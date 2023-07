LIVE Sci alpino, Team Event Meribel 2022 in DIRETTA: vince la Svizzera, Italia eliminata ai quarti!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13:04 Questo format di gara continua a convincere poco sia gli atleti, che gli addetti ai lavori, che gli appassionati. Non è stata una grande scelta quella di porre il Team Event di venerdì, quando ancora mancavano all’appello gare importanti come slalom e slalom gigante, posizionando la gara a squadre a fine programma probabilmente gli atleti si sarebbero sentiti più liberi di rischiare e di attaccare e avrebbero gareggiato con uno spirito diverso.

13:02 Questo il podio definitivo: 1.Svizzera, 2.Austria, 3.Germania. L’Italia ha chiuso in settima posizione con una prestazione, obiettivamente, ben al di sotto delle aspettativa. La Germania si è sì dimostrata una formazione compatta e non facile da battere, ma il rammarico è principalmente per l’atteggiamento degli azzurri, che di fatto non sono mai stati in gara per il passaggio del turno.

13:01 Pronostico rispettato, probabilmente alla viglia nessuno avrebbe scommesso su una formazione giovane come quella elvetica ma, sin dai quarti di finale si è visto come oggi gli elvetici avessero una marcia in più.

13:00 Janutin chiude in 22’21 e regala il primo posto alla Svizzera!

12:59 Feurstein deve vincere in 21”93 e dare almeno tre centesimi a Janutin, serve una piccola impresa all’austriaco.

12:58 Ellenberger beffa per tre centesimi Truppe!

12:58 Truppe sfida Ellenberger, dovrebbe essere uno scontr equilibrato.

12:57 Simonet ingiocabile, l’elvetico chiude in 21”96. Livio nettamente il migliore di giornata.

12:57 Adesso tocca a Brennsteiner-Simonet.

12:56 Come da pronostico vince Haaser senza particolari problemi, 23”25 per lei.

12:55 La finale si apre con Haaser-Darbellay, l’Austria non può permettersi di perdere questa sfida che, sulla carta, è quella più abbordabile.

12:53 Ottima prova di squadra per i tedeschi che, nonostante la non competitiva Kermer, si sono tutti espressi ai massimi livelli.

12:52 Grande manche per Gratz, la Germania conquista il terzo gradino del podio!

12:51 Nestvold-Haugen deve vincere in 22”48, non sarà facile superare Gratz.

12:50 Lena Duerr continua a mostrare tutta la sua classe: 22”91 per la tedesca.

12:49 Duerr parte favorita contro Tviberg.

12:48 Rauchfuss riporta la situazione in parità, si deciderà tutto con le ultime due sfide.

12:47 Seconda sfida tra Solheim e Rauchfuss.

12:46 Vittoria schiacciante in 22”89 per Stjernesund, tre discese e zero punti per Kermer.

12:44 Kermer sfida Stjernesund!

12:41 Probabilmente alla vigilia non l’avremmo mai detto, perchè non è qui presente con la formazione titolare, ma la pista fino a questo momento ha mostrato che la Svizzera ha almeno una marcia in più rispetto a tutte le altre formazioni, tutti i migliori tempi fino a questo momento sono stati siglati da atleti elvetici.

12:39 Germania e Norveggia si giocheranno il terzo gradino del podio, in finale sarà invece scontro tra Austria e Svizzera.

12:37 Janutin stampa un ottimo 22”10 e vola in finale. Per quanto visto la Svizzera è la grande favorita per la vittoria.

12:36 Rauchfuss deve superare Janutin per mandare la Germania in finale.

12:36 Tutto facile per l’elvetica, Kermer è ancora molto acerba.

12:35 Ellenberger grande favorita contro Kermer.

12:34 Manche assurda di Simonet, con 21”95 è il primo a scendere sotto il muro dei 22”. Non basta un ottimo 22”01 a Gratz.

