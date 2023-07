Ciclismo, Ranking UCI (29 marzo): l’Italia perde il podio per Nazioni! Colbrelli superato da Mohoric e Carapaz

Sonny Cobrelli ha perso due posizioni rispetto alla scorsa settimana e ora si trova in ottava piazza nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. Il vincitore dell’ultima Parigi-Roubaix sta chiaramente facendo i conti con qualcosa di ben più importante di questa graduatoria, la speranza è che possa risolvere i suoi problemi cardiaci e che riesca a tornare in gruppo in un prossimo futuro.

Il bresciano ha subito il sorpasso da parte dello sloveno Matej Mohoric (ora quinto, ha scalato tre posizioni sulla scia lunga del trionfo alla Milano-Sanremo) e dell’ecuadoriano Richard Carapaz (il Campione Olimpico ha rimontato cinque piazze grazie agli ottimi risultato ottenuti in Catalogna e ora è sesto). L’eterno Alejandro Valverde è settimo. Il belga Remco Evenepoel e il danese Jonas Vingegaard completano la top-10 (si sono invertiti di posizione rispetto a martedì scorso).

Tutto immutato per quanto concerne le prime quattro posizioni: Tadej Pogacar è al comando con 1.599 punti di vantaggio sul connazionale Primoz Roglic. Il vincitore degli ultimi due Tour de France e l’altro sloveno precedono il belga Wout van Aert e il francese Julian Alaphilippe (Campione del Mondo). Da annotare il fragoroso balzo dell’eritreo Biniam Girmay: recupera 45 piazze grazie al trionfo alla Gand-Wevelgem e ora è ventunesimo, +21 per il battuto Christophe Laporte (ora 13mo).

Diego Ulissi recupera ben venti posizioni grazie al trionfo al GP Industria & Artigianato e ora è 25mo davanti a Damiano Caruso (31mo, -4). Matteo Trentin e Giacomo Nizzolo non sono riusciti a ripetere gli eccellenti risultati della passata stagione alla Gand Wevelgem e sono scivolati indietro: il trentino da 20mo a 35mo, il brianzolo da 16mo a 45mo. Filippo Ganna, Campione del Mondo a cronometro, occupa la 50ma posizione dietro a Fausto Masnada (46mo). Da segnalare le 154 posizioni recuperate da Alessandro Fedeli col secondo posto a Larciano (ora è 197mo, subito alle spalle di Vincenzo Nibali).

L’Italia scivola giù dal podio nella classifica per Nazioni. Il Bel Paese è infatti stato scavalcato dalla Francia ed è così si ritrova in quarta posizione, mentre il Belgio conserva la vetta con uno scarto contenuto sulla Slovenia. Di seguito i ranking UCI di ciclismo aggiornati a martedì 29 marzo, prossima revisione tra sette giorni esatti.

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 5.751

2. Primoz Roglic (Slovenia) 4.152

3. Wout van Aert (Belgio) 3.776

4. Julian Alaphilippe (Francia) 2.859,67

5. Matej Mohoric (Slovenia) 2.663

6. Richard Carapaz (Ecuador) 2.524

7. Alejandro Valverde (Spagna) 2.393

8. Sonny Colbrelli (Italia) 2.328

9. Remco Evenepoel (Belgio) 2.314

10. Jonas Vingegaard (Danimarca) 2.171

RANKING UCI ITALIANI (TOP-200)

8. Sonny Colbrelli 2.328

25. Diego Ulissi 1.429

31. Damiano Caruso 1.333

35. Matteo Trentin 1.259

41. Giacomo Nizzolo 1.169

46. Fausto Masnada 1.112

50. Filippo Ganna 1.062

51. Alessandro Covi 1.051

77. Lorenzo Rota 801

82. Gianni Moscon 736

88. Elia Viviani 654

112. Mattia Cattaneo 554

113. Filippo Baroncini 553

118. Alessandro De Marchi 541,33

121. Andrea Pasqualon 534

133. Andrea Vendrame 497

134. Filippo Zana 492

136. Niccolò Bonifazio 489

137. Simone Velasco 485

138. Vincenzo Albanese 481

143. Simone Consonni 470

150. Samuele Battistella 450

152. Luca Mozzato 447

156. Lorenzo Fortunato 434

158. Giovanni Aleotti 425

159. Alberto Dainese 424

168. Giulio Ciccone 396

175. Kristian Sbaragli 377

196. Vincenzo Nibali 337

197. Alessandro Fedeli 333

200. Alberto Bettiol 327

RANKING UCI NAZIONI (TOP-10)

1. Belgio 14.092,33

2. Slovenia 13.827

3. Francia 12.136,67

4. Italia 10.743

5. Gran Bretagna 9.308

6. Paesi Bassi 8.636,66

7. Spagna 8.529,93

8. Danimarca 8.072

9. Colombia 7.566

10. Australia 6.946,66

