LIVE Biathlon, staffette miste Otepaeae 2022 in DIRETTA: Vittozzi sull’altalena, azzurri quinti! Vince ancora la Norvegia

15.54: Per oggi è tutto. L’appuntamento è nel prossimo fine settimana con la tappa di Holmenkollen che chiuderà la stagione

15.52: Divertente e di altissimo livello questa Single Mixed Relay vinta da due fuoriclasse come Roeiseland e Laegreid per la Norvegia, secondo posto per la Svezia di Samuelsson e H. Oeberg, terzo posto per la Germania di Lesser e Preuss

15.51: Sesto il Canada, settima la Slovenia, ottava l’Austria, noni gli Stati Uniti, decimo il Kazakhistan, la Repubblica ceca è 16ma! L’Italia guadagna sulla Repubblica Ceca nelle due gare di oggi e si avvicinano i sei pettorali al femminile per il prossimo anno!

15.50: La Francia è quarta, L’ITALIA E’ QUINTA!

15.49: Seconda vittoria di giornata della Norvegia con Roeiseland e Laegreid, secondo posto Svezia seconda, terza la Germania e Vittozzi è quinta!

15.48: Al km 13 Norvegia davanti, a 11″ Svezia, a 20″ Germania

15.48: Vittozzi può puntare al quinto posto!

15.47: Zero di Vittozzi velocissimo!!!

15.46: Norvegia davanti, a 17″ Svezia, a 25″ Germania

15.45: Zero di Roeiseland e la Norvegia concede il bis, zero anche della Svezia e zero anche della Germania

15.44: Ultimo poligono

15.43: al km 11.5 Norvegia davanti, a 21″ Svezia, a 28″ Germania

15.42: Due errori di Vittozzi che copre e riparte, italia decima a 1’25”

15.42: La Svezia non sbaglia, la Germania non sbaglia

15.41: Roeiseland non sbaglia

15.41: Settimo poligono

15.40: Al km 10 Norvegia davanti, a 17″ Svezia, a 27″ Germania, a 44″ Francia, a 48″ Romania e Slovenia

15.39: Norvegia davanti, a 18″ Svezia, a 24″ Germania

15.38: Un errore di Hofer coperta, Italia decima a 1’12”

15.37: Samuelsson non sbaglia e se ne va, un errore per Lesser

15.38: Laegreid non sbaglia e se ne va

15.37: Sesto poligono

15.35: Al km 8.5 Norvegia davanti, a 19″ Germania e Svezia, a 40″ Romania, a 43″ Usa, a 48″ Francia

15.34: Norvegia davanti, a 20″ Germania e Svezia, a 30″ Slovenia e Romania. un errore per Hofer che è nono a 1’03”

15.34: Laegreid non sbaglia e se ne va, non sbagliano Germania e Svezia

15.33: Quinto poligono

15.32: Al km Norvegia davanti, a 18″ Usa e Slovenia, Germania e Svezia, a 26″ Romania

15.31: Al cambio Norvegia, a 17″ Usa e Slovenia, a 21″ Germania e Svezia. Italia 12ma a 1’01”

15.31: Vittozzi un errore coperto e l’Italia sorpassa la Repubblica Ceca al secondo cambio

15.30: Norvegia non sbaglia, Svezia tre errori, Austria 3 errori, Slovenia e Usa non sbaglia no e sono secondi e terzi al cambio

15.29: Quarto poligono

15.28: Al km 5.5 Svezia e Norvegia, a 10″ Austria e Slovenia, a 15″ Usa, a 17″ Romania

15.27: Svezia davanti, a 1″ Norvegia, a 8″ Slovenia, a 10″ Romania e Austria

15.26: Se ne vanno Oeberg e Roeiseland con lo 0, Vittozzi sbaglia tutto quello che può sbagliare. Sfumano tutti i sogni azzurri

15.25: Terzo poligono

15.24. Al km 4 allunga l’Italia, a 4″ Austria, a 7″ Germania, Svezia, Slovenia, a 9″ Norvegia

15.22: Hofer con una ricarica riparte con Eder, Slovenia a 3″!, Germania a 4″, Norvegia a 7″

15.21: Secondo poligono

15.21: Al km 2.5 Norvegi, Svezia, Germania, Italia

15.19: Dopo il primo poligono: Norvegia, Austria, Germania, Svezia. Sta risalendo l’Italia che era decima

15.19: Laegreid non sbaglia e se ne va, Italia un errore coperto

15.18: Primo poligono

15.17: Al km 1 Norvegia, Svezia, Belgio, Slovenia, Austria. Italia 11ma

15.15: Partita la gara

15.12: Quattro frazioni (due a testa per ogni atleta), otto poligoni. Tutto molto veloce

