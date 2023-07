LIVE Sci alpino, Gigante Lenzerheide 2022 in DIRETTA: Federica Brignone seconda in rimonta! Vince Worley per 0.29

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA GARA

LE CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO: FEDERICA BRIGNONE E’ TERZA NELLA GENERALE!

LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG DI KIVTFJELL DALLE 11.00

14.44: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Appuntamento al prossimo fine settimana, il penultimo di Coppa del Mondo in programma ad Are in Svezia. Buon pomeriggio!

14.42: Questa la classifica di Coppa del Mondo generale quando mancano sei gare alla fine della stagione:

1 SHIFFRIN Mikaela USA 1156

2 VLHOVA Petra SVK 1039

3 BRIGNONE Federica ITA 931

4 GOGGIA Sofia ITA 851

5 HECTOR Sara SWE 742

6 MOWINCKEL Ragnhild NOR 671

7 SUTER Corinne SUI 657

8 GISIN Michelle SUI 635

9 WORLEY Tessa FRA 597

10 SIEBENHOFER Ramona AUT 594

14.40: Questa la classifia di Coppa del Mondo di gigante quando mancano due gare alla fine della stagione:

1 HECTOR Sara SWE 522

2 WORLEY Tessa FRA 467

3 SHIFFRIN Mikaela USA 411

4 VLHOVA Petra SVK 331

5 BRIGNONE Federica ITA 216

6 BASSINO Marta ITA 196

7 MOWINCKEL Ragnhild NOR 184

8 GISIN Michelle SUI 178

9 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 161

10 TRUPPE Katharina AUT 151

14.37: Altre due azzurre nella top 20:

19 MELESI Roberta ITA 2:06.01

20 CURTONI Elena 2:06.04 +3.69

14.35: Questa la classifica finale del gigante di Lenzerheide:

1 WORLEY Tessa FRA 2:02.35

2 BRIGNONE Federica ITA 2:02.64 +0.29

3 HECTOR Sara SWE 2:02.66 +0.31

4 SHIFFRIN Mikaela USA 2:03.12 +0.77

5 GISIN Michelle SUI 2:03.59 +1.24

6 LIENSBERGER Katharina AUT 2:04.25 +1.90

7 MOWINCKEL Ragnhild NOR 2:04.33 +1.98

8 HOLDENER Wendy SUI 2:04.72 +2.37

9 FRASSE SOMBET Coralie FRA 2:04.92 +2.57

10 MOLTZAN Paula USA 2:05.05 +2.70

14.33: Splendida seconda manche di Federica Brignone che va a prendersi il primo podio in Coppa del Mondo in gigante quest’anno e conferma la seconda piazza di Pechino. Vice la francese Worley, terzo posto per la svedese Hector, ancora sul podio anche se vede interrotta la sua serie di successi, quarta piazza per Shiffrin che guadagna altro terreno in Coppa del Mondo nei confronti di Vlhova che era uscita nella prima manche

14.31: E’ SECONDA BRIGNONE!!! Hector non riesce a disputare una delle sue manche e perde tanto anche nella seconda parte, chiudendo terza a 31 centesimi da Worley che vince il gigante di Lenzerheide!!!

14.30: Hector all’intermedio ha 17 centesimi di ritardo

14.28: E’ PODIO BRIGNONEEEEEEEEEEEEEEE!!! Shiffrin ha pensato alla Coppa, non ha rischiato ma non ha neanche spinto. Ha chiuso la sua prova con un ritardo di 77 centesimi e si inserisce al terzo posto. Arrivano comunque tanti punti per la Coppa del Mondo. Ora Hector

14.28: Shiffrin all’intermedio ha 26 centesimi di ritardo

14.26: Perde tanto nel finale la francese Worley ma mantiene un vantaggio di 29 centesimi su Brignone e va al comando. Ora Shiffrin

14.25: Worley all’intermedio ha 82 centesimi di vantaggio

14.25: Parte Worley

14.22: Esce dalla pista con le proprie gambe la slovena Hrovat ma la camminata non è rassicurante. Problemi alla gamba sinistra

