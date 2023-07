LIVE Paolini-Golubic 5-7 6-1 6-7, Wta Indian Wells 2022 in DIRETTA: si ferma al tiebreak decisivo la corsa dell’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

01:03 Per Golubic agli ottavi la vincente del match adesso in corso tra la bielorussa Azarenka e la kazaka Rybakina.

01:00 Grosso rammarico dunque per l’azzurra, che saluta il torneo californiano dopo aver battuto Boulter e soprattutto Sabalenka. Quest’oggi le variazioni dell’esperta elvetica hanno creato non pochi problemi all’atleta toscana, che spesso non è riuscita ad arginare le trame tessute con il rovescio da parte della sua avversaria.

GOLUBIC – PAOLINI 7-5 1-6 7-6 (4). Si chiude con un altro rovescio vincente dell’elvetica questo terzo turno del torneo WTA di Indian Wells. Davvero un peccato per la tennista italiana. Paolini ha servito per ben due volte per chiudere la partita, senza issarsi mai a match point.



6-4 Golubic. Con coraggio Jasmine annulla il primo match point comandando lo scambio con il dritto.

6-3 Golubic e tre match point. La svizzera disegna il campo con il rovescio ad una mano chiudendo con il proverbiale lungolinea vincente.

5-3 Golubic. Stavolta è il rovescio a tradire la numero due d’Italia.

4-3 Golubic e minibreak. Perde le misure con il dritto a sventaglio Paolini. Ora due servizi per l’elvetica.

3-3. Errore con il rovescio lungolinea da parte di Golubic. Si cambia campo ancora in parità.

3-2 Golubic. Brutto errore in palleggio della tennista toscana.

2-2 contro minibreak Paolini. Dritto vincente dell’azzurra.

2-1 Golubic. Paolini chiude il punto con un rovescio vincente ed accorcia le distanze.

2-0 Golubic. Minibreak per l’elvetica grazie ad un lob vincente.

1-0 Golubic. La svizzera continua a spingere in maniera efficacie.

6-6 CONTROBREAK GOLUBIC, SI VA AL TIEBREAK DECISIVO!

15-40 Perde il tempo sul dritto a sventaglio Jasmine, due palle per un nuovo controbreak Golubic.

15-30 Rovescio lungolinea vincente di Golubic, che mancava da tempo.

15-15 Gran dritto di Paolini, che torna in parità nel game.

0-15 Difesa clamorosa dell’elvetica che chiude con la contro smorzata.

6-5 BREAK PAOLINI!!! La palla corta di Golubic arriva a stento a rete, e Jasmine avrà una nuova occasione per aggiudicarsi il match.

15-40 doppia palla break! Risposta di dritto a tutto braccio di Jasmine, che conquista altre due palle break.

15-30 Di tocco la svizzera dimezza lo svantaggio.

0-30 Scappa il rovescio a Golubic.

0-15 Punto rocambolesco vinto da Paolini grazie ad uno schiaffo al volo quasi da fondo campo.

5 pari, controbreak a 0. Dopo il doppio fallo arrivano ben tre errori gratuiti consecutivi. Tutto da rifare.

0-40 In ritardo all’uscita dal servizio, tre palle per l’immediato controbreak.

0-30 Regalo con il rovescio dell’azzurra.

0-15 Doppio fallo. La tensione è palpabile.

5-4 BREAK PAOLINI!!! Dopo il cambio di campo l’azzurra andrà a servire per approdare agli ottavi di finale. Altro errore di Golubic, stavolta di dritto, e Jasmine torna nuovamente avanti di un break.

30-40 palla break Paolini! Si ferma sul nastro lo slice di rovescio dell’elvetica.

30-30 Scappa via il dritto dell’azzurra.

15-30 Scambio lungo chiuso con un dritto baciato dal nastro di Golubic.

0-30 Altro rovescio sbagliato della svizzera.

0-15 Palla corta non troppo convincente di Golubic, e Jasmine chiude con lo smash!

4 pari! Paolini tiene il servizio rimontando da 15-30. Negli ultimi due punti arrivano due errori di rovescio della svizzera. Sale la tensione.

40-30 Torna a commettere un gratuito Golubic, palla del 4 pari.

30-30 ACE in un momento delicatissimo!