15.09: La Repubblica Ceca schiera due giovani come Marecek e Vobornikova e cercherà di difendersi nei confronti degli azzurri

15.05: L’Italia schiererà ad esempio Hofer e Vittozzi, che sono i numeri uno in assenza di Wierer, la Svezia avrà H. Oeberg e Samuelsson, la Germania Lesser e Preuss, la Norvegia Laegreid e Roeiseland, la Francia Guigonnat e A. Chevalier, l’Austria Eder e Hauser

15.02: Diverse nazionali hanno fatto la scelta di schierare atleti di alto livello nella staffetta sprint

14.58: Gara importante per l’Italia che ha perso terreno nella staffetta mista rispetto alla Repubblica ceca mettendo a repentaglio il sesto pettorale in campo femminile per la prossima stagione

14.55: Buon pomeriggio agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della single mixed relay di Otepää che chiude la tappa estone

13.58: Appuntamento alle 15.15 per la single mixed relay. Grazie per averci seguito, a più tardi

13.57: Vince la Norvegia, secondo posto per la Svezia, terzo per la Francia.14ma l’Italia nella staffetta mista

13.55: 13mo posto per l’Estonia, 14mo per l’Italia a 7’20”. Italia con 2+13, a quasi tre minuti dalla Svizzera che ha 1+16. Evidentemente gli sci oggi non erano all’altezza per gli azzurri

13.55: Undicesima Usa, 12ma Romania

13.54: Ottavo posto per la Finlandia, nono per la Svizzera, decimo per la Bulgaria

13.54: Settimo posto per l’Austria

13.54: Sesto posto per la Slovacchia

13.50: Quarto posto per la Germania a 1’53”, quinta Repubblica Ceca che prende un bell’abbrivio sull’Italia nella Coppa per Nazioni. Gli azzurri cercheranno il riscatto questo pomeriggio con Hofer e Vittozzi

13.49: La Norvegia trionfa con un vantaggio di 22″ sulla Svezia e di 34″ sulla Francia. Sul podio le tre squadre favorite della vigilia

13.48: Al km 29.4 Norvegia davanti, a 23″ Svezia, a 34″ Francia. Quattro errori e giro di penalità per Sanfilippo

13.45: Al km 28.7 Norvegia davanti, a 27″ Svezia, a 38″ Francia

13.44: All’uscita dal poligono Norvegia davanti, a 35″ Svezia, a 44″ Francia, a 1’44” Germania, a 2’09” Repubblica Ceca

13.43: Oeberg non sbaglia e riparte, un errore coperto da Braisaz, ci sono 9″ tra le due a favore della Svezia

13.43: Un errore coperto da Tandrevold e la Norvegia riparte verso la vittoria

13.42: Ultimo poligono

13.42: Al km 26.9 Norvegia davanti, a 47″ Francia, Svezia

13.39: Al km 26.2 Norvegia davanti, a 51″ Francia, Svezia, a 1’51”, Germania, a 2’05” Repubblica Ceca. Due errori coperti da Sanfilippo, 14ma a 5’33” all’uscita dal penultimo poligono

13.37: Herrmann non sbaglia e riparte, un errore coperto dalla Repubblica Ceca

13.36: Due errori per E. Oeberg, zero di Braisaz. Sono assieme a 50″ dalla Norvegia

13.36: Non sbaglia Tandrevold e se ne va

13.35: Settimo poligono

13.34: Al km 24.4 Norvegia davanti, a 37″ Svezia, a 47″ Francia

13.32: L’Italia cambia a 4’48” dalla testa, 14ma. C’è il rischio del doppiaggio. Al km 23.7 Norvegia davanti con Tandrevold, a 34″ Svezia, a 47″ Francia, a 1’36” Repubblica Ceca, a 1’40” Germania

13.30: All’ultimo cambio Bulgaria a 2’12”, Estonia e Finlandia a 2’51”, Slovacchia a 2’54”

13.28: All’ultimo cambio Norvegia davanti con Tandrevold, a 31″ Svezia, a 51″ Francia, a 1’25″Repubblica Ceca, a 1’40” Germania

13.27: Al km 21.9: Norvegia davanti, a 30″ Svezia, a 48″ Francia

13.26: Al km 21.2 Norvegia davanti, a 28″ Svezia, a 42″ Francia, a 1’19″Repubblica Ceca, a 1’36” Germania

13.26: Zero di Comola che riparte 14ma a 4’05”

13.23: All’uscita dal poligono Norvegia davanti, a 21″ Svezia, a 36″ Francia, Repubblica Ceca con lo zero a 1’19”, a 1’28” la Germania

