LIVE Trento-Milano 3-0, Coppa Italia 2022 in DIRETTA: i ragazzi di Lorenzetti dominano e volano in finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

19:18 L’appuntamento è a domani con la finale, Trento andrà a caccia del secondo titolo stagionale. OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon preseguimento di serata.

19:15 Dominio dei ragazzi di Lorenzetti, che di fatto sono stati superiori in tutti in tutti i fondamentali. Il migliore in campo è stato senza ombra di dubbio Lavia, una partita in attacco ai limiti della perfezione per Daniele, che ha mostrato una crescita esponenziale. A fare la differenza è però stata il muro, con Trento che ha messo giù ben più di 10 stampatone (13 per l’esattezza), con Lisinac assoluto protagonista.

19:12 Trento vince una partita di fatto mai messa in discussione e domani si giocherà il titolo contro Perugia.

25-20 Finisce con un errore di Jaeschke. Trento vola in finale!

24-20 Errore al servizio per Lavia.

24-19 Errore di Ishikawa, ci sono 5 match-point per Trento.

23-19 Spallata potente di Romanò.

23-18 Lavia approfitta di una palla a filo rete.

22-18 Ennesimo primo tempo della serata.

21-18 Jaeschke prova a mantenere i suoi a contatto.

21-17 Mani-out di Kaziyski da posto due.

20-17 Invasione a rete di Lavia.

20-16 Bomba pazzesca di Kaziyski, che attacco!

19-16 Secondo attacco consecutivo di Patry.

19-15 Mani-out di Lavia da posto uno.

18-15 Patry a segno da posto due.

18-14 Pallonetto da seconda linea di Kaziyski.

17-14 Ishikawa passa in pipe.

17-13 Mani-out di Michieletto da posto quattro.

16-13 Invasione a rete di Lavia.

16-12 Gran parallela di Michieletto.

15-12 Ace di Chinenyeze.

15-11 Sbaglia dai nove metri anche Kaziyski.

15-10 Servizio lungo di Ishikawa.

14-10 Primo tempo di Chinenyeze.

14-9 Murone di Kaziyski su Ishikawa.

13-9 Sbaglia questa volta Porro.

12-9 Ace di Porro.

12-8 Mani-out di Romanò.

12-7 Attacco deciso di Ishikawa.

12-6 Errore in attacco di Romanò.

11-6 Milano è costretta a chiamare time-out.

10-6 Kaziyski spedisce i suoi a +4.

9-6 Lavia fa quello che vuole senza muro.

8-6 Pipe di Jaeschke.

8-5 Miracolo in difesa di Sbertoli e attacco di Kaziyski, Trento ingiocabile stasera!

7-5 Murone di Sbertoli su Ishikawa.

6-5 Bordata di Romanò da seconda linea.

6-4 Grande parallela di Michieletto.

5-4 Ace di Romanò.

5-3 Attacco di Romanò.

5-2 Primo tempo di Podrascanin.

2-0 Parte forte Trento.

18:45 Trento sta facendo una partita ai limiti della perfezione, Milano non sta demeritando, sono proprio i ragazzi di Lorenzetti ad avere una marcia in più questa sera. Lavia mostruoso in attacco, Lisinac e Podrascanin ingiocabili a muro, Michieletto e Kaziyski incredibilmente solidi e sempre pronti quando chiamati in causa.

25-20 La chiude Michieletto in parallela.

24-20 Invasione aerea di Michieletto.

24-19 Ottima diagonale di Ishikawa.

24-18 Un errore al servizio di Romanò regala sei set-point a Trento.

23-18 Patry la mette giù da posto due.

23-17 Scappa il primo tempo di Lisinac.

23-16 Diagonale stretta pazzesca di Michieletto, colpo stupendo!

22-16 Murone di Lavia su Romanò.

21-16 Romanò rientra in campo e va a segno.

20-15 Ishikawa riporta i suoi a -5.

20-14 Errore in pipe di Michieletto.

20-13 Mani-out di Jaeschke da posto quattro.

