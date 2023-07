LIVE Italia-Germania 5-7 curling donne, Mondiali 2022 in DIRETTA: settima sconfitta per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

00.58 Al termine di una gara equilibrata l’Italia cede dunque alla Germania che conquista la quarta vittoria in questo round robin, per le azzurre, che torneranno sul ghiaccio nella notte italiana per la sfida alla Turchia, arriva dunque la settima sconfitta.

00.57 Il piazzato di Jentsch per il punto che chiude la partita. Italia-Germania 5-7.

00.54 Una stone italiana a punto prima dell’ultimo tiro di Daniela Jentsch.

00.51 Bocciata di Abbes che toglie una delle due stone gialle.

00.49 Raise di Lo Deserto, due stone italiane a punto dopo 11 tiri.

00.47 Errore di Hoehne che toglie le due stone rosse dalla casa, due sassi gialli in casa metà del decimo end.

00.45 Draw di Analena Jentsch, due stone rosse in casa dopo 4 tiri nell’ultimo end.

00.43 Piazzato di Analena Jentsch poi la guardia di Zappone.

00.41 Inizia il decimo end, Germania di mano.

00.39 Piazzato di Constantini, un punto per l’Italia che accorcia. Italia-Germania 5-6.

00.36 Bocciata di Daniela Jentsch, ora l’ultimo tiro di Stefania Constantini con due stone rosse a punto.

00.34 Il draw di Daniela Jentsch, due stone tedesche a punto, tre tiri al termine del nono end dove sarà l’Italia ad avere il vantaggio dell’ultima stone.

00.32 Take out di Lo Deserto, una stone rossa a punto, due stone gialle in casa.

00.29 Abbes va a piazzare una nuova guardia, cinque tiri al termine dell’end.

00.27 Doppia bocciata di Lo Deserto a togliere le due guardie centrali tedesche.

00.25 La guardia piazzata da Hoehne con una stone rossa a punto a metà del nono end.

00.22 Nel frattempo il Giappone ha superato 8-1 la Danimarca al termine del settimo end mentre la Svizzera è avanti 8-6 sugli Stati Uniti dopo l’ottavo end.

00.21 Inizia il nono end, Italia di mano.

00.19 Ci sono due punti per la Germania nell’ottavo end. Italia-Germania 4-6.

00.17 Ultimo tiro di Daniela Jentsch con due stone tedesche a punto.

00.14 Piazzato centrale di Daniela Jentsch che mette una stone rossa al centro della casa.

00.12 Bocciata di Abbes, una stone tedesca a punto a quattro tiri dal termine dell’ottavo end, dove sarà la Germania ad avere il vantaggio dell’ultimo sasso.

00.10 Piazzato di Lo Deserto, due stone italiane in casa dopo 11 tiri.

00.08 Guardia centrale di Romei, una stone gialla in casa a metà dell’ottavo end.

00.06 Bocciata di Romei sul piazzato di Analena Jentsch.

00.04 Guardia centrale posizionata da Veronica Zappone.

00.02 Piazzato di Zappone poi la guardia di Analena Jentsch.

00.00 Inizia l’ottavo end, Germania di mano.

23.58 Take-out di Constantini, ci sono due punti per l’Italia che si riporta in parità. Italia-Germania 4-4.

23.57 Bocciata di Daniela Jentsch, una stone rossa a punto prima dell’ultimo tiro di Stefania Constantini.

23.56 Bocciata di Constantini sul take-out di Daniela Jentsch, ancora due stone gialle in casa prima degli ultimi due tiri.

23.53 Take-out di Lo Deserto, due stone italiane in casa dopo 12 tiri.

23.51 Doppia bocciata di Abbes, una stone gialla a punto a metà del settimo end.

23.49 Bocciata di Romei che va a togliere la guardia di Hoehne.

23.47 Piazzato di Analena Jentsch, poi la guardia di Veronica Zappone.

23.45 Inizia il settimo end.

23.42 Non riesce il raise all’azzurro, mano rubata dalla Germania che allunga. Italia-Germania 2-4.

23.39 Guardia piazzata da Jentsch prima dell’ultimo tiro di Stefania Constantini con una stone tedesca a punto.

23.36 Il raise di Daniela Jentsch che mette una stone rossa al centro della casa.

23.33 Errore di Abbes poi un nuovo piazzato di Lo Deserto, due stone italiane a punto a quattro tiri dalla chiusura del sesto end dove sarà l’Italia ad avere il vantaggio del martello.

