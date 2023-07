LIVE Sci alpino, SuperG Lenzerheide in DIRETTA: Federica Brignone vince la Coppa del Mondo! L’azzurra: “E’ tanta roba…”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.40 La francese Romane Miradoli ha vinto il superG di Lenzerheide (Svizzera) centrando la prima vittoria in Coppa del Mondo. Secondo posto per una rediviva Mikaela Shiffrin, terza la padrona di casa Lara Gut-Behrami. In casa Italia quarta posizione per Marta Bassino a due centesimi dal podio, la nona piazza di Federica Brignone vale alla valdostana il globo di cristallo nella disciplina! Fuori Elena Curtoni. Grazie per aver seguito la gara in nostra compagnia, la redazione di OA Sport vi augura un buon proseguimento di giornata!

11.37 Infine la classifica di specialità:

1. Federica Brignone (Italia) 506 (Vincitrice Coppa di specialità)

2. Elena Curtoni (Italia) 374

3. Sofia Goggia (Italia) 332

4. Mikaela Shiffrin (USA) 300

5. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 286

11.36 Ecco come cambia la generale:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1106

2. Petra Vlhova (Slovacchia) 1048

3. Sofia Goggia (Italia) 851

3. Federica Brignone (Italia) 851

5. Sara Hector (Svezia) 682

11.33 Questa la top10 odierna e i piazzamenti delle azzurre:

1 Romane Miradoli (Francia) 1’19”87

2 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) +0”38

3 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0”88

4 Marta Bassino (Italia) +0”90

5 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0”94

6 Tessa Worley (Francia) +1”37

7 Kira Weidle (Germania) +2”02

8 Michelle Gisin (Svizzera) +2”04

9 Federica Brignone (Italia) +2”20

9 Laura Gauche (Francia) +2”20

13 Karoline Pichler (Italia) +2”90

23 Francesca Marsaglia (Italia) +3”95

29 Roberta Melesi (Italia) +4”45

33 Nicol Delago (Italia) +6”49

DNF Elena Curtoni (Italia)

DNF Nadia Delago (Italia)

11.30 Grande prova della polacca Maryna Gasienica-Daniel, sedicesima a +3”22! La gara è conclusa, a brevissimo i risultati finali.

11.27 Roni Remme (Canada) racimola qualche punto grazie alla ventunesima piazza (+3”90).

11.24 Fuori il bronzo olimpico di discesa purtroppo… Anche per Nadia un errore di linea, al primo intermedio era in vantaggio di un centesimo.

11.22 Tocca a Nadia Delago adesso, ultima freccia tricolore.

11.20 Bellissima gara di Karoline Pichler! Tredicesima a +2”90, può arrivare il miglior risultato della carriera.

11.18 Ci apprestiamo a seguire la discesa di Karoline Pichler, penultima azzurra al via.

11.16 Non parte la padrona di casa Stephanie Jenal, mentre l’austriaca Ricarda Haaser può dirsi soddisfatta: dodicesima a +2”89.

11.14 Nelle retrovie l’americana Keely Cashman: ventiquattresima a +4”76.

11.12 Esce la canadese Valerie Grenier. Peccato, accusava meno di un secondo al penultimo intermedio…

11.10 Riepiloghiamo la situazione provvisoria:

1 Romane Miradoli (Francia) 1’19”87

2 Mikaela Shiffrin (Stati Uniti) +0”38

3 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0”88

4 Marta Bassino (Italia) +0”90

5 Ragnhild Mowinckel (Norvegia) +0”94

6 Tessa Worley (Francia) +1”37

7 Kira Weidle (Germania) +2”02

11.07 Nona a +2”20 Laura Gauche. Trentuno atlete hanno concluso la gara, ne mancano diciassette.

11.05 Nemmeno la venticinquenne di Lecco eccelle: ventunesima a +4”45.

11.04 Tante difficoltà per Nicol, la tracciatura odierna non le si addice per nulla: addirittura +6”49 senza errori, ventunesima. Concentriamoci su Melesi!

11.03 Diciottesima a +4”15 Fest. Partita la più grande delle sorelle Delago.

11.01 Gagnon sbaglia linea e si ferma… Peccato! Dopo l’austriaca Nadine Fest spazio a Nicol Delago e Roberta Melesi!

10.59 Nufer è dodicesima (+3”30). Pronta al via la canadese Marie-Michele Gagnon.

10.57 Quindicesima a +3”71 Jasmina Suter. La compagna di squadra rossocrociata Priska Nufer paga tanto già al primo intermedio…

10.55 Buona la parte alta di Marsaglia che saglia tanto nella seconda metà di pista: quindicesima a +3”95.

10.53 Un’altra austriaca si aggiunge alle connazionali che non hanno completato la gara: fuori Christine Scheyer. E la svizzera Noemie Kolly fa la stessa fine… Godiamoci la prova di Francesca Marsaglia!