14.21: Hrovat resta a terra purtroppo. Gara interrotta

14.19: Incredibile!!! Ha inforcato ad una velocità altissima e si è praticamente ribaltata sbattendo la schiena sulla neve. Speriamo non si sia fatta male

14.18: All’intermedio Hrovat ha 16 centesimi di vantaggio

14.17: CHE MANCHE DI FEDERICA BRIGNONEEEEEEEEEEE!!! HA 95 CENTESIMI DI VANTAGGIO SU GISIN CHE AVEVA SCIATO MOLTO BENE! Molto bene nel finale l’azzurra che ha trovato il ritmo giusto ed ha guadagnato 7 decimi sulla svizzera. Ora Hrovat

14.16: All’intermedio Brignone ha 23 centesimi di vantaggio

14.15: perde tantissimo nella seconda parte l’austriaca Truppe ed è solo settima con un ritardo di 1″53. Federica Brignone è pronta in partenza!

14.14: Truppe all’intermedio ha 64 centesimi di ritardo

14.13: E’ in testa la svizzera Gisin che perde qualcosa sulla pista di casa nel finale ma mantiene 66 centesimi di vantaggio. Ora Truppe

14.12: All’intermedio Gisin ha 84 centesimi di vantaggio

14.11: Errore subito dopo l’intermedio per la slovena Robnik che va in rotazione, rischia grosso e cade senza conseguenze. Ora Gisin

14.10: Questa la classifica quando mancano le migliori otto della prima manche:

1 LIENSBERGER Katharina AUT 2:04.25

2 MOWINCKEL Ragnhild NOR 2:04.33 +0.08

3 HOLDENER Wendy SUI 2:04.72 +0.47

4 FRASSE SOMBET Coralie FRA 2:04.92 +0.67

5 MOLTZAN Paula USA 2:05.05 +0.80

6 RAST Camille SUI 2:05.17 +0.92

7 MIRADOLI Romane FRA 2:05.22 +0.97

8 TVIBERG Maria Therese NOR 2:05.32 +1.07

9 SLOKAR Andreja SLO 2:05.44 +1.19

10 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 2:05.52 +1.27

14.07: Perde tanto la svizzera Holdener nel finale. E’ terza a 47 centesimi dalla testa

14.06: Holdener all’intermedio ha 12 centesimi di vantaggio

14.05: Manche da dimenticare per l’azzurra Curtoni che non trova mai il giusto ritmo, commette qualche errore ed è 13ma a 1″79, alle spalle di Melesi, 12ma

14.05: All’intermedio Curtoni ha un ritardo di 52 centesimi

14.04: Restano 8 i centesimi di ritardo di una buona Mowinckel. La norvegese si inserisce al secondo posto. Ora l’azzurra Curtoni

14.03: Mowinckel all’intermedio ha un ritardo di 15 centesimi

14.02: Super manche di Katharina Liensberger: l’austriaca guadagna anche nella seconda parte di gara e chiude nettamente prima con 67 centesimi di vantaggio

14.02: 53 centesimi di vantaggio all’intermedio per Liensberger

14.00: perde tanto nel finale la norvegese Tviberg che arriva con un ritardo di 3 decimi ed è quinta. Ora Liensberger

13.59: Tviberg all’intermedio ha 22 centesimi di vantaggio

13.58: Tante difficoltà per la austriaca Siebenhofer nella seconda parte di gara: è decima a 1″43 dalla testa dietro anche a Melesi che dunque ottiene il miglior risultato in carriera. Male che vada sarà 22ma

13.58: Siebenhofer all’intermedio ha 3 centesimi di ritardo

13.57: Perde tanto nel finale la trionfatrice del SuperG, la francese Miradoli che è quarta a 3 decimi dalla testa. Ora Siebenhofer

13.56: Miradoli ha 4 centesimi di vantaggio all’intermedio

13.56: Questa la classifica dopo le prime 15 discese:

1 FRASSE SOMBET Coralie FRA 2:04.92

2 MOLTZAN Paula USA 2:05.05 +0.13

3 RAST Camille SUI 2:05.17 +0.25

4 SLOKAR Andreja SLO 2:05.44 +0.52

5 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 2:05.52 +0.60

6 HAASER Ricarda AUT 2:05.63 +0.71

7 STJERNESUND Thea Louise NOR 2:05.94 +1.02

8 MELESI Roberta ITA 2:06.01 +1.09

13.53: Va al comando la francese Frasse Sombet che recupera tanto nel finale e ha 13 centesimi di vantaggio su Moltzan