23.30 Il raise di Lo Deserto che mette un sasso giallo al centro della casa dopo 10 tiri.

23.27 Resta corto il piazzato di Romei, una stone rossa a punto a metà del sesto end.

23.25 Il take-out di Hoehne poi la guardia posizionata da Romei.

23.22 Una stone rossa a punto dopo 4 tiri nel sesto end.

23.22 Draw di Analena Jentsch.

23.20 Inizia il sesto end.

23.18 Take-out di Stefania Constantini, quinto end nullo. Italia-Germania 2-3.

23.15 Bocciata di Daniela Jentsch, una stone rossa (Germania) a punto a tre tiri dal termine del quinto end.

23.13 Take-out di Lo Deserto dopo il piazzato di Abbes.

23.11 Bocciata di Romei a ripulire la casa a metà del quinto end.

23.09 Inizia il quinto end, sarà per la prima volta l’Italia ad essere di mano.

23.07 Bocciata di Jentsch, ci sono tre punti per la Germania che passa in vantaggio. Italia-Germania 2-3.

23.05 Doppia bocciata di Constantini, una stone rossa a punto prima dell’ultimo tiro di Daniela Jentsch.

23.02 Take-out di Abbes poi l’errore di Constantini, due stone rosse a punto a tre tiri dal termine del quarto end, dove sarà nuovamente la Germania ad avere il vantaggio del martello.

23.00 Raise di Lo Deserto che va a togliere una delle stone tedesche.

22.57 Bocciata di Abbes dopo il piazzato di Lo Deserto, due stone rosse a punto dopo 10 tiri.

22.55 Bocciata di Hoehne che poi mette una stone rossa nel button a metà del quarto end.

22.53 Il draw di Romei, due stone italiane a punto dopo cinque tiri nel quarto end, stanno calando le percentuali di una Germania in difficoltà.

22.51 Piazzato di Zappone che mette una stone gialla al centro della casa.

22.49 Inizia il quarto end.

22.47 Lungo il piazzato della tedesca, mano rubata dalle azzurre nel terzo end. Italia-Germania 2-0.

22.46 La guardia di Stefania Constantini a protezione delle due stone gialle in casa, ora l’ultimo tiro di Daniela Jentsch.

22.44 Errore di Daniela Jentsch, ora le ultime due stone.

22.42 Piazzato di Constantini dopo la bocciata di Abbes, due stone gialle a punto prima degli ultimi tre tiri del terzo end dove sarà nuovamente la Germania ad avere il vantaggio del martello.

22.40 Il draw di Lo Deserto, due stone italiane a punto dopo 11 tiri nel terzo end.

22.38 Guardia centrale piazzata da Lo Deserto.

22.36 Piazzato di Romei al centro della casa, una stone gialla (Italia) a punto a metà del terzo end.

22.34 Bocciata di Zappone poi resta corto il piazzato di Analena Jentsch.

22.32 Guardia centrale di Zappone poi Analena Jentsch mette una stone rossa in casa.

22.30 Inizia il terzo end.

22.28 Constantini ripulisce la casa poi la bocciata di Daniela Jentsch, arriva un altro end nullo. Italia-Germania 0-0.

22.26 Take-out di Abbes dopo il piazzato di Lo Deserto, una stone rossa a punto dopo 12 tiri nel secondo end.

22.24 Bocciata di Lo Deserto che va a togliere una stone rossa dalla casa.

22.22 Due stone tedesche a punto a metà del secondo end.

22.19 Inizia il secondo end.

22.17 Jentsch ripulisce la casa ma non riesce a trovare il punto, primo end nullo. Italia-Germania 0-0.

22.14 Bocciata di Constantini, una stone italiana in casa prima dell’ultimo tiro di Daniela Jentsch.

22.12 Take-out di Hoehne, una stone rossa in casa a metà del primo end.

22.10 Piazzato di Romei che va a mettere una stone gialla (Italia) al centro della casa.

22.08 Bocciata di Zappone dopo il take-out di Analena Jentsch.

22.05 INIZIA IL MATCH!

22.00 La Germania conquista il martello e sarà di mano nel primo end.

21.58 Italia: Stefania Constantini (Skip), Marta Lo Deserto (Vice-Skip), Angela Romei, Veronica Zappone, Giulia Zardini Lacedelli (Alternate).

Germania: Daniela Jentsch (Skip), Emira Abbes, Mia Hoehne (Vice-Skip), Analena Jentsch, Klara-Hermine Fomm (Alternate).

21.55 Cinque minuti all’inizio del match al CN Centre di Prince George (Canada).

21.50 L’ultimo precedente tra le due squadre risale al torneo Preolimpico di Leeuwarden (Paesi Bassi) 2021, allora fu l’Italia ad imporsi con un 7-6 maturato al termine dell’extra-end che riuscì solo a tenere viva per le azzurre la speranza di una qualificazione ai Giochi di Pechino 2022 che in seguito non si sarebbe materializzata.

21.45 Saranno due i match in cui Stefania Constantini e compagne saranno protagoniste oggi, dopo la sfida alla Germania le azzurre torneranno sul ghiaccio alle 3 italiane (le 19 locali) nell’incontro con la Turchia.

21.40 Questa la classifica del round robin:

1 Corea del Sud 6 vittorie (6 giocate)

1 Svizzera 6 (6)

3 Svezia 6 (7)

4 Canada 4 (6)

4 Danimarca 4 (6)

4 USA 4 (6)

7 Giappone 4 (7)

8 Germania 3 (7)

8 Norvegia 3 (7)

10 Rep. Ceca 1 (6)

11 Italia 1 (7)

12 Turchia 0 (6)

13 Scozia 0 (7) ritirata

21.35 Fino a qui l’Italia ha ottenuto una sola vittoria (con avversario la Norvegia) e sei sconfitte.

