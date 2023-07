LIVE Fognini-Andujar 3-6 6-3 6-3, Masters1000 Indian Wells in DIRETTA: vittoria in rimonta per l’azzurro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.28 Nel frattempo è già sceso in campo Lorenzo Musetti. Il 20enne di Carrara affronta ora lo statunitense Marcos Giron (n.55 del ranking).

22.26 A fine partita sono 38 i vincenti di Fabio e 33 i suoi errori non forzati (contro i 17 vincenti e i 27 non forzati del suo avversario). Il ligure termina la partita con il 73% dei punti vinti con la prima (contro il 70% di Andujar) e il 51% con la seconda (contro il 45% dello spagnolo).

22.23 L’azzurro supera Pablo Andujar per 3-6 6-3 6-3 in poco più di due ore di gioco e accede al secondo turno. Dopo un primo parziale troppo altalenante, il ligure ha alzato il livello e ha conquistato i successivi due set ottenendo così un importante successo. L’italiano sfiderà nel prossimo turno il georgiano Nikoloz Basilashvili, testa di serie n.18.

6-3 VINCE FABIO FOGNINI!

40-AD Rovescio velenosissimo di Fognini che porta l’iberico all’errore. ALTRO MATCH POINT!

40-40 Ace centrale dello spagnolo.

40-AD SBAGLIA ANDUJAR! MATCH POINT PER FOGNINI!

40-40 Altro doppio fallo!

40-30 Buona prima di Andujar.

30-30 Servizio e dritto dell’iberico.

15-30 Doppio fallo dello spagnolo!

15-15 Bello scambio giocato a tutto campo. Alla fine Fognini manda la palla in rete e il numero 69 al mondo si prende un punto importantissimo.

0-15 Lungo il colpo di Andujar.

5-3 Dritto vincente di Fabio: la palla pizzica la riga e l’azzurro conquista un game che vale tantissimo.

40-15 Andujar annulla la prima palla del 5-3.

40-0 Altra prima vincente!

30-0 Bella prima dell’azzurro.

15-0 Fognini sale a rete con un bel dritto lungolinea e poi chiude il punto con lo smash.

4-3 Fabio sbaglia la risposta. Andujar resta aggrappato al match.

40-15 Va in rete il colpo dell’italiano.

30-15 Buona prima dell’iberico.

15-15 Lo spagnolo non può nulla sull’accelerazione di dritto di Fabio.

15-0 Andujar sale a rete e trova il punto.

4-2 Altra ottima prima di Fabio che si porta a casa un game molto importante!

40-15 Largo il dritto dell’azzurro dopo una risposta centrale di Andujar.

40-0 ACE DI FOGNINI!

30-0 In rete il rovescio dello spagnolo.

15-0 Buona prima dell’italiano.

3-2 IL ROVESCIO DI ANDUJAR TERMINA IN RETE! BREAK DI FABIO!

40-AD Altro errore gratuito di Andujar con il dritto. Palla break per Fognini!

40-40 Lungo il dritto dello spagnolo. Brutto errore qui del numero 69 al mondo.

40-30 Termina in rete il rovescio di Andujar.

40-15 Il nastro porta fuori il dritto dell’azzurro.

30-15 Esce il rovescio lungolinea di Fognini.

15-15 Lungo il dritto dell’iberico.

15-0 Prima e schiaffo al volo dello spagnolo.

2-2 Rimane in campo per pochissimo il dritto dell’italiano. Parità.

40-15 Lunga l’accelerazione di dritto dell’azzurro.

40-0 Fabio sale a rete e chiude il punto.

30-0 Palla corta assurda di Fognini. L’azzurro era fuori dal campo e ha tirato fuori un colpo bellissimo.

15-0 Brutto errore dello spagnolo.

1-2 Lungo il dritto dell’azzurro, si procede on serve in questo terzo set.

40-15 Lunga la risposta di Fognini.

30-15 Andujar copre bene la rete e chiude il punto con il rovescio.

15-15 Termina in rete l’accelerazione di dritto di Fabio.

0-15 Rovescio spettacolare dell’italiano dal centro del campo.

1-1 Ace dell’azzurro!

40-15 Finisce in rete il dritto di Fognini.

40-0 Bel servizio del ligure.

30-0 Fognini conquista un altro punto importante.

15-0 Fuori di poco l’accelerazione di rovescio dello spagnolo.

0-1 Corto il lob di Fabio e per Andujar è tutto facile a rete.