19-12 Un punto a testa per Podrascanin e Lavia.

17-11 Errore anche per Chinenyeze.

17-10 Errori per Lavia e Ishikawa al servizio.

15-10 Parallela a segno da posto due per Ishikawa.

15-9 Errore in attacco di Patry.

14-9 Errore al servizio di Porro.

13-9 Primo tempo di Chinenyeze.

13-8 Mani-out di Lavia, partita folle di Daniele.

12-8 Lavia spedisce i suoi a +4.

11-8 Murone di Michieletto su Patry.

10-8 Battuta lunga di Piano.

9-8 Diagonale precisa di Patry.

9-7 Lavia attacca da seconda linea con una sfrontatezza incredibile.

8-7 Primo tempo di Piano.

8-6 Ennesimo muro di Lisinac su Patry.

7-6 Lavia tira giù una bomba senza muro.

6-6 Jaeschke passa in mezzo al muro da posto quattro.

6-5 Si insacca l’attacco di Patry.

6-4 Diagonale profonda di Michieletto.

5-4 Ottima parallela di Jaeschke.

5-3 Lavia sfonda sulle mani del muro di Ishikawa.

4-3 Mani-out di Ishikawa.

4-2 Si fa perdonare immediatamente Lavia da posto due.

3-2 Lavia sciupa la palla del +4.

3-1 Invasione a rete di Porro.

2-1 Errore in attacco di Patry.

1-1 Pipe di Jaeschke.

1-0 Primo tempo di Lisinac.

18:20 Primo set dominato dai ragazzi di Lorenzetti che hanno fatto la voce grossa al servizio, ma specialmente a muro, dove Lisinac è stato letteralmente devastante.

25-14 Con un errore di Ishikawa finisce il primo set.

24-14 Errore al servizio di Podrascanin.

24-13 Lisinac ferma anche Chinenyeze e regala 11 set-point ai suoi.

23-13 Ancora un muro di Lisinac.

22-13 Mani-out di Lavia da seconda linea.

21-13 Rientra la diagonale titolare di Milano.

21-13 Chinenyeze dice no a Michieletto.

21-12 Primo tempo di Podrascanin.

20-12 Errore al servizio di Lavia.

20-11 Muro di Podrascanin su Ishikawa.

19-11 Errore al servizio di Jaeschke.

18-11 Subito un punto in parallela per l’opposto azzurro.

18-10 Entra Romanò su Patry.

18-10 Ancora un murone, questa volta di Michieletto, mamma mia.

17-10 Si insacca la pipe di Kaziyski.

16-10 Patry sblocca la situazione per Milano.

16-9 Trento vola a +7. Ancora time-out per Milano.

15-9 Ace di Kaziyski.

14-9 Lavia mette giù una palla a filo rete.

13-9 Murone di Lisinac su Jaeschke, time-out per Milano.

12-9 Risponde al centro Lisinac.

11-9 Primo tempo di Chinenyeze.

11-8 Sbaglia anche Ishikawa.

10-8 Errore al servizio di Podrascanin.

10-7 Diagonale folle di Kaziyski.

9-7 Lungo il servizio di Michieletto.

9-6 Ancora Lavia, che sicurezza che ha Daniele!

8-6 Lavia passa in mezzo al muro da posto uno.

7-6 Ishikawa mette fine ad uno scambio assurdo, difese sensazionali!

7-5 Secondo attacco consecutivo di Patry.

7-4 Out il servizio di Jaeschke.

6-4 Riesce a passare questa volta Patry da seconda linea.

6-3 Lavia trova le mani alte del muro.

5-3 Ancora una murata su Patry, questa volta da parte di Podrascanin.

4-3 Mani-out di Michieletto.

3-3 Jaeschke fa quello che vuole senza muro.

3-2 Murone di Lisinac su Patry.

2-2 Ace anche per Kaziyski.

1-2 Primo tempo assurdo di Lisinac.

0-2 Ace di Chinenyeze.

0-1 Si parte con una bordata di Patry.