13.22: Un errore coperto dalla Svezia, non sbaglia C. Chevalier e riparte terza

13.21: Eckhoff due errori coperti e riparte in testa

13.21: Sesto poligono

13.20: Al km 19.4 Norvegia davanti, a 37″ Svezia, a 54″ Francia

13.19: Al km 18.7 Norvegia davanti, a 34″ Svezia, a 52″ Francia, 1’37” Repubblica Ceca, 1’46” Germania

13.18: Zero di Comola che è a 4 minuti ma “vede” la Slovenia, a 13″

13.16: Repubblica Ceca e Germania non sbagliano: 1’42” per le ceche, 1’45” per le tedesche, gira l’Austria ed esce dalla lotta per la top 5

13.15: All’uscita dal poligono Norvegia davanti, a 25″ Svezia, a 50″ Francia

13.14: Non sbaglia Persson ed è seconda, due errori per la Francia

13.14: Eckhoff non sbaglia e se ne va

13.13: Quinto poligono

13.12: Al km 16.9 Norvegia davanti, a 19″ Francia, Svezia

13.10: Al km 16.2 Norvegia davanti, a 17″ Francia, Svezia, Austria a 1’19”, Repubblica Ceca a 1’32”

13.09: L’Italia cambia a 3’31”, 15ma

13.08: Al secondo cambio quarta Austria a 1’15”, a 1’41” Repubblica Ceca e Germania, a 1’45” Svizzera e Bulgaria. Si mette davvero male per l’Italia nella classifica per nazioni

13.07: Al secondo cambio Norvegia davanti con Eckhoff, a 10″ Francia, a 22″ Svezia

13.05: Al km 13.7 Norvegia davanti, a 15″ Francia, a 22″ Svezia, a 1’01” Austria

13.04: Due errori per Giacomel che copre, è stato veloce! 3’04” dalla testa, l’Italia è 15ma ma lontana quasi un minuto dal 14mo posto

13.03: Non sbaglia la Repubblica Ceca, che è ottava alle spalle di Svizzera, Romania e Bulgaria ma davanti alla Germania

13.03: All’uscita del poligono Norvegia davanti, a 10″ Francia, a 18″ Svezia, a 44″ Austria

13.02: Zero veloce di Ponsiluoma, un errore per l’Austria che copre e riparte

13.01: Un errore per Christiansen che copre e riparte, Fillon Maillet non sbaglia e si avvicina

13.01: Quarto poligono

13.00: Al km 11.9 Norvegia davanti, a 15″ Francia, a 27″ Svezia, a 39″ Austria

12.58. Al km 11.2 Norvegia davanti, a 15″ Francia, a 26″ Svezia, a 32″ Austria

12.57: Zero veloce di Giacomel che recupera qualcosa. Azzurri 15mi a 2’40”

12.55: Dopo il poligono Norvegia davanti, a 15″ Francia, a 25″ Austria, a 28″ Svezia, a 1’07” Slovacchia, Romania, Finlandia, Svizzera, a 1’14” Repubblica Ceca

12.55: Non sbaglia Fillon Maillet, Riparte l’Austria con un errore, riparte la Svezia con due errori

12.55: Christiansen non sbaglia e riparte

12.55: Terzo poligono

12.54: Al km 9.4 Norvegia davanti, a 11″ Francia, Svezia, a 16″ Austria, a 35″ Svizzera, a 51″ Slovacchia,

12.52: Al km 8.7 Norvegia davanti, a 10″ Francia, Svezia e Austria, a 31″ Svizzera, a 42″ Slovacchia

12.49: Al cambio Norvegia davanti, a 18″ Francia, Svezia e Austria, a 33″ Svizzera, a 36″ Slovacchia, a 52″ Romania, a 59″ Finlandia, Usa, Repubblica Ceca, a 1’07” Bulgaria, a 1’16” Germania, a 1’28” Slovenia, a 1’49” Polonia, a 2’10” Giappone, a 2’17” Kazakhistan, a 2’23” Italia…

12.47: Italia a 1’45”, a 47″ dalla repubblica ceca. Frazione da dimenticare per Bionaz, disastroso al poligono e lento anche sugli sci. Speriamo che la motivazione della sostituzione di Bormolini sia per problemi fisici

12.46: Al km 6.2 Norvegia davanti a 16″ Francia, Svezia, Austria, a 25″ Slovacchia e Svizzera, a 31″ Romania, a 36″ Finlandia

12.45: All’uscita del poligono Norvegia davanti, a 3″ Finlandia, Slovacchia, a 5″ Svezia, Austria, Francia e Romania

12.43: Due errori per Norvegia, tre per Francia e Slovacchia. Gira Bionaz, disastroso. Tre errori coperti da Krcmar