13.53: Frasse Sombet all’intermedio ha 2 decimi di ritardo

13.52: Non recupera abbastanza per andare in testa nel finale la svizzera Rast che è seconda a soli 12 centesimi da Moltzan. Ora Frasse Sombet

13.51: Rast all’intermedio ha 2 decimi di ritardo

13.50: E’ terza a 47 centesimi da Moltzan la polacca Gasienica Daniel da cui si attendeva qualcosa in più. Ora Rast

13.50: Ritardo di 41 centesimi per Gasienica Daniel all’intermedio

13.49: Perde ancora nel penultimo tratto Slokar che recupera come tutte le ultime scese nel finale ma si inserisce al secondo posto a 39 centesimi da Moltzan. Ora Gasienica-Daniel

13.48: 3 centesimi di ritardo per Slokar all’intermedio

13.47: Riesce a recuperare nel finale la norvegese Stjernesund che si inserisce al terzo posto con un ritardo di 89 centesimi. Ora Slokar

13.47: Stjernesund all’intermedio ha già 1″16 di ritardo, guardinga la norvegese

13.46: Bella prova della statunitense Moltzan che rifila ben 58 centesimi a Haaser e va al comando della gara. Ora Stjernesund

13.45: Moltzan ha 61 centesimi di vantaggio all’intermedio

13.44: Mantiene 38 centesimi di vantaggio l’austriaca Haaser che è la nuova leader al traguardo. perde qualcosa nel finale ma la sua prova basta per andare in testa. Ora Moltzan

13.43: Haaser all’intermedio ha 4 decimi di vantaggio

13.43: E’ terza la svizzera Wild a 56 centesimi dall’azzurra Melesi che eguaglia il suo miglior risultato in gigante

13.42: Wild all’intermedio ha 10 centesimi di vantaggio

13.40: Quando era avviata a insediarsi al primo posto, la svizzera Ellenberger tocca con lo scarpone sia la porta che il terreno e scivola fuori dal tracciato. Ora Wild

13.39: 47 centesimi di vantaggio per Eellenberger all’intermedio

13.38;: Tanti errori per la svedese Alphand che accumula un ritardo di 1″87 ed è sesta, ultima. Ora Ellenberger

13.38: Alphand ha 71 centesimi di ritardo all’inermedio

13.36: E’ prima Roberta Melesi!!! Bella seconda parte di gara dopo aver gestito in alto! E’ prima con 46 centesimi di vantaggio su Huber. Può recuperare qualche posizione

13.36: All’intermedio Melesi ha 27 centesimi di vantaggio

13.35: Perde tanto anche nella seconda parte la statunitense Hurt che chiude quarta, ultima, a 87 centesimi. Ora Melesi

13.34: All’intermedio Hurt ha un ritardo di 31 centesimi

13.34: perde tanto nel finale la svizzera Haerri che chiude con un ritardo di 64 centesimi. Ora Hurt

13.32: Buona prova dell’austriaca Huber che si insedia al primo posto con 8 decimi di vantaggio su Dvornik. Ora Haerri

13.32: Huber all’intermedio ha un vantaggio di 28 centesimi

13.31: Tracciato forse più ritmato rispetto alla prima manche. Dvornik chiude con il tempo complessivo di 2’07″27. Poche sbavature all’apparenza, vedremo se ha scelto le linee giuste. Ora Huber

13.28: La prima a prendere il via nella seconda manche sarà la slovena Dvornik

13.26: C’è il sole a Lenzerheide, temperatura di -5° in partenza

13.22: La seconda manche sarà tracciata dall’allenatore austriaco Wolfgang Grabner

13.18: Nella battaglia per la Coppa del Mondo se Shiffrin dovesse salire sul podio potrebbe aumentare a oltre 100 i punti di vantaggio su Vlhova quando mancano sei gare alla fine della stagione