17:59 Trento risponde con: Sbertoli, Lavia, Michieletto, Kaziyski, Lisinac, Podrascanin e Zenger.

17:57 Questo il sestetto di Milano: Chinenyeze, Patry, Ishikawa, Piano, Porro, Jaeshke e Pesaresi.

17:54 Fase di riscaldamento ufficialmente conclusa, finalmente ci siamo!

17:51 Lorenzetti gioca con un modulo particolare, nel sestetto di Trento non è infatti presente l’opposto, bensì saranno in campo tre schiacciatori.

17:49 Sbertoli è il grande ex del match, Riccardo, dopo aver giocato svariate stagioni a Milano, quest’anno si è trasferito a Trento. Il suo posto è stato rimpiazzato dal giovane Paolo Porro, che si sta mettendo bene in luce in questa stagione.

17:46 Le due squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento ufficiale, tra circa dieci minuti si dovrebbe partire.

17:43 Un’importante novità di questa competizione è che i giocatori, una volta finito lo scambio, hanno solo 15 secondi per poter battere, è una situazione nuova a cui non si è abituati.

17:40 La favorita per la vittoria è Trento, sia sulla carta, sia in base a quello che ha detto il campo quest’anno, basti pensare che in Superlega i ragazzi di Lorenzetti hanno ottenuto 14 punti in più rispetto ai ragazzi di Piazza.

17:37 Il match prenderà inizio con qualche minuto di ritardo a causa del prolungamento della semifinale precedente.

17:34 Di contro Milano ha superato nel match precedente Civitanova (3-1), una delle grandi favorite per la vittoria finale e probabilmente una delle squadre che più ha vinto in Italia nelle ultime stagioni.

17:31 Trento giunge a questa semifinale dopo aver superato nettamente ai quarti Monza (3-0).

17:28 Trento e Milano sono due squadre che spesso si sono affrontate nelle fasi calde dei tornei durante questi anni, al momento gli scontri diretti sorridono ai ragazzi di Lorenzetti, che hanno vinto ben 9 degli ultimi 10 scontri diretti.

17:25 Due giorni di grande spettacolo in quel di Bologna, si è da poco conclusa la prima semifinale con Perugia che ha superato 3-1 Piacenza ed attente adesso la sua sfidante per la finale.

17:22 Amici ed amiche di OA Sport, buon pomeriggio e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, match valido per la seconda semifinale della Coppa Italia di volley maschile 2022.

LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-PIACENZA, SEMIFINALE COPPA ITALIA VOLLEY, DALLE 15.15

Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Trento-Milano, match valido per la seconda semifinale della Coppa Italia di volley maschile 2022. Finalmente, dopo oltre 40 giorni da quella che era la data inizialmente prevista, la Final Four di Coppa Italia può prendere il via in quel di Bologna. Ad affrontarsi per il titolo saranno quattro corazzate del nostro Campionato: Perugia, Piacenza, Trentino e Milano. Pesano le due grandi assenze di Civitanova e Modena.

Quest’anno stiamo vivendo un’annata assai strana, specialmente per colpa dei rinvii legati al covid, di fatto si è in ritardo un po’ su tutta la tabella di marcia e le squadre si stanno trovando ad affrontare un periodo di stress non indifferente. Trento, grande favorita del match odierno, è giunta a questa semifinale dopo aver superato ai quarti di finale Monza, con un secco 3-0 e con una grande prova di forza. Dal canto suo Milano può dire di essere giunta a questo appuntamento dopo aver battuto ai quarti di finale Civitanova, una delle squadre più titolate degli ultimi anni. Quella di oggi sarà una sfida assai affascinante, parliamo di due squadre che si sono spesso incontrate in questi anni quando la posta in palio era alta, con Trento che ha vinto ben 9 degli ultimi 10 scontri diretti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Trento-Milano, match valido per la seconda semifinale della Coppa Italia di volley maschile 2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdervi davvero nulla, il match prenderà inizio alle ore 17:45 e sarà visibile in chiaro su RaiSport.

Foto:Photo LiveMedia/Lorena Bonapace