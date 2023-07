Basket femminile: la 23a giornata di Serie A1 si chiude con successi interni di Ragusa, San Martino di Lupari e Campobasso

Tre successi interni in quel che resta della 23a giornata di Serie A1 2021-2022. Una (quasi) totale controtendenza, questa, rispetto a quanto visto negli scorsi giorni in questo turno del massimo campionato di basket femminile, che si era aperto con tre vittorie fuori dalle mura amiche e la sola Virtus Bologna capace di mantenere inviolato il proprio parquet.

PASSALACQUA RAGUSA-E-WORK FAENZA 73-38

Nonostante l’addio di Marzia Tagliamento, che è andata al Basket Landes, in Francia, per Ragusa è tutto fin troppo facile con una versione ben poco incisiva di Faenza, dove quasi la metà dei punti arriva dalla sola lunga Kunaiyi-Akpanah. Per il resto è un totale monologo della Virtus Eirene, che fa subito in modo di mettere le cose in chiaro sul parquet del PalaMinardi con un perentorio 21-2 in dieci minuti. Giornata ideale, quindi, per rivedere all’opera Ruthy Hebard, che finora era stata sfortunatissima in termini di infortuni e si era vista per poco più di un quarto a Bologna nel girone d’andata. Per lei 10 punti, in una giornata nella quale Romeo fa 15 e, in generale, le rotazioni ancora non a pieno regime di coach Recupido cominciano, comunque, a ritornare quelle volute a inizio stagione.

TOP SCORER

RAGUSA – Romeo 15, Kuier 14, Santucci 13

FAENZA – Kunaiyi-Akpanah 17, Morsiani 8, Manzotti 5

FILA SAN MARTINO DI LUPARI-LIMONTA COSTA MASNAGA 71-69

Partita tesissima fino alla fine, quella del PalaLupe, che però la squadra allenata da Lorenzo Serventi riesce a portare a casa. Le giallonere vivono sul grande secondo quarto della coppia Pastrello-Kelley, che porta il vantaggio fino a 13 lunghezze prima del 42-32. Milazzo, nel terzo periodo, riesce a contenere la vena di Spreafico prima e di Vaughn poi, ma nel giro di cinque minuti della frazione conclusiva ci pensano Matilde Villa e Burkholder a ricucire lo strappo, facendo emergere tutte le premesse per un finale in volata. Dopo parecchi errori e poca precisione da entrambe le parti, Allievi sigla il tiro del 69-69 a 38″ dal termine, con replica immediata di Mitchell per il nuovo +2 casalingo. Non riesce ad arrivare l’ultimo tiro di Costa, per il Fila successo importantissimo in chiave lotta playoff.

TOP SCORER

SAN MARTINO DI LUPARI – Milazzo 22, Pastrello e Kelley 16

COSTA MASNAGA – M. Villa 17, Spreafico 13, Allievi 12

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-AKRONOS MONCALIERI 64-56

Americane e solidità: questi gli ingredienti del successo della Magnolia Campobasso sull’Akronos Moncalieri. Un confronto, quello nel Molise, che si decide per il semplice allargarsi, lento ma inesorabile, della forbice esistente tra le due compagini, e nonostante l’impatto importantissimo di Julie Vanloo su Moncalieri. Parliamo, in questo caso, di una superstar piombata, in tutti i sensi, sul pianeta A1, autrice di 24 punti oggi. Nell’occasione odierna, però, dopo una prima metà di gara vantaggiosa per le piemontesi (29-31), succede che tutto si decide nell’ultimo periodo, in cui a pesare è la coppia Gray-Chagas, vero motore dell’allungo della formazione allenata da Mimmo Sabatelli.

TOP SCORER

CAMPOBASSO – Parks 16, Gray 14, Nicolodi 9

MONCALIERI – Vanloo 24, Miletic 13, Ruzickova 6

CLASSIFICA

1 Schio 40

2 Bologna, Lucca 32

4 Venezia 30

5 Ragusa 26

6 Campobasso, San Martino di Lupari, Sesto San Giovanni 20

9 Costa Masnaga 16

10 Sassari 14

11 Faenza 12

12 Broni, Moncalieri 8

14 Empoli 4

Credit: Ciamillo