13.14: La terza qualificata per la seconda manche è Roberta Melesi che ha concluso al 26mo posto e proverà a risalire la china. Uscite di scena Pichler e Bassino, fuori dalle 30 Zenere e Midali

13.10: Non benissimo le azzurre nella prima manche. Federica Brignone, argento olimpico, ha chiuso al quinto posto con qualche sbavatura. Buono, invece, il decimo posto di Elena Curtoni che va a caccia del migliori risultato in carriera in questa specialità

13.06: Questa la classifica di Coppa del Mondo di gigante quando mancano tre gare alla fine. Anche qui la lotta è riservata alle prime tre, visto che sia Vlhova, sia Bassino sono uscite di scena nella prima manche di Lenzerheide

13.02: La battaglia per la vittoria sembra circoscritta alle prime tre della classifica che sono anche le prime tre della graduatoria di Coppa del Mondo di specialità: Hector, Shiffrin e Worley, racchiuse in soli 16 centesimi

12.38: Questa la classifica dopo la prima manche:

1 HECTOR Sara SWE 1:01.11

2 SHIFFRIN Mikaela USA 1:01.22 +0.11

3 WORLEY Tessa FRA 1:01.27 +0.16

4 HROVAT Meta SLO 1:01.86 +0.75

5 BRIGNONE Federica ITA 1:02.11 +1.00

6 TRUPPE Katharina AUT 1:02.18 +1.07

7 GISIN Michelle SUI 1:02.43 +1.32

8 ROBNIK Tina SLO 1:02.55 +1.44

9 HOLDENER Wendy SUI 1:02.75 +1.64

10 CURTONI Elena ITA 1:02.77 +1.66

26 MELESI Roberta ITA 1:04.34 +3.23

12.34: Ci attende una seconda manche ricca di emozioni su una pista che presenta diverse difficoltà per le atlete in gara

12.30: Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della seconda manca del gigante femminile di Lenzerheide valevole per la Coppa del Mondo 2021-2022

11.22: Questa la classifica finale della prima manche con il piazzamento delle azzurre giunte al traguardo:

1 HECTOR Sara SWE 1:01.11

2 SHIFFRIN Mikaela USA 1:01.22 +0.11

3 WORLEY Tessa FRA 1:01.27 +0.16

4 HROVAT Meta SLO 1:01.86 +0.75

5 BRIGNONE Federica ITA 1:02.11 +1.00

6 TRUPPE Katharina AUT 1:02.18 +1.07

7 GISIN Michelle SUI 1:02.43 +1.32

8 ROBNIK Tina SLO 1:02.55 +1.44

9 HOLDENER Wendy SUI 1:02.75 +1.64

10 CURTONI Elena ITA 1:02.77 +1.66

26 MELESI Roberta ITA 1:04.34 +3.23

32 ZENERE Asja ITA 1:05.27 +4.16

37 MIDALI Roberta ITA 1:05.62 +4.51

11.20: Hector, Shiffrin e Worleyu sembrano le grandi candidate al podio, staccatissime le altre, fra cui le due azzurre nella top ten, Brignone quinta e Curtoni decima. Qualificata per la seconda manche anche Melesi, 26ma

11.19: Si conferma in grandissima forma la francese Miradoli che limita i danni della pista e chiude al 15mo posto a 2″14 da Hector. Si chiude qui la prima manche. Toglie anche Zenere dalla posizione meno piacevole, la 31ma…

11.16: Crawford fuori dalle 30 e Melesi qualificata per la seconda manche matematicamente

11.13: Esce dalle 30 anche Zenere, superata da Dvornik che è 29ma. Melesi dovrebbe farcela: ci dovrebbero essere tre azzurre nella seconda manche

11.13: 28mo posto per l’austriaca Huber che spinge al 30mo posto Zenere

11.10: Fuori dalle 30 Midali e anche la svizzera Kasper che chiude 31ma

11.09: Ci ha provato l’azzurra Zenere che ha commesso un errore nella parte centrale ed è 29ma a 4″16. Difficile la qualificazione

11.08: la svizzera Haerri è 27ma a 3″42. Ora Zenere

11.08: Potrebbe qualificarsi Roberta Melesi che chiude con un ritardo di 3″23 ed è 25ma