15-30 Doppio fallo. Momento clou dell’incontro.

15-15 Errore di rovescio di Jasmine.

15-0 Stecca con il rovescio Golubic e primo punto dell’ottavo gioco in favore di Paolini.

4-3 Golubic. Alza il livello di gioco la svizzera, che torna a condurre le operazioni nel terzo e decisivo set.

40-15 Stavolta è buona la risposta di Paolini.

40-0 Risposta di dritto che esce di poco, game che sfugge via rapidamente.

30-0 Altro brutto errore dell’azzurra.

15-0 Risposta di rovescio a metà rete per Paolini.

3 pari, controbreak immediato. Si torna subito in parità dopo un ottimo game della svizzera, che ora torna al servizio.

30-40 Palla del controbreak Golubic. Gran punto della svizzera, che sorprende Paolini con un attacco in controtempo.

30-30 Servizio carico sul rovescio di Golubic, che non controlla.

15-30 Scappa via il dritto all’azzurra. Attenzione ai passaggi a vuoto ora.

15-15 Il nastro stavolta da una mano a Jasmine, che chiude il punto al volo.

0-15 Prodezza sotto rete con la demi voleè da parte di Golubic.

3-2 BREAK PAOLINI! Ennesima fucilata di dritto per l’azzurra, che finalmente piazza il break e passa a condurre in questo terzo e decisivo set.

40-AD arriva la sesta palla break. Ottima risposta di Paolini, e dritto a chiudere.

40-40 Contropiede vincente di Golubic, quinta occasione cancellata.

40-AD rovescio in contropiede vincente da lontanissimo! Quinta palla break Jasmine!

40-40 Ancora parità. Scappa via la variazione di dritto di Paolini.

40-AD quarta palla break! Gran dritto incrociato dell’azzurra, che ha una nuova chance.

40-40 Spinge con il rovescio ad una mano Golubic, che cancella anche la terza palla break.

30-40 Vola via il dritto in corsa di Paolini.

15-40. Si ferma sotto il nastro la risposta di rovescio.

0-40 Tre palle break! Intelligente passante con il rovescio in back di Paolini, e l’avversaria manda lunga la voleè. Ci sono tre chance break consecutive!

0-30 Scappa via il dritto a Golubic.

0-15 Che punto! Rovescio lungolinea seguito da una deliziosa stop volley di dritto.

2 pari! Col brivido, senza chiudere la prima voleè di dritto, Jasmine trova il fondamentale punto dell’aggancio.

AD-40 Spinge bene Paolini, che trova profondità. Terza chance di 2 pari.

40-40 In ritardo sul dritto l’azzurra, si carica Golubic. Game che va ai vantaggi.

40-30 Troppa fretta per Jasmine, che scaglia sul nastro il dritto dopo il servizio.

40-15 ACE e due palle del 2 pari!

30-15 In rete il dritto all’uscita dal servizio.

30-0 Gran dritto anomalo dell’italiana.

15-0 Fuori misura il rovescio tagliato della svizzera.

2-1 Golubic. La svizzera, pur soffrendo, tiene il servizio e continua a condurre in questo terzo parziale.

AD-40 Spara via il rovescio Paolini. Vantaggio interno.

40-40 Annullata. Buona chance per Jasmine che viene rispedita a fondo campo dopo un buon attacco di rovescio.

30-40 Palla break Paolini! Stecca di rovescio Golubic su un cambio di ritmo dell’azzurra. Prima occasione del terzo set.

30-30 Doppio fallo dell’elvetica.

30-15 Punto d’altri tempi di Golubic, che chiude lo scambio con lo slice di rovescio vincente.

15-15 Ottimo attacco di Jasmine.

15-0 Difesa velenosa della svizzera che costringe Paolini a staccare la mano sul rovescio d’attacco, che va out.

1-1! Servizio carico vincente sul rovescio di Golubic. Situazione nuovamente in parità.

40-30 Dritto pesante dell’azzurra, che si procura una palla dell’1-1.

30-30 Altro nastro vincente di Golubic, che chiede scusa.

30-15 Servizio al corpo vincente.

15-15 Affossa in rete il rovescio Jasmine su una difesa senza peso dell’avversaria.

15-0 Due ottime soluzioni con il dritto di Paolini, la seconda vincente.