40-0 Ace dello spagnolo.

30-0 Fognini stecca con il dritto.

15-0 Buona prima di Andujar.

21.42 In questo set Fabio non si è fatto sorprendere: dopo essere andato in vantaggio di un break l’azzurro ha mantenuto il margine fino al 6-3 finale. Bella reazione del nostro portacolori, avanti così!

6-3 SERVIZIO E DRITTO! FOGNINI CONQUISTA IL SECONDO SET E PORTA IL MATCH AL TERZO!

40-30 Altra buona prima del ligure. Set point!

30-30 Prima molto profonda dell’azzurro. Parità.

15-30 Colpo vincente di Fabio.

0-30 Altro doppio fallo dolorosissimo. Attenzione.

0-15 Doppio fallo di Fabio.

5-3 Serve and volley vincente dell’iberico. Ora Fognini servirà per il set.

40-30 Lungo il dritto dell’azzurro.

30-30 Andujar trova il punto con una bella palla corta con il dritto.

15-30 Sbaglia in risposta Fabio.

0-30 L’azzurro sale a rete e chiude con lo smash.

0–15 Il dritto di Andujar termina in rete.

5-2 Lunga la risposta di Andujar. Bene così per il nostro portacolori.

40-30 Finisce in rete il colpo dell’azzurro.

40-15 Prima vincente di Fabio.

30-15 L’azzurro si porta avanti in un game importantissimo.

15-15 Fognini si apre il campo e poi chiude il punto con una coraggiosissima palla corta.

0-15 Lungo il dritto di Fabio.

4-2 Lungo il rovescio di Fognini. Ora sarà fondamentale tenere il servizio.

40-30 Back troppo basso dell’italiano.

30-30 Finisce in rete il dritto dell’azzurro dopo l’avanzamento a rete di Andujar.

15-30 L’italiano sale bene a rete e chiude il punto con un dritto imprendibile.

15-15 Termina in rete la risposta di dritto di Fognini.

0-15 Doppio fallo dello spagnolo.

4-1 Ottima prima di Fabio! Il ligure tiene il break di vantaggio! Questo game era importantissimo e il ligure non ha deluso. Ora non bisogna abbassare la guardia.

AD-40 Scambio lunghissimo e durissimo. Fognini sembra spacciato e invece esce dall’angolo con un dritto pazzesco prima di trovare un punto fondamentale.

40-40 Finisce in rete il rovescio dello spagnolo! Annullate le 2 palle break.

30-40 Fabio annulla la prima.

15-40 Troppa sufficienza di Fognini nel tentativo di palla corta. 2 palle break per Andujar.

15-30 Doppio fallo del ligure, ora attenzione!

15-15 Andujar si difende bene e resiste. Alla fine Fabio sbaglia con il dritto.

15-0 Lungo il dritto dello spagnolo.

3-1 Altra risposta in rete di Fognini. Game velocissimo.

40-0 Altra buona prima di Andujar che porta Fabio all’errore.

30-0 Lunga la risposta dell’azzurro.

15-0 Esce il dritto dell’italiano.

3-0 Ottima prima di Fognini. Fabio è tornato a giocare come ad inizio partita, ora avanti così!

40-15 Buona risposta dello spagnolo.

40-0 Passante pazzesco del nostro portacolori! 3 chance per il 3-0!

30-0 Andujar non arriva sull’accelerazione del ligure.

15-0 L’azzurro sfrutta un altro bellissimo rovescio lungolinea per salire a rete e chiudere il punto.

2-0 Fognini si apre il campo con un bellissimo back e poi supera il suo avversario con un bellissimo rovescio lungolinea. Break per il ligure!

30-40 Lob sensazionale di Fabio. Palla break per l’azzurro!

30-30 Largo il dritto di Andujar.

30-15 Altro rovescio in rete di Fognini.

15-15 Stecca il dritto l’azzurro.

0-15 Termina in rete il rovescio dello spagnolo.

1-0 Finisce in rete il colpo di Andujar: il primo game è di Fabio.

40-30 Fognini chiude il punto a rete dopo un bel rovescio lungolinea.

30-30 Il nastro porta fuori il dritto del numero 36 al mondo.

30-15 Altro ace dell’azzurro.

15-15 Ace di Fognini, il secondo della partita.

0-15 Esce l’accelerazione di dritto di Fabio.