11.04: Fuori subito Kappaurer, tocca a Melesi, penultima italiana

11.03: L’azzurra Midali si inserisce in 28ma posizione a 4″51 da Hector. Qualificazione difficile

11.01: Fuori subito Pichler come Bassino, tocca a Midali

11.01: Fuori anche Gritsch, ora tocca a Pichler

11.00: Aronsson Elfmann è 26ma a 4″04, Direz è fuori

10.58: Troppi errori per Loevblom, esce Hudson. Tra poco le quattro azzurre che devono ancora scendere. C’è spazio per qualificarsi per la seconda manche

10.57: Lontane dalle prime Alphand e Hurt, fuori la olandese Jelinkova

10.54: Questa la classifica dopo le prime 30 discese:

1 HECTOR Sara SWE 1:01.11

2 SHIFFRIN Mikaela USA 1:01.22 +0.11

3 WORLEY Tessa FRA 1:01.27 +0.16

4 HROVAT Meta SLO 1:01.86 +0.75

5 BRIGNONE Federica ITA 1:02.11 +1.00

6 TRUPPE Katharina AUT 1:02.18 +1.07

7 GISIN Michelle SUI 1:02.43 +1.32

8 ROBNIK Tina SLO 1:02.55 +1.44

9 HOLDENER Wendy SUI 1:02.75 +1.64

10 CURTONI Elena ITA 1:02.77 +1.66

10.53: Prova negativa della svizzera Wild che conclude al 22mo posto a 2″74 dalla vetta

10.51: Non riesce a fare bene come la compagna che l’ha preceduta, la slovena Slokar che chiude al 18mo posto a 2″47 dalla testa

10.50: Ottima prova della slovena Robnik, precisa in alto e brava nella seconda parte a chiudere all’ottavo posto a 1″44 dalla svedese

10.48: Limita i danni in alto la austriaca Ellenberger ma perde tantissimo nella seconda parte di gara ed è 20ma a 3″02 da Hector

10.45: Ritardo pesante per l’austriaca Haaser che è 19ma a 2″68 dalla testa

10.43: perde tantissimo in alto la francese Frasse Sombet e accumula 2″20 di ritardo nonostante una buona seconda parte di tracciato. E’ 14ma

10.41: Fuori subito l’austriaca Brunner

10.41: Pasticcia tantissimo nella parte alta la statunitense Moltzan che si salva e conclude a 2″64 dalla testa, 18ma

10.38: Questa la classifica quando sono scese 22 delle 55 atlete in gara:

1 HECTOR Sara SWE 1:01.11

2 SHIFFRIN Mikaela USA 1:01.22 +0.11

3 WORLEY Tessa FRA 1:01.27 +0.16

4 HROVAT Meta SLO 1:01.86 +0.75

5 BRIGNONE Federica ITA 1:02.11 +1.00

6 TRUPPE Katharina AUT 1:02.18 +1.07

7 GISIN Michelle SUI 1:02.43 +1.32

8 HOLDENER Wendy SUI 1:02.75 +1.64

9 CURTONI Elena ITA 1:02.77 +1.66

10 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:02.80 +1.69

10.37: Accumula un ritardo pesante la svizzera Rast che sbaglia in alto e chiude a 2″22 da Hector

10.35: Prova da dimenticare per la norvegese Stjernesund, 15ma a 2″58 da Hector

10.34: Perde tanto nel finale la norvegese Tviberg che chiude a 1″98 dalla testa inserendosi al 12mo posto

10.32: Stesso errore di Bassino e Bucik per la canadese Grenier che è fuori

10.30: Subito fuori gara la slovena Bucik, stesso errore di Bassino, stessa porta

10.29: Limita i danni nel finale Elena Curtoni che chiude al nono posto a 1″66 da Hector. Prova discreta per l’azzurra.