12:33 Partit Gratz e Simonet.

12:32 Lena Duerr conferma di essere una grande specialista di questo forma di gara e vince in 23”07.

12:31 Duerr e Darbellay aprono la seconda semifinale.

12.30 Feurstein non sbaglia e manda l’Austria dritta in finale! La Norvegia si giocherà il terzo gradino del podio.

12:29 Nestvold-Haugen deve vincere e deve essere più veloce di 22”44.

12:29 Non una bella prova di Truppe, Stjernesund lascia aperte le speranze per la Norvegia.

12:28 Stjernesund non può sbagliare, Truppe leggermente favorita.

12:28 Secondo punto per l’Austria, fuori Solheim. La Norvegia è ad un passo dalla finale per il terzo-quarto posto.

12:27 Tocca a Brennsteiner-Solheim.

12:26 Tviberg spreca un vantaggio enorme e perde il punto, Haaser chiude in 23”14.

12:25 La prima semifinale si apre con Tviberg-Haaser.

12:24 C’è rammarico per l’eliminazione dell’Italia che, sulla carta, presentava un roster più competitivo rispetto a quello tedesco. Purtroppo, anche a livello di crono, i nostri atleti hanno dimostrato di non aver trovato il feeling con questa neve. Probabilmente gli italiani non hanno neanche forzato al massimo, vi ricordiamo infatti che mancano ancora all’appello le gare tecniche in cui tutti e quattro gli atleti impegnati oggi partiranno con ambizioni.

12:22 Questo il quadro delle semifinali: Austria-Norvegia e Germania-Svizzera.

12:20 Vince anche Janutin contro Philip: 4 a 0 per la formazione elvetica!

12:18 Ellenberger supera Smart, la Svizzera vola in semifinale con una discesa d’anticipo.

12:17 22”16 per Simonet, la Svizzera, nonostante sia presente a questa gara con tutte le riserve, rischia di andare in semifinale.

12:17 Read e Simonet pronti ai cancelletti di partenza.

12:16 Primo punto a sorpresa per la Svizzera, il tracciato blu sul finale sembra più veloce.

12:16 Mielzynski e Darbellay aprono la sfida tra Canada e Svizzera.

12:16 C’è rammarico, ma per quanto visto nessuno dei quattro componenti azzurri è riuscito ad esprimersi al meglio su questa neve e su questo tracciato.

12:16 Niente da fare: 22”02 per Gratz, Italia eliminata.

12:15 De Aliprandini dovrà vincere con un crono di 22”44 e dovrà anticipare di sette centesimi Gratz.

12:15 Purtroppo Lena Duerr anticipa per soli sette centesimi Bassino.

12:15 Bassino se la dovrà vedere contro Duerr.

12:14 22”51 per Rauchfuss, situazione di equilibrio quando mancano due scontri.

12:13 Tocca a Borsotti-Rauchfuss.

12:12 Disastro in partenza per la tedesca, Brignone vince con un 23”78 tutt’altro che soddisfacente, ma l’importante era portare il punto a casa!

12:11 Brignone sfida Kermer nel primo duello.

12:11 TOCCA ALL’ITALIA!

12:10 Augenot vince ma non basta, la somma dei tempi premia la Norvegia: 44”98 contro 45”06.

12:09 E’ tutto nelle mani di Augenot e Solheim.

12:09 Stjernesund vince con un grande crono: 22”61. Francia con le spalle al muro.

12:08 Tocca a Direz e Stjernesund.

12:07 Piccolo inciampo per il francese, la seconda sfida va a Nestvold-Haugen, situazione di parità.

12:06 Favrot e Nestvold-Haugen al via.

12:05 Vittoria schiacciante per Frasse Sombet, 22”90 per la transalpina.

12:05 Frasse Sombet-Tviberg apre la sfida tra Francia e Norvegia.