21.06 Dopo un buon inizio l’azzurro ha iniziato a soffrire l’aggressività di Andujar. Il ligure è indietreggiato troppo e lo spagnolo ne ha approfittato per conquistare il primo parziale. Ora servirà reagire subito.

3-6 Lunga la risposta di Fognini e Andujar si porta a casa il primo set.

AD-40 Lungo il dritto dell’azzurro. Secondo set point.

40-40 Fognini annulla il set point con una buona risposta in contropiede.

AD-40 Finisce lunga l’accelerazione di rovescio del ligure. Set point per Andujar!

40-40 L’azzurro si apre il campo ma non riesce a tenere dentro il dritto lungolinea.

30-40 Fognini mette i piedi in campo dopo un colpo corto del suo avversario e trova l’accelerazione vincente con il dritto. Una palla del controbreak per Fabio!

30-30 Doppio fallo dello spagnolo.

30-15 Termina in rete la risposta di Fognini.

15-15 In rete il rovescio in allungo del numero 36 al mondo.

0-15 Buona risposta di dritto dell’azzurro.

3-5 Altro brutto dritto in rete di Fabio. Dopo un buon inizio si è spenta la luce del ligure.

15-40 Davvero troppo indietro l’azzurro. Andujar ne approfitta per salire ancora una volta a rete e si guadagna due palle break.

15-30 Finisce in rete il dritto di Fognini.

15-15 L’azzurro sale a rete dopo un bel colpo lungolinea e chiude il punto.

0-15 Lungo il dritto di Fognini.

3-4 Troppo distante dal campo Fabio e l’iberico ne approfitta per portare a casa il punto del 4-3 con un altro facile smash. Momento davvero difficile per il nostro portacolori.

40-30 Andujar attacca Fognini e lo fa indietreggiare sempre di più. Alla fine lo spagnolo chiude il punto con uno smash a rete.

30-30 Anche qui piccola chance sprecata.

15-30 Risposta corta dell’azzurro, Andujar sale a rete e costringe il ligure all’errore.

0-30 Bella accelerazione di dritto di Fabio su cui lo spagnolo non può fare niente.

0-15 Non supera il nastro il dritto di Andujar.

3-3 Lungo il dritto di Fognini. Occasione sprecata. Tutto da rifare.

40-AD Dritto troppo debole di Fognini. Palla in rete.

40-40 ACE DI FOGNINI! Importantissimo!

40-AD Lo spagnolo prende l’iniziativa, mette alle corde Fognini e poi chiude il punto a rete.

40-40 Fognini prova a sorprendere Andujar con un dritto stretto ma il suo colpo finisce largo.

AD-40 Prima vincente per l’azzurro.

40-40 Dritto lungolinea in controbalzo di Fognini: colpo assurdo!

30-40 Doppio fallo dolorosissimo di Fabio. Palla break per Andujar.

30-30 Dritto incrociato spettacolare dell’azzurro.

15-30 Termina in rete il colpo del nostro portacolori. Il ligure sta indietreggiando un pò troppo in questi ultimi punti.

15-15 Bella accelerazione di dritto di Fognini che poi chiude il punto a rete con un grandissimo tocco.

0-15 Fuori di molto il dritto dell’azzurro.

3-2 Largo il rovescio di Fognini. Peccato, si poteva fare meglio in questo game.

AD-40 Servizio e dritto dello spagnolo.

40-40 Fognini risponde come può alla buona prima di Andujar. L’iberico sale a rete e chiude il punto.

40-AD Finisce in rete il rovescio dello spagnolo: quarta chance del 4-1 per l’azzurro.

40-40 Bruttissima risposta in rete di Fognini. Si va ai vantaggi.

30-40 Buona prima dell’iberico. Annullata anche la seconda palla break.

15-40 Lungo il rovescio in allungo del ligure.

0-40 Finisce in rete il colpo dello spagnolo. 3 palle break per Fabio!

0-30 Back velenosissimo di Fognini che porta Andujar all’errore.

0-15 Largo il dritto dello spagnolo.

3-1 Dritto all’incrocio delle righe e smash centrale per chiudere il punto: molto bene finora il numero 36 al mondo.

40-30 L’azzurro attacca con il rovescio e Andujar stecca il dritto.

30-30 Palla corta deliziosa di Fognini.

15-30 Lungo il rovescio di Fabio.

15-15 Esce il dritto del ligure.

15-0 Rovescio lungolinea imprendibile dell’azzurro.

2-1 Ancora in rete il rovescio in risposta di Fognini. Da segnalare il forte vento.