10.29: Curtoni all’intermedio ha un ritardo di 82 centesimi

10.28: La svizzera Holdener fatica tantissimo in alto e chiude con un ritardo di 1″64 ed è ottava. Ora Curtoni

10.26: Questa la classifica dopo le prime 15 discese:

1 HECTOR Sara SWE 1:01.11

2 SHIFFRIN Mikaela USA 1:01.22 +0.11

3 WORLEY Tessa FRA 1:01.27 +0.16

4 HROVAT Meta SLO 1:01.86 +0.75

5 BRIGNONE Federica ITA 1:02.11 +1.00

6 TRUPPE Katharina AUT 1:02.18 +1.07

7 GISIN Michelle SUI 1:02.43 +1.32

8 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:02.80 +1.69

10.24: Perde progressivamente l’austriaca Liensberger che è nona a 1″83 da Hector. Anche per lei prestazione deludente

10.23: Perde tanto, come chi l’ha preceduta nella seconda parte di gara e chiude al sesto posto a 1″06 dalla svedese. Ora Liensberger

10.22: Truppe all’intermedio ha 33 centesimi di ritardo

10.21: Perde tanto nella parte centrale e recupera nel finale la slovena Hrovat che si inserisce davanti a Federica Brignone al quarto posto a 75 centesimi da Hector. Ora Truppe

10.20: Hrovat all’intermedio ha un ritardo di 33 centesimi

10.18: Accumula un ritardo di 2″07 la austriaca Siebenhofer e si inserisce al settimo posto. Prova non straordinaria per lei. Ora Hrovat

10.17: Rischiatutto Robinson! La neozelandese, già in difficoltà nella porta che è costata cara a Bassino, commette tanti errori in alto e tocca con lo scarpone, uscendo di scena. Ora Siebenhofer

10.15: perde tanto nella parte centrale del tracciato ma recupera qualcosa nel finale la svizzera Gisin che si inserisce al quinto posto con 1″35 di ritardo. Ora Robinson

10.15: Gisin ha un ritardo di 54 centesimi all’intermedio

10.14: Ancora diversi errori per la norvegese Mowinckel che accumula un ritardo di 1″69 ed è quinta. Ora Gisin

10.13: Mowinckel lascia quasi un secondo nelle prime sei porte, all’intermedio ha 1″06 di ritardo

10.12: Continua a perdere la polacca Gasienica-Daniel e chiude quinta a 2″24 da Shiffrin. Ora Mowinckel

10.12: Gasienica-Daniel ha 1″49 di ritardo all’intermedio

10.11: E’ la svedese Sara Hector la regina del gigante! Non era facile stare davanti a Shiffrin nella parte finale e infatti anche lei ha perso qualcosa ma ha mantenuto 11 centesimi di vantaggio sulla statunitense, è prima. Ora Gasenica-Daniel

10.10: Hector all’intermedio ha un vantaggio di 18 centesimi

10.07: Subito fuori Marta Bassino. Non è stagione per la piemontese che cade nel primo tranello della pista svizzera. L’azzurra alla prima vera curva tocca con lo scarpone e va letteralmente ad investire la terza porta

10.06: Anche Worley esce un po’ larga nella terz’ultima porta e dilapida il vantaggio chiudendo seconda a 5 centesimi da Shiffrin. Ora Bassino

10.05: Worley all’intermedio ha 17 centesimi di vantaggio

10.04: Perde ancora qualcosa nel finale Federica Brignone che sbaglia proprio nel finale e chiude seconda a 89 centesimi da Shiffrin. Ora Worley

10.03: Brignone all’intermedio ha 69 centesimi di ritardo con qualche rischio

10.02: Incredibileeeeeeeeee!!! E’ fuori in alto la slovacca Vlhova che, con questa uscita, potrebbe dire addio alla Coppa del Mondo

10.01: Buona prestazione della statunitense Shiffrin che non commette errori gravi e chiude con 1’01″22. Ora Vlhova

9.59: Non è al via Lara Gut-Behrami per un problema al ginocchio, quindi la prima a partire sarà Mikaela Shiffrin

9.57: Questa la lista di partenza:

