 Piazzato di Parks.

12-3 1/2 Parks, 7’00” da giocare nel primo quarto.

Fallo di Teodosic che manda Parks in lunetta.

12-2 Appoggio a canestro di Sampson su assist di Weems.

10-2 Velicka toglie lo zero dalla casella dei punti segnati di Napoli.

10-0 TRIPLA di Pajola, solo una squadra in campo in questo avvio.

7-0 1/2 Hervey, ora extra-possesso Virtus Bologna.

Fallo antisportivo di Rich ai danni di Hervey.

6-0 HERVEY DA TRE! Dopo il recupero con successivo assist di Weems.

3-0 TRIPLA di Teodosic per aprire le danze.

GIU’ IL GETTONE! SI COMINCIA!

19.58 QUINTETTI, VIRTUS BOLOGNA: Pajola, Teodosic, Weems, Hervey, Sampson; NAPOLI: Velicka, Rich, Totè, Parks, McDuffie.

19.55 Cinque minuti alla palla a due, presentazione delle due squadre in corso alla Segafredo Arena.

19.50 Gli arbitri della sfida: Roberto Begnis, Mark Bartoli, Silvia Marziali

19.45 I due allenatori, Sergio Scariolo (Bologna) e Stefano Sacripanti (Napoli), si sono affrontati già in 5 occasioni e l’attuale coach della Segafredo è in vantaggio per 3-2.

19.40 L’andata si disputò alla 5ª giornata lo scorso 24 ottobre e a trionfare furono i campani con il punteggio di 92-89, causando così il primo k.o. stagionale dei bianconeri. Super prova di McDuffie da 22 punti e 7 rimbalzi, assieme ai 15 punti e 7 rimbalzi di Parks. Alla Virtus non bastarono i 23 punti di Weems.

19.35 Le immagini della presentazione di Daniel Hackett, neo-arrivo di casa Virtus dopo lo svincolo dal CSKA Mosca:

19.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Napoli, ventunesima giornata del campionato di Serie A 2021-2022.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Segafredo Virtus Bologna-GeVi Napoli, match valido per la ventunesima giornata della regular season della Serie A UnipolSai 2021-2022. Dopo la vittoria in settimana in Eurocup le V Nere di coach Sergio Scariolo cercano di tornare alla vittoria anche in campionato.

98-94 il punteggio finale del match di giovedì sera quando alla Segafredo Arena di Bologna la Virtus ha superato il Bursaspor in Eurocup. La compagine emiliana ora cercherà di ritrovare il successo anche entro i confini, dopo la sconfitta nella semifinale di Coppa Italia a Pesaro patita per mano di Tortona (94-82). In classifica la Segafredo è attualmente seconda con un record di 15-3 a -2 dall’Olimpia Milano di coach Ettore Messina.

La GeVi Napoli Basket di coach Stefano Sacripanti tornerà invece di scena in un incontro ufficiale a distanza di due settimane dall’ultimo impegno (sconfitta interna con Venezia, 76-81) per via della sospensione della Serie A per permettere lo svolgimento delle Final Eight di Coppa Italia; alle quali la matricola campana non è andata lontano dal qualificarsi. Napoli occupa la decima posizione in classifica in Serie A con 8 vittorie e 10 sconfitte.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Virtus Bologna-Napoli, ventunesima giornata della Serie A UnipolSai 2021-2022. Palla a due prevista alle ore 20.00 alla Virtus Segafredo Arena di Bologna. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 19.30.

