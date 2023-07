LIVE Moto3, GP Qatar 2022 in DIRETTA: pole position per Guevara! Migno 4°, Foggia quinto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.26 Per oggi è tutto, grazie per averci seguito. Appuntamento a domani con warm-up e, soprattutto, la prima gara della stagione! Un augurio di un buon proseguimento di giornata a tutte e a tutti!

14.25 Ecco la classifica finale delle qualifiche della Moto3, per il Gran Premio del Qatar:

14.24 Prima fila solo sfiorata da Migno e Foggia (ricordiamo, davanti a tutti al termine della FP3) ma tutto può cambiare con la gara di domani, anche già dalla partenza.

14.22 Riccardo Rossi sedicesimo, +1″820 da Guevara.

14.21 Gran risultato per Sasaki: seconda posizione raggiunta partendo dal Q1!

14.19 Quinto Dennis Foggia, +0.378 da Guevara e +0.015 da Migno!

14.18 Quarta posizione per Migno, +0.363 da Guevara e +0.151 dalla prima fila (precisamente, dal terzo tempo di Masia).

14.17 Ecco Izan Guevara al termine del Q2:

14.16 Prima fila composta da Izan Guevara, Ayumu Sasaki e Jaume Masia!

14.15 Ultimo tentativo partito al limite: molta confusione, i piloti hanno tagliato il traguardo giusto in tempo per lanciarsi; il gioco di scie ha favorito lo spagnolo: 2:04.811 il tempo finale.

14.12 POOOOOOOOOOOLE POSITION PER IZAN GUEVARA!

14.10 BANDIERA A SCACCHI! Arrivano gli ultimi tempi, decisivi.

14.09 Un minuto al termine!

14.06 5 minuti al termine del Q2, tutti ai box. Al momento la top 5 è costituita da:

1 Ayumu Sasaki 2:04.896

2 Dennis Foggia +0.293

3 Andrea Migno +0.519

4 Tatsuki Suzuki +0.787

5 Sergio Garcia +0.875

14.03 Dennis Foggia è in seconda posizione, +0.293 da Sasaki. Terzo Andrea Migno, +0.519.

14.02 Miglior tempo di Ayumu Sasaki, 2’04″896.

13.58 Tutti i piloti in pista, attendiamo i primi tempi.

13.55 E ADESSO SI PARTE CON IL Q2, BANDIERA VERDE!

13.52 Davvero un peccato per Stefano Nepa, escluso per 0.016 rispetto a Daniel Holgado.

13.49 Esclusi, tra gli italiani, Stefano Nepa (quinto), Alberto Surra (ottavo), Lorenzo Fellon (decimo) ed Elia Bartolini (tredicesimo).

13.48 Avanzano al Q2 Ayumu Sasaki, Ivan Ortolà, Daniel Holgado e Matteo Bertelle.

13.46 PASSA HOLGADO, ESCLUSO STEFANO NEPA!

13.45 BANDIERA A SCACCHI! Vediamo gli ultimi tempi.

13.44 Arriva il momento degli ultimi tentativi, con la bandiera a scacchi che scatterà tra un minuto; al momento due azzurri accederebbero al Q2.

13.42 Ivan Ortolà sale in seconda posizione, +0.669 da Sasaki. Al momento, dunque, è escluso Daniel Holgado.

13.39 Al momento davanti a tutti c’è Ayumu Sasaki (2:05.481). Secondo Matteo Bertelle (+0.894) e terzo Stefano Nepa (+0.910).