1 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

2 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

3 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

4 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

5 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

6 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

8 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

9 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

10 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

11 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

12 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

13 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

14 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

15 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

18 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

19 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

20 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

21 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

22 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

23 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

24 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

25 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head

26 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

27 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli

28 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl

29 565463 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

30 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

31 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

32 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

33 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED

34 507011 LOEVBLOM Hilma 2000 SWE Head

35 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

36 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

37 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

38 56392 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

39 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

40 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol

41 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT Head

42 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

43 516574 HAERRI Vivianne 1999 SUI Stoeckli

44 299363 ZENERE Asja 1996 ITA

45 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

46 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

47 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

48 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

49 56517 ASTNER Nina 2000 AUT

50 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head

51 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

52 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol

53 197860 ROUX Tifany 1997 FRA Dynastar

54 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

55 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

9.54: Nella prima manche il tracciatore sarà il tecnico della Svezia Pierre Miniotti e quello della seconda sarà l’allenatore austriaco Wolfgang Grabner

9.51: Assente Sofia Goggia che ha preferito riposare per concentrarsi sulla libera delle finali di Courchevel-Meribel, il contingente azzurro è composto da Marta Bassino, Federica Brignone, Elena Curtoni, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Roberta Midali e la debuttante nel circuito di Coppa del Mondo Asja Zenere

9.48: La svedese Sara Hector, campionessa olimpica a Pechino 2022, comanda la classifica di specialità con 95 punti di margine sulla francese Tessa Worley. Rimangono in lizza per il pettorale rosso anche Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova e, solo in teoria, anche Marta Bassino ma dovrebbe vincere tutti e tre i Giganti e sperare che le rivali che la sopravanzano raccolgano le briciole: mission impossible. Le nominate qui sopra sono anche le grandi favorite di oggi, anche se qualche sorpresa nel post Olimpiadi potrebbe materializzarsi

9.44: Questa, invece, la classifica di Coppa del Mondo di gigante quando mancano le ultime tre prove stagionali:

1. Sara Hector (Svezia) 462

2. Tessa Worley (Francia) 367

3. Mikaela Shiffrin (USA) 361

4. Petra Vlhova (Slovacchia) 331

5. Marta Bassino (Italia) 196

9.40: Questa la classifica di Coppa del Mondo quando mancano sette gare alla fine:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1106

2. Petra Vlhova (Slovacchia) 1039

3. Federica Brignone (Italia) 851

3. Sofia Goggia (Italia) 851

5. Sara Hector (Svezia) 682

6. Corinne Suter (Svizzera) 657

7. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 635

8. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 590

8. Michelle Gisin (Svizzera) 590

10. Ramona Siebenhofer (Austria) 584

9.37: La gara di ieri potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa per la Coppa del Mondo generale. Shiffrin con il secondo posto ha preso un buon vantaggio su Vlhova che dovrà cercare di rifarsi in gigante, specialità fondamentale da qui alla fine perchè presenta ancora tre gare

9.34: Il pendio elvetico si prepara ad accogliere le protagoniste dello slalom gigante per la terz’ultima gara stagionale della disciplina.

9.30: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della prima manche del gigante femminile di Lenzerheide, valido per la Coppa del Mondo 2021-2022

I PETTORALI DI PARTENZA DEL GIGANTE DI LENZERHEIDE

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE del gigante femminile di Lenzerheide! Il pendio elvetico si prepara ad accogliere le regine dello slalom gigante per la terzultima gara stagionale della disciplina. Tra le protagoniste anche Marta Bassino e Federica Brignone.

Le due azzurre guidano un folto gruppo tricolore: al via Elena Curtoni, Karoline Pichler, Roberta Melesi, Roberta Midali e la debuttante nel circuito di Coppa del Mondo Asja Zenere. Assente Sofia Goggia che ha preferito riposare per concentrarsi sulla libera delle finali di Courchevel-Meribel.

La svedese Sara Hector comanda la classifica di specialità con 95 punti di margine sulla francese Tessa Worley. Rimane in lizza per il pettorale rosso anche Mikaela Shiffrin, seconda ieri in superG e leader della generale con 67 punti da amministrare su Petra Vlhova.

Prima manche del gigante di Lenzerheide fissata alle 10.00, inversione delle trenta alle 13.30. Attraverso la DIRETTA LIVE curata da OA Sport avrete a disposizione tutti gli aggiornamenti in tempo reale, rimanete in nostra compagnia per non perdervi neanche una discesa! A più tardi e buon divertimento.

Foto: Lapresse