10.52 Kira Weidle è settima a +2”02.

10.50 Riparte la gara con la tedesca Kira Weidle. Brignone ai microfoni RAI: “Sono contentissima, mi spiace per Elena. Sapeva che oggi doveva andare a tutta per recuperare ed è finita fuori gioco. Io ho fatto tanti errori, poi ho perso un po’ di fiducia e mi spiace perché volevo fare una grande gara. L’emozione più grande oggi è stata incontrare Roger Federer!”.

10.48 Non brilla nemmeno Jasmine Flury: la rossocrociata si consola con una dodicesima piazza (+3”43). Venti atlete hanno completato la prova, comanda Romane Miradoli su Mikaela Shiffrin (+0”38), terza Lara Gut-Behrami (+0”88).

10.46 Buona la parte alta, meno incisiva nel tratto conclusivo: Gisin è settima a +2”04. Ad accogliere le atlete al parco chiuso c’è anche Roger Federer!

10.44 L’elvetica Joana Haehlen delude: nona a +3”00. La connazionale Michelle Gisin ha le carte in regola per fare decisamente meglio.

10.42 +0”45 all’intermedio successivo, +0”42 al terzo! Sul traguardo Bassino è quarta a +0”90, due soli centesimi la separano da Gut-Behrami…

10.40 Subito due decimi di vantaggio per la piemontese!

10.38 Niente da fare, l’elvetica si issa in settima piazza a +2”50 da Miradoli. Tocca a Marta Bassino, che potrebbe trovarsi a suo agio su queste linee!

10.37 Seconda a +0”38 “Her Majesty”! Davvero una grande gara per la statunitense che infligge una bella lezione a Petra Vlhova. Scende ora Wendy Holdener.

10.35 Shiffrin accende la luce verde nel primo settore (-0”09), +0”19 a metà pista!

10.34 In grande difficoltà la slovacca sulla tracciatura del suo allenatore Mauro Pini: sesta a +3”31…

10.32 La ventinovenne di Molde limita i danni: terza a +0”94. Ma adesso godiamoci due discese importantissime in ottica pettorale giallo: Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin sono in partenza!

10.30 Disastrosa l’austriaca, settima a +4”30. La norvegese Ragnhild Mowinckel, prossima al via, può insidiare le posizioni da podio.

10.29 Mentre scende Ramona Siebenhofer ricapitoliamo la situazione:

1 Romane Miradoli (Francia) 1’19”87

2 Lara Gut-Behrami (Svizzera) +0”88

3 Tessa Worley (Francia) +1”37

10.28 Poco efficace l’azione di Corinne Suter, solo quinta a +3”45… Distacchi abissali quest’oggi!

10.26 Le parole di Curtoni: “SuperG difficile ma era nelle mie corde, sono arrivata lunga e ho toccato con lo scarpone. Mi dispiace perché sarebbe stato bello giocarsela fino alla fine”. Partita la padrona di casa Corinne Suter!

10.24 Tanti errori per Robinson, uscita prevedibile… Dopo 10 atlete solo la metà delle contendenti è giunta all’arrivo!

10.22 La ticinese non riesce a tenere il passo di Miradoli: seconda a +0”88! Potrebbe arrivare il primo podio della carriera per la ventisettenne originaria di Bonneville… In pista la neozelandese Alice Robinson.

10.20 Miradoli rifila -1”37 a Tessa Worley, gara impeccabile! Ma concentriamoci sull’oro olimpico Lara Gut-Behrami!

10.19 0”75 di vantaggio a metà pista per Romane Miradoli! Avremo un tandem francese al comando con tutta probabilità!

10.18 Brignone passa in luce rossa (+0”19), poi recupera qualcosa (+0”14). Sul traguardo però è seconda a +0”83.

10.16 Partita la valdostana: -0”16 al primo intermedio!

10.15 Tante difficoltà per la ceca Ester Ledecka, scesa con il freno a mano tirato: addirittura +2”89 da Worley. Federica Brignone è la prossima atleta al via!

10.13 Fuori Curtoni! Lo scarpone tocca la neve nel cambio di pendenza e la trentunenne di Morbegno non ha potuto fare nulla per salvarsi. Nessuna conseguenza, ma la coppa di specialità è andata: FEDERICA BRIGNONE VINCE IL GLOBO DI CRISTALLO IN SUPERG!

10.11 Finalmente un’atleta riesce a tagliare il traguardo. 1’21”24 il tempo di Worley che non ha commesso errori. Ecco il momento di Elena Curtoni, prima azzurra del lotto!

10.10 Parte in questo momento la transalpina.

10.08 Worley non ha ancora approcciato la pista, corsa interrotta per qualche minuto.

10.07 Fuori Tippler! Sono tre su tre… Sfortunata la trentenne stiriana, lo sci si è staccato a causa delle forti sollecitazioni. Ci prova la francese Tessa Worley.