1-0 Golubic. A metà rete la voleè di rovescio di Paolini che aveva provato un buon attacco in controtempo.

40-15 Spinge bene con il primo colpo dopo il servizio Golubic.

30-15 Appena lunga la risposta di dritto dell’azzurra.

15-15 Sbaglia con il rovescio incrociato Jasmine.

Golubic al servizio. 0-15, risposta profonda di Paolini.

TERZO SET

23:52 Soltanto 27 minuti bastano alla tennista toscana per aggiudicarsi il secondo parziale. Colpi più incisivi e soprattutto gambe che hanno risposto meglio del primo set, queste le armi che hanno permesso a Paolini di portare l’incontro al terzo set.

6-1 PAOLINI E SI VA AL TERZO E DECISIVO SET!!! Si ferma in mezzo alla rete il dritto di Golubic, e si va dunque al terzo parziale. Che reazione di Jasmine Paolini, che dopo aver perso gli ultimi tre game del primo parziale piazza un secondo set da manuale.

40-15 due set point Paolini! Servizio vincente dell’italiana.

30-15 Buon tocco nei pressi della rete dell’azzurra.

15-15 Risposta errata di Golubic.

0-15 Errore all’uscita dal servizio per Paolini.

5-1 Paolini. Golubic tiene il servizio mettendo a segno un lob. Jasmine serve per portare il match al terzo e decisivo set.

40-0 Contro smorzata vincente di Golubic.

30-0 Altro errore di misura dell’azzurra.

15-0 Lungo il rovescio della tennista italiana nel primo punto del sesto gioco.

5-0 Paolini! Che game recuperato dall’azzurra, che chiude con un altro dritto vincente lungolinea!

40-30 Passante vincente di dritto di Paolini! Palla del 5-0.

30-30 Contropiede vincente di dritto da parte di Jasmine, che torna in parità nel quinto gioco del secondo set.

15-30. Fuori giri di rovescio di Golubic.

0-30 Lieve calo di tensione dell’italiana, che sbaglia con il rovescio.

0-15 Arriva un errore dell’azzurra.

4-0 Paolini! Perfetta Jasmine in questo secondo parziale. L’azzurra coglie un nuovo break rispedendo al mittente le accelerazioni di Golubic.

0-40 altre tre palle break Paolini! Rovescio in lungolinea vincente meraviglioso al termine di uno scambio difensivo.

0-30 Buon timing in risposta di Paolini, che toglie il tempo all’avversaria.

0-15 Continua a spingere con intensità da fondo Jasmine.

3-0 Paolini! Con autorità l’azzurra tiene a zero il servizio confermando il break conquistato nel secondo game del secondo parziale.

40-0 Risposta lunga di Golubic.

30-0 Ancora in difficoltà con il rovescio l’elvetica.

15-0 Rovescio incrociato vincente di Jasmine.

2-0 Paolini con break! Stavolta il nastro sorride alla tennista toscana, che passa a condurre in questo secondo set.

15-40 due palle break Paolini! Jasmine spinge sul rovescio di Golubic, che non controlla lo slice.

15-30 Accelerazione vincente di dritto per l’azzurra!

15-15 Errore della svizzera.

15-0 Servizio e rovescio vincente per Golubic in apertura di secondo game.

1-0 Paolini! Con coraggio Jasmine viene a prendersi il punto attaccando di rovescio.

40-30 Stavolta decolla la risposta di dritto dell’elvetica, ed è palla game per Jasmine.

30-30 Dritto fulmineo della svizzera, che toglie il tempo a Paolini e torna in parità in questo primo gioco del secondo parziale.

30-15 Il nastro accomoda la palla a Golubic, che chiude con il rovescio.

30-0 Ottimo servizio esterno.

Paolini al servizio. 15-0, buon attacco dell’italiana.

SECONDO SET

23:26 Con un parziale di 12 punti a 2 la testa di serie numero 31 del torneo piazza lo strappo decisivo approfittando di una rottura prolungata dell’azzurra, che dal 5-4 in suo favore ha concesso davvero troppo, commettendo diversi errori con entrambi i fondamentali.

7-5 GOLUBIC. Si ferma sul nastro la palla break di Paolini che cercava di uscire da uno scambio estenuante. Termina qui dunque il primo parziale con Golubic che passa a condurre.