12:04 Feurstein supera Cater, sommando i tempi del miglior uomo e della miglior donna ha la meglio l’Austria: 45”09 contro 45”22.

12:04 22”77 per Robnik. Adesso l’Austria sarà costretta a vincere l’ultima sfida, in caso di parità si sommerebbero il tempo del miglior uomo, con il tempo della migliore donna.

12:03 Truppe e Robnik partite!

12:03 Brennsteiner riporta l’Austria in parità, al momento entrambi i punti sono stati ottenuti sul tracciato blu.

12:02 Pronti al cancelletto di partenza Brennsteiner e Kranjec.

12:01 Primo punto alla Slovenia, Slokar chiude in 22”86, contro il 22”96 di Haaser.

12:00 Si parte, prima sfida tra Slokar e Haaser!

11:59 Il clima non è dei migliori, fa molto caldo e la neve è stata ampiamente salata. Queste condizioni di solito non piacciono molto agli atleti azzurri, ma oggi sarà tutto da vedere.

11:56 Il primo scontro diretto sarà quello tra Austria e Slovenia, la sfida tra Italia e Germania sarà la terza.

11:53 In caso di passaggio del turno in semifinale l’Italia si troverebbe a sfidare una tra Canada e Svizzera.

11:50 Gli azzurri dovranno vedersela ai quarti contro la solida Germania, rappresentata da Lena Duerr, Antonia Kermer, Fabian Gratz e Julian Rauchfuss.

11:47 L’Italia si affiderà ad un quartetto solido e rodato: Marta Bassino, che è la Campionessa mondiale in carica del parallelo, Federica Brignone, fresca vincitrice della Coppa del Mondo di SuperG, Giovanni Borsotti e Luca De Aliprandini. Elena Curtoni sarà la riserva.

11:44 Saranno otto le squadre al via, ogni formazione sarà composta da due donne e da due uomini, che si scontreranno sempre tenendo conto del sesso (uomini contro uomini, donne contro donne).

11:41 Il team event, proprio come il parallelo, è una disciplina che è stata inserita nel programma di gare ormai da qualche anno, ma che secondo molti appassionati non meriterebbe lo spazio che ha, di certo non si può negare che si tratta di una gara sempre abbastanza spettacolare.

11:38 Le finali di Coppa del Mondo 2021-2022 stanno ormai giungendo al termine, dopo le discipline veloci, ma prima di quelle tecniche, toccherà proprio alla prova a squadre.

11:35 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Team Event di sci alpino di Meribel!

Amici ed amiche di OA Sport, buongiorno e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE del Team Event di sci alpino di Meribel. Il programma delle finali di Coppa del Mondo 2021-2022 è ormai quasi giunto al termine, dopo le discipline veloci e prima delle discipline tecniche toccherà proprio alla prova a squadre, evento sempre spettacolare, ma che ancora fatica a mettere d’accordo gli appassionati di questo sport.

Le squadre presenti ai cancelletti di partenza saranno otto, con ogni formazione composta da due donne due uomini. L’Italia si presenta a questo appuntamento con un quartetto ormai solido: Marta Bassino (Campionessa del Mondo in carica), Federica Brignone, fresca vincitrice della Coppa del Mondo di SuperG, Giovanni Borsotti e Luca De Aliprandini, Elena Curtoni sarà la riserva. Gli azzurri avranno subito una formazione molto ostica ai quarti di finale: si tratterà della Germania composta da Lena Duerr, Antonia Kermer, Fabian Gratz e Julian Rauchfuss. In caso di passaggio del turno in semifinale l’Italia affronterebbe una tra Canada e Svizzera. Il podio non sarà facile, ma alla vigilia non può che essere un obiettivo per la nostra nazionale, superato il quarto si potrebbe sognare in grande.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del Team Event di sci alpino di Meribel, valido per le finali di Coppa del Mondo 2021-2022, cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdervi davvero nulla, la gara prenderà il via alle ore 12:00!