10.05 Incredibile, anche la seconda austriaca non conclude la prova! Intraversata fatale, Raedler ha rischiato di finire nelle reti! Vediamo se la terza rappresentante del Wunderteam Tamara Tippler riuscirà ad arrivare al traguardo.

10.03 Mirjam Puchner sbaglia traiettoria ed esce mestamente! Il tracciato odierno è davvero tecnico, fondo barrato: condizioni ideali per Federica Brignone! Parte adesso Ariane Raedler.

10.01 Inizia ufficialmente il superG femminile di Lenzerheide!

9.59 L’austriaca Puchner sta ultimando i preparativi…

9.56 L’attesa è ormai agli sgoccioli. All’argento olimpico della specialità Mirjam Puchner l’onere di aprire le danze.

9.53 Ricordiamo agli appassionati che la tappa elvetica di Coppa del Mondo prosegue domani con il gigante: prima manche alle 10.00, seconda alle 13.30.

9.50 Splende il sole a Lenzerheide, la temperatura è piuttosto bassa (-7°). Sta per partire il primo apripista, 10 minuti e si fa sul serio!

9.47 Torna al cancelletto di partenza di Coppa del Mondo la grande delusa dei Giochi Olimpici, Mikaela Shiffrin! Si profila un duello appassionante con la slovacca Petra Vlhova: le due sono appaiate nella generale (1026 punti) quando mancano pochissime gare al termine della stagione.

9.44 Ecco la startlist della gara di oggi:

1 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

2 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

3 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

4 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

5 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

6 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

7 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

8 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

9 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

10 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

11 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

12 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

13 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

14 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

15 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

18 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

19 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

20 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

21 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

22 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

23 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

24 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

25 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

26 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

27 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

28 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

29 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

30 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

31 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

32 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

33 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

34 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

35 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

36 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon

37 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

38 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

39 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

40 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Head

41 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

42 198029 SMADJA CLEMENT Karen 1999 FRA Head

43 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

44 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Head

45 197860 ROUX Tifany 1997 FRA Dynastar

46 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

47 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI Fischer

48 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

49 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

9.41 L’Italia ha fatto sfracelli in superG quest’inverno, come testimonia la graduatoria dedicata. Oggi manca all’appello Sofia Goggia, ma il contingente azzurro è assai nutrito: si preparano a scendere in pista Federica Brignone, Elena Curtoni, Marta Bassino, Francesca Marsaglia, Nadia Delago, Nicol Delago, Roberta Melesi e Karoline Pichler.

9.38 Diamo subito una sbirciata alla classifica di specialità quando mancano due superG:

1 Federica Brignone (Italia) 477 pt.

2 Elena Curtoni (Italia) 374 pt.

3 Sofia Goggia (Italia) 332 pt.

4 Tamara Tippler (Austria) 259 pt.

5 Corinne Suter (Svizzera) 226 pt.

5 Lara Gut-Behrami (Svizzera) 226 pt.

9.35 Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti a questa DIRETTA LIVE! Alle 10.00 esatte prenderà il via il superG di Lenzerheide, penultima gara stagionale della disciplina. Federica Brignone è ormai a un passo dal globo di cristallo, riuscirà ad aggiudicarselo oggi stesso?

I PETTORALI DI PARTENZA DEL SUPERG DI LENZERHEIDE

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale del superG di Lenzerheide. Il pendio elvetico ospita due eventi nel weekend di Coppa del Mondo e potrebbe regalare all’azzurra Federica Brignone il globo di cristallo nella disciplina.

103 punti separano la valdostana dalla connazionale Elena Curtoni nella classifica di superG: a Brignone basterebbe piazzarsi davanti alla trentunenne di Morbegno per chiudere definitivamente i giochi. In casa Italia mancherà all’appello Sofia Goggia, ma sono ben otto le azzurre presenti: Nadia Delago, Nicol Delago, Francesca Marsaglia, Marta Bassino, Roberta Melesi e Karoline Pichler oltre a Brignone e Curtoni.

Le contendenti alla vittoria odierna non mancano. La neo Campionessa Olimpica Lara Gut-Behrami vuole coronare la sua stagione con un altro trionfo, mentre le austriache Tamara Tippler ed Ariane Raedler puntano senza mezzi termini al podio. Da tenere d’occhio anche la ceca Ester Ledecka e le rivali nella generale Petra Vlhova e Mikaela Shiffrin.

Partenza del superG di Lenzerheide fissata alle ore 10.00. Attraverso la DIRETTA LIVE curata da OA Sport potrete seguire le fasi della gara in tempo reale, rimanete in nostra compagnia per rimanere aggiornati sull’evento svizzero. A più tardi e buon divertimento!