12.42: Secondo poligono

12.41: Al km 4.4 Slovacchia, Francia, Norvegia, a 6″ Svizzera, Austria, Romania, Svezia, a 11″ Finlandia, Polonia. Italia 15ma a 33″ con Repubblica Ceca e Germania

12.40: Al km 3.7 Slovacchia, Francia, Norvegia, a 7″ Svizzera, Austria, Romania, Finlandia, Svezia e Polonia. Italia 13ma a 32″ con Repubblica Ceca e Germania

12.38: Dopo il primo poligono Slovacchia davanti, poi Francia a 2″, Finlandia a 4″, Norvegia a 7″, Austria, Romania e Svizzera a 9″. Italia 16ma a 32″, Repubblica ceca 17ma a 34″, Germania 18ma a 35″

12.36: Francia senza errori e riparte, Bionaz sbaglia tre volte e copre con le ricariche, stessa cosa per la Repubblica Ceca

12.36: Primo poligono

12.35: Al km 1.9 Germania, Norvegia, Svezia, Francia davanti

12.33: Al km 1.2 Norvegia, Svezia, Francia, Finlandia, Italia davanti ma gruppo compatto

12.30: Partita la gara

12.29: Il format è cambiato: prima partono gli uomini e poi le donne

12.27: Ricordiamo che alle 15.15 è in programma la single mixed relay con Hofer e Vittozzi al via per l’Italia

12.24: Assenti due nazionali da podio come Russia e Bielorussia, può fare il colpaccio la Germania, apparsa in gran forma nei giorni scorsi con Rees, Doll, Voigt e Herrmann, mentre l’Italia dovrà fare i conti (per il sesto pettorale i campo femminile) con la Repubblica Ceca che schiera Krcmar, Stvrtecki, Davidova e Jislova

12.22: Le tre squadre favorite sono la Norvegia che schiera Bakken, Christiansen, Eckhoff e Tandrevold, la Francia con Desthieux, Fillon Maillet, C. Chevalier e Braisaz e la Svezia con Nelin, Ponsiluoma, Persson e E. Oeberg

12.19: Cambio dell’ultima ora nello schieramento della formazione azzurra al via alle 12.30 per la staffetta mista. Ci sarà Bionaz e non Bormolini come annunciato ieri al lancio, confermati gli altri tre componenti, Giacomel, Comola e Sanfilippo

12.16: Il clan azzurro ha deciso di tenere a riposo Dorothea Wierer apparsa in condizioni non ottimali ieri nella mass start. La azzurra di punta, dunque, non sarà al via nè nella tradizionale staffetta mista e neppure nella single mixed relay

12.13: E’ il giorno delle gare a squadre molto importanti proprio nella classifica riservata alle Nazionali. L’Italia deve tenere d’occhio soprattutto la Repubblica Ceca in campo femminile: chi vince la volata conquista il sesto pettorale per la prossima stagione.

12.10: Buongiorno agli amici di OA Sport, benvenuti alla diretta live della staffetta mista in programma a Otepää, gare che chiudono la nona tappa di Coppa del Mondo 2022, la seconda dopo i Giochi di Pechino, la penultima della stagione

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle due staffette miste in programma a Otepää, gare che chiudono la nona tappa di Coppa del Mondo 2022, la seconda dopo i Giochi di Pechino, la penultima della stagione. E’ il giorno delle gare a squadre molto importanti proprio nella classifica riservata alle Nazionali. L’Italia deve tenere d’occhio soprattutto la Repubblica Ceca in campo femminile: chi vince la volata conquista il sesto pettorale per la prossima stagione.

Doppio appuntamento di fine stagione nelle staffette miste che distribuiscono punti importanti in chiave classifica delle Nazionali. Come sempre Francia, Norvegia e Svezia partono con i favori del pronostico ma queste gare riservano sempre grandi sorprese, anche in base alle scelte delle varie nazioni sulle liste di partenza. Il clan azzurro ha deciso di tenere a riposo Dorothea Wierer apparsa in condizioni non ottimali ieri nella mass start ma l‘Italia può puntare in alto, magari anche ad agganciare un podio, sulla Single Mixed Relay dove partiranno Hofer e Vittozzi. Nella staffetta mista, invece, per gli azzurri saranno al via Bionaz, Giacomel, Comola e Sanfilippo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle due staffette miste in programma a Otepää, gare che chiudono la nona tappa di Coppa del Mondo 2022, Alle ore 12.30 il via della staffetta mista, alle 15.15 scatta la la Single Mixed Relay. Buon divertimento con la nostra diretta live in tempo reale!

Foto: LaPresse