40-15 Annullato il primo set point grazie ad una buona risposta.

40-0 Servizio a uscire vincente dell’elvetica. Sono tre i set point per Golubic.

30-0 Dritto vincente di Golubic.

15-0 Fortunata la svizzera che non colpisce al meglio provocando una traiettoria corta che spiazza Paolini.

Serve per il set Golubic.

5-6 break Golubic! La svizzera attacca, approfittando del blackout di Paolini, ed il passante della numero due italiana si ferma sul nastro.

15-40 due palle break Golubic. Stavolta Jasmine regala con il dritto.

15-30 Nuovo gratuito con il rovescio dell’azzurra che sta concedendo troppo.

15-15 Drop telefonato di Golubic e Jasmine riesce a cavarsela.

0-15 Errore di rovescio di Paolini.

5-5. Altro servizio vincente e game tenuto comodamente a 0 da parte di Golubic.

40-0 Attacco di dritto a segno.

30-0 Servizio vincente della svizzera.

15-0 Chiude con lo smash Golubic dopo un ottimo attacco.

5-4 Paolini! Con autorità l’azzurra tiene a 0 il servizio ed andrà a rispondere per il primo set dopo il cambio di campo.

40-0 Risposta morbida di Golubic e Paolini va a segno con il dritto.

30-0 Gran servizio dell’italiana.

15-0 Spara in rete l’accelerazione di rovescio l’elvetica.

4-4. Fioccano gli errori di Paolini in un momento fondamentale del set. Golubic si salva e torna in parità.

AD-40 Altro gratuito con il rovescio dell’azzurra, e palla del 4 pari.

40-40 Risposta di rovescio che decolla, e palla break annullata.

40-AD Doppio fallo Golubic e palla break Paolini!

40-40 Stecca con il rovescio Golubic. Nuovo game ai vantaggi.

40-30 Scappa via stavolta il dritto in palleggio. Peccato.

30-30 Si ripete stavolta con il dritto! Che risposte di Jasmine!

30-15 Risposta vincente con il rovescio anticipato di Paolini!

30-0 Ottima costruzione di Golubic che chiude con il rovescio incrociato.

15-0 Lunga la difesa dell’azzurra con il rovescio.

4-3 Paolini! Jasmine tiene il servizio grazie all’errore con lo slice di rovescio dell’avversaria.

40-30 Bravissima Jasmine! Prima spinge con il rovescio lungolinea, poi chiude a rete con la voleè di dritto vincente.

30-30 Sensazionale rovescio lungolinea vincente di Golubic, che torna in parità nel settimo gioco.

30-15 Errore sempre con il dritto dell’azzurra, che stava comandando lo scambio.

30-0 Dritto vincente di Paolini!

15-0 Largo il dritto di Golubic.

3-3 Primo game agevole per chi batte. Golubic torna immediatamente in parità. Al servizio ora Paolini.

40-0 Altro errore dell’italiana.

30-0 Jamine non riesce a tirar su una palla corta di Golubic.

15-0 Brutta risposta con il dritto di Paolini su una seconda non irresistibile.

3-2 Paolini! Scappa via la risposta di rovescio di Golubic ed arriva il sorpasso di Jasmine.

40-15 Dritto vincente di Paolini che esce bene da una situazione di difesa.

30-15 Buona risposta della svizzera che dimezza il vantaggio nel quinto gioco.

30-0 Ne arriva anche uno con il rovescio.

15-0 Errore di dritto di Golubic.

2-2 Controbreak Paolini! Gran punto della toscana, che con il dritto manda fuori dal campo l’avversaria, per poi chiudere con il rovescio incrociato.

40-AD Errore di Golubic con la voleè di dritto in contropiede. Seconda palla del controbreak.

40-40 Che punto di Paolini! Attacco in controtempo e voleè di rovescio vincente su una palla bassissima.

AD-40 Golubic usa ancora la combinazione drop-lob, stavolta con successo.

40-40 Bravissima la svizzera, che dopo un sontuoso rovescio lungolinea chiude con la stop volley vincente.

40-AD Palla break Paolini! Primo doppio fallo per Golubic.