40-30 In rete la risposta di rovescio del nostro portacolori.

30-30 Andujar attacca e Fognini sbaglia il dritto.

15-30 Rovescio incrociato bellissimo del ligure.

15-15 Il nastro rallenta l’accelerazione dello spagnolo, l’azzurro ne approfitta e porta a casa il punto.

15-0 Termina in rete il back di Fognini.

2-0 Stecca la risposta di dritto l’iberico. Bene così per Fabio!

AD-40 Dritto profondissimo di Fognini: Andujar la prende ma poi per l’azzurro è facile chiudere il punto a rete.

40-40 Lunga la risposta di rovescio dello spagnolo.

40-AD Grandissimo dritto incrociato dello spagnolo. Palla del controbreak!

40-40 Altra buona risposta di Andujar.

40-30 Risposta profonda sulla seconda di Fognini. L’azzurro ci arriva ma il suo dritto finisce fuori.

40-15 Altra risposta in rete dello spagnolo.

30-15 Seconda centrale dell’azzurro che coglie impreparato Andujar.

15-15 Finisce in rete il rovescio lungolinea del ligure.

15-0 Fognini si prende il punto nonostante la seconda di servizio.

0-1 BREAK FOGNINI! L’azzurro sale a rete e chiude il punto dopo un colpo troppo corto di Andujar.

40-AD Rovescio lungolinea magnifico di Fognini: altra palla break!

40-40 Il dritto di Fognini va in rete dopo un bel dritto lungolinea di Andujar.

40-AD Il nastro porta via il dritto dell’iberico: palla break per Fognini!

40-40 Andujar sbaglia con il dritto e si arriva ai vantaggi.

40-30 Altro doppio fallo dello spagnolo. Attenzione ora.

40-15 Doppio fallo di Andujar.

40-0 Lungo il rovescio lungolinea dell’azzurro.

30-0 Andujar vince il primo scambio lungo. Il rovescio di Fognini finisce in rete.

15-0 Va lunga la risposta di dritto di Fognini.

20.10 INIZIA LA PARTITA! ANDUJAR È IL PRIMO A SERVIRE!

20.08 Dopo questa partita toccherà su questo campo a Lorenzo Musetti. Il 20enne di Carrara affronterà lo statunitense Marcos Giron (n.56 del ranking).

20.05 Nel frattempo i giocatori sono scesi in campo e ora stanno iniziando la fase di riscaldamento.

20.02 Dall’altra parte Pablo Andujar, numero 69 al mondo, è reduce dall’eliminazione agli ottavi di finale all’ATP 500 di Acapulco (superato da Daniil Medvedev per 6-1 6-2). Nei tornei precedenti, invece, il 36enne spagnolo si è fermato ai quarti di finale dell’ATP 500 di Rio de Janeiro, al secondo turno dell’ATP 250 di Buenos Aires e ai sedicesimi di finale degli Australian Open.

19.59 In questo 2022 l’azzurro ha come miglior traguardo in singolare la semifinale all’ATP 500 di Rio de Janeiro, dove è stato sconfitto dal baby prodigio spagnolo Carlos Alcaraz per 6-2 7-5. Gli altri risultati del ligure in questa stagione sono i quarti di finale all’ATP 250 di Buenos Aires, il primo turno agli Australian Open e gli ottavi di finale all’ATP 250 di Sydney,

19.56 Fognini (numero 36 al mondo) arriva a questa partita dopo uno stiramento al polpaccio (infortunio che l’ha costretto a saltare i playoff di Coppa Davis) e bisognerà dunque capire le sue reali condizioni fisiche.

19.53 Chi vincerà l’incontro di oggi affronterà poi al secondo turno il georgiano Nikoloz Basilashvili, testa di serie n.18.

19.50 Tra i due ci sono cinque precedenti, quattro dei quali sono stati vinti dall’italiano. L’unico sconfitta del nostro portacolori risale al 2015, quando il nativo di Cuenca superò il ligure per 6-1 6-3 ai quarti di finale dell’ATP 500 di Barcellona.

19.45 Fabio Fognini parte leggermente favorito nel match odierno. Attenzione però allo spagnolo, che proverà in ogni modo a rovinare i piani dell’azzurro.

19.40 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta della sfida tra Fabio Fognini e Pablo Andujar, appuntamento valido per il primo turno del torneo singolare maschile del Masters 1000 di Indian Wells (USA).

