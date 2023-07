Ginnastica, Carlo Macchini vince in Coppa del Mondo! Splendido trionfo alla sbarra, sigillo sotto le Piramidi

Carlo Macchini ha vinto in Coppa del Mondo. Uno splendido trionfo per il marchigiano, che si è imposto alla sbarra nella tappa andata in scena a Il Cairo. Il circuito internazionale di ginnastica artistica è sbarcato in Egitto e l’azzurro ha saputo trionfare in maniera brillante, ponendo il proprio sigillo nella kermesse riservata alle singole specialità. Dopo un paio di uscite poco brillanti, caratterizzate da errori e cadute, il 25enne ha sfoggiato tutto il suo splendito talento al ferro e ha giganteggiato come ha più volte dimostrato di saper fare.

L’azzurro ha eseguito uno splendido esercizio, innalzando le difficoltà di mezzo punto rispetto alle qualifiche (due giorni fa aveva concluso in seconda posizione). Carlo Macchini ha portato in gara un D Score di 6.1 e, supportato da una bella esecuzione (con ancora tanti dettagli da limare, ne ha tutte le potenzialità), ha ottenuto il punteggio complessivo di 14.400.

Distanti tutti i suo rivali lo statunitense: Paul Juda (13.933), l’israeliano Alexander Myakinin (13.676), l’altro americano Ian Lasic-Ellis (13.433), settimo il cipriota Iliad Georgiou (12.376) che aveva primeggiato nel turno preliminare. Suona l’Inno di Mameli all’ombra delle Piramidi dopo il terzo posto ottenuto da Salvatore Maresca agli anelli nella giornata di ieri.

Foto: Federica Salvatelli