40-40 Troppa fretta per Golubic, che spara fuori il dritto all’uscita dal servizio.

AD-40 Scambio comandato da Paolini, che però alla fine sbaglia con il rovescio incrociato.

40-40 Il nastro porta fuori il rovescio anticipato di Golubic. Terzo game ai vantaggi.

40-30 Questa volta la risposta è ancora più efficacie.

40-15 Ancora fuori giro con il dritto Paolini, che forza troppo dopo un’ottima risposta.

30-15 La Dea bendata sorride a Golubic, nastro vincente e nuovamente avanti in questo quarto game.

15-15 Dopo il gran vincente arriva un errore di dritto dell’elvetica.

15-0 Palla corta vincente di rovescio al bacio di Golubic.

1-2 Golubic. Doppio fallo per Paolini, che alla settima chance concede il primo break dell’incontro.

40-AD Non riesce a contenere l’accelerazione di rovescio dell’elvetica Jasmine. Quarta palla break del game.

40-40 Stecca la risposta con il rovescio ad una mano Golubic. Nuova parità.

40-AD Manovra bene da fondo la svizzera, altra palla break.

40-40! Errore banale con il rovescio di Golubic.

30-40 Annullata la prima palla break con un ottimo attacco dopo il servizio.

15-40 Brutto errore con il rovescio in uscita dal servizio di Paolini. Altre due palle break per la svizzera.

15-30 Fuori di poco l’accelerazione di rovescio di Golubic.

0-30 Affossa il dritto Jasmine.

0-15 Slice di rovescio di Paolini che si ferma sul nastro dopo un’ottimo dritto.

1-1 Accelerazione con il dritto incrociato vincente di Golubic che chiude in bellezza il secondo game.

40-30 Va fuori giri con il rovescio Jasmine, che poteva amministrare meglio il quinto punto del secondo gioco.

30-30 Risposta di dritto aggressiva di Paolini.

30-15 Dopo il doppio fallo un gran servizio ad uscire.

15-15 Doppio fallo Golubic, il primo del match.

15-0 Rovescio in rete di Paolini.

Game Paolini, 1-0! Dopo aver annullato 3 palle break l’azzurra porta a casa il primo game della partita grazie ad un errore di rovescio di Golubic.

AD-40 Nuovo servizio vincente di Paolini!

40-40 Fuori giri con il dritto Paolini, ancora parità e 14 punti giocati in questo primo gioco dell’incontro.

AD-40 Servizio vincente dell’azzurra!

40-40 Gran difesa con il rovescio in back della svizzera, con Paolini che non riesce a districarsi nei pressi della rete.

AD-40 Lungo il dritto di Golubic, e prima chance di 1-0 per l’italiana.

40-40! Non va a segno la combinazione drop-lob dell’elvetica, e Jasmine chiude con un comodo smash.

40-AD Ennesimo errore di dritto di Paolini e terza palla break.

40-40! Annullata anche la seconda palla break. Dritto profondo di Paolini che mette in difficoltà l’avversaria.

40-AD Seconda palla break. Altro errore di misura dell’azzurra.

40-40! Annullata la palla break grazie ad un gran rovescio incrociato.

30-40 palla break Golubic. Terzo dritto errato dell’azzurra, che pare soffrire i cambi di ritmo dell’elvetica.

30-30 Scappa via il dritto di Paolini, che stava comandando lo scambio.

30-15 Decolla il dritto di Golubic.

15-15 Servizio vincente dell’azzurra.

Al servizio Jasmine Paolini, che manda fuori il primo dritto della partita. 0-15.

PRIMO SET

22:24 Le giocatrici sono in campo, impegnate negli ultimi servizi di riscaldamento. A breve via dunque a questo importante terzo turno.

22:21 La sfida che inizierà tra pochi minuti secondo i bookmakers sarà molto equilibrata, con quote sostanzialmente identiche. Anche la classifica live WTA suggerisce un match incerto, con l’azzurra nuova numero 45, e l’elvetica numero 48.

22:18 Un precedente tra le due giocatrici, con Golubic capace di imporsi nel maggio 2021 in finale nel challenger di Sain Malo (terra battuta) con il comodo punteggio di 6-3 6-1.

