Sport in tv oggi (sabato 26 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 26 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Abbuffata di sport invernali, che tornano protagonisti dopo le Olimpiadi di Pechino 2022: la discesa libera di Crans Montana, lo slalom di Garmisch, la sprint di sci di fondo a Lahti sono i piatti grossi della giornata. Riflettori puntati anche sui tornei di tennis e di golf della settimana, ci sarà da divertirsi con il ciclismo tra UAE Tour, Omloop Het Nieuwsblad e Giro di Galizia. Da seguire anche le qualifiche del GP di Gran Bretagna per il motocross.

Da non perdere le partite del Sei Nazioni di rugby, l’intenso calendario del calcio italiano e internazionale, oltre a basket e volley sempre in prima fila. Ad arricchire la giornata troveremo il Rally di Svezia, la Coppa del Mondo di ginnastica artistica e gli imperdibili Campioni Italiani Indoor di atletica leggera, oltre alla Coