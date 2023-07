Basket, EuroCup 2022: Trento cede alla distanza ed esce sconfitta dalla trasferta contro il Turk Telekom Ankara

Brutta sconfitta in EuroCup per la Dolomiti Energia Trentino. La squadra di coach Lele Molin esce infatti battuta dalla trasferta di Ankara, dove prevale il Turk Telekom per 82-75, dopo aver accarezzato il successo grazie ad un terzo quarto da 14-26. Nell’ultima frazione i turchi hanno ribaltato la partita, prendendo la testa senza più cederla fino alla sirena finale. Un solo successo per Trento in quindici giornate disputate.

Miglior realizzatore per il Turk Telekom è Dawkings con 17 punti, insieme ai 13 punti di Terrell e Clemmons. Per l’Aquila, invece, 15 punti di Caroline. Sono 13, invece, i punti messi a referto da Reynolds e Diego Flaccadori.

Apre le marcature del match Johnson (2-0), a cui risponde immediatamente Toto Forray con cinque punti in fila (2-5). Perez riporta i padroni di casa davanti (9-8), ma è ancora il Capitano dell’Aquila a mettersi in mostra salendo subito a quota 10 punti e portando Trento a +4 (9-13). Un 2+1 di Perez ridà un solo punto di svantaggio ai turchi (14-15), che rimettono la testa avanti con Ogun a -2’46” dalla prima sirena (17-15). Bradford spara dall’arco la tripla del contro-sorpasso (17-18), con Anthony Clemmons che risponde sul gong per il 22-18 con cui si chiudono i primi 10’ di partita.

Secondo quarto con Diego Flaccadori che dal pitturato accorcia (22-21), ma Demir replica per il +3 Turk Telekom (24-21) che inaugura un break di 9-0 con cui la squadra di Ankara tocca per la prima volta dall’inizio del match la doppia cifra di vantaggio (31-21). Caroline segna col fallo per accorciare (31-24), con la Dolomiti Energia che ricuce fino al -5 (33-28). Si mette in proprio Derrell con cinque punti consecutivi: i turchi ritornano a +10 (38-28). Trento si affida ai liberi del duo italiano Mezzanotte-Flaccadori per mangiare qualche punto (38-33), con Clemmons che non sbaglia dalla lunetta: all’intervallo lungo Turk Telekom avanti 40-33.

Nel terzo quarto la Dolomiti Energia rientra decisamente meglio dagli spogliatoi: due bombe in fila di Flaccadori e Reynolds consentono alla squadra di Lele Molin di ritornare a -1 in un attimo (40-39). Il play ex Bayern Monaco è scatenato: altra tripla e pareggio (42-42). Caroline dal pitturato ridà il vantaggio a Trento (44-46), con l’americano che si mette in proprio poco dopo: a meno di tre minuti dalla sirena l’Aquila prende un buon margine sui padroni di casa (47-55). Ankara accorcia con quattro punti di Ellis (54-57), ma Reynolds non trema dalla lunetta: dopo 30’ la Dolomiti Energia è avanti 54-59.

Terrell da due e Bradford da tre aprono le marcature dell’ultimo quarto (56-62). Ankara sembra aver ritrovato lucidità, riuscendo a ricucire ancora lo strappo fino al -2 con Dawkins (60-62). Gulaslan pareggia i conti (62-62), ma Caroline dalla lunetta ridà ossigeno a Trento (62-64). Le due squadre giocano a viso aperto in quest’ultima frazione, rispondendosi colpo su colpo: a -4’18” dalla sirena finale la Turk Telekom conduce di una sola lunghezza (67-66).

L’uno-due micidiale firmato Clemmons-Dawkins dà un piccolo vantaggio ai padroni di casa (72-66), L’Aquila però non si arrende: un libero di Conti ed un piazzato di Bradford consentono ai trentini di ritornare ad un solo possesso pieno di svantaggio (72-69). Dawkins segna col fallo (75-69), ma è ancora Diego Flaccadori a tenere vive le ultime speranze della Dolomiti Energia (77-73) a -30″. Ci pensa però l’americano a stroncare l’arrembaggio finale dei bianco-neri con due liberi ed un piazzato per il definitivo 82-75 con cui i turchi si aggiudicano il match.

IL TABELLINO DEL MATCH

TURK TELEKOM-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 82-75 (22-18, 18-15, 14-26, 28-16)

Turk Telekom: Geyik 3, Demir 6, Ellis 6, Okut 5, Johnson 6, Engindeniz, Terrell 13, Perez 8, Clemmons 13, Gulaslan 5, Dawkins 17.

Trento: Flaccadori 13, Ladurner, Reynolds 13, Conti 6, Mezzanotte 6, Caroline 15, Bradford 10, Forray 12.