22:14 Chi vincerà affronterà agli ottavi la vincente del match che vedrà opposta la bielorussa Viktoria Azarenka alla kazaka Elena Rybakina.

22:09 6-3 6-2 alla britannica Katie Boulter nel primo turno, 2-6 6-3 6-3 ad Aryna Sabalenka. Questo il cammino di Paolini fino ad oggi. Per Golubic, accreditata della testa di serie numero 31, il 6-3 2-6 6-4 contro Yulia Putintseva nel secondo turno.

22:05 Una manciata di minuti e le due tenniste avvieranno le operazioni di riscaldamento. Lo Stadium 3 questa sera ospiterà anche un altro italiano. Si tratta di Jannik Sinner, che dopo l’incontro di Jasmine Paolini affronterà il francese Benjamin Bonzi.

22:00 Tanta attesa per l’azzurra dopo la splendida vittoria conquistata contro la bielorussa Sabalenka. Per Paolini la possibilità di approdare agli ottavi di un prestigioso torneo e salire a ridosso della top 40 delle classifiche WTA.

21:53 Incontro che dunque inizierà nell’orario stabilito dal programma vista la celerità dei match precedenti. Ancora pochi minuti e le due tenniste scenderanno in campo.

21:49 Nonostante il break in apertura di secondo set, Bouzkova si ritira per un problema alla caviglia destra, e dunque Jasmine Paolini si appresta a scendere in campo nel match di terzo turno che la vedrà opposta alla svizzera Golubic.

21:37 Termina il primo set del secondo match sul campo numero 3. La russa Kudermetova si è aggiudicata la prima frazione per 6-4 nei confronti della ceca Marie Bouzkova, che nell’ultimo game ha usufruito del medical time out. Vi ricordiamo che Jasmine Paolini sarà di scena contro la svizzera Viktorija Golubic al termine di questo incontro.

20:17 Servono soltanto 67 minuti a Carlos Alcaraz per aggiudicarsi il derby iberico contro Roberto Baustista Agut. Un eloquente 6-2 6-0 proietta il giovane fenomeno spagnolo agli ottavi di finale. Sul campo numero tre prima dell’ingresso in campo di Jasmine Paolini ci sarà da attendere il match tra la ceca Marie Bouzkova e la russa Veronika Kudermetova.

Buongiorno a tutti gli amici e lettori di OA Sport, e benvenuti nella DIRETTA LIVE del match di terzo turno del prestigioso torneo WTA di Indian Wells 2022 che vedrà opposta Jasmine Paolini alla svizzera Viktorija Golubic. Incontro in programma sul terzo campo per importanza del complesso californiano, ovvero lo Stadium 3.

Secondo testa a testa tra le due giocatrici a distanza di un anno. L’azzurra ha affrontato l’elvetica nella finale del challenger di Saint Malo (terra battuta, maggio 2021) perdendo nettamente per 6-3 6-1. Nella seconda parte della stagione scorsa Paolini ha però iniziato a trovare continuità di rendimento, in special modo sul cemento outdoor, ed oggi la ventiseienne toscana scende in campo sicura dei suoi mezzi, e soprattutto senza alcun timore reverenziale nei confronti di alcuna avversaria.

A testimonianza di ciò la grande impresa di due giorni fa contro la bielorussa numero tre del mondo Aryna Sabalenka. Paolini si è imposta in rimonta con lo score di 2-6 6-3 6-3 cogliendo la vittoria più importante della sua carriera, dimostrando una importante maturità nei momenti chiavi del match. Al primo turno Jasmine aveva invece superato agevolmente per 6-3 6-2 la britannica Katie Boulter. Per Golubic, trentenne di Zurigo, soltanto un match prima di giungere al terzo turno visto lo status di testa di serie numero 31. La svizzera, numero 51 delle classifiche WTA, ha battuto in tre set la kazaka Yulia Putintseva dopo oltre due ore di gioco al termine di un match serrato.

Il terzo turno tra Jasmine Paolini e Viktorija Golubic sarà il terzo incontro allo Stadium 3, si giocherà non prima delle 22 ed in ogni caso dopo il derby spagnolo Alcaraz-Bautista Agut, e Bouzkova-Kudermetova. L’incontro sarà visibile in diretta TV sull’emittente SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), ed in streaming sul sito della stessa. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA SPORT!

