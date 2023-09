Tennis, Jannik Sinner annuncia il solo Vagnozzi come coach: “Al momento nessun piano per aggiungere membri”

Dopo l’addio a Riccardo Piatti ufficializzato nella giornata di ieri, è tempo di altri annunci per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha svelato l’arcano su chi sarà il suo prossimo allenatore, confermando la presenza di Simone Vagnozzi; la particolarità, se così vogliamo chiamarla, è che ad ora non sembra esserci il famigerato ‘supercoach’, identificato negli ultimi giorni in Magnus Norman.

Il tennista altoatesino ha affidato al suo profilo Twitter l’annuncio di Vagnozzi: “Sono felice di annunciare che lavorerò con Simone Vagnozzi e sarà lui a guidare il mio team. Al momento non abbiamo piani di aggiungere qualche altro membro ma esamineremo la situazione mano mano. Sono eccitato di far partire questo nuovo capitolo, forza“.

La seconda parte dello scritto di Jannik lascia spiazzati, visto che ormai chiunque proclamava certo l’approdo di Magnus Norman, ex allenatore tra gli altri di Robin Soderling e Stan Wawrinka, alla corte del numero 10 al mondo. Che per ora, reputa di aver bisogno del solo Vagnozzi come allenatore. Pretattica o meno, lo scopriremo nel prossimo futuro.

Che ha cominciato da poco la sua storia come coach: dopo una carriera che lo ha visto protagonista perlopiù a livello Challenger, nel 2016 ha preso la guida di Marco Cecchinato, portandolo fino alla semifinale del Roland Garros 2018. Chiuso il rapporto con il siciliano nel 2019, divenne poi la guida di Stefano Travaglia, che ha toccato la top 60 lo scorso anno. Ora un nuovo step, portare un top 10 a fare un passo in più, che vuol dire toccare le vette del tennis mondiale.

Happy to announce I’ll be working with Simone Vagnozzi as my coach moving forward and he will be heading up my team. Currently we have no plans to add any more team members at this time but we will review the situation as we go. Excited to get started on this new chapter, Forza.

— Jannik Sinner (@janniksin) February 17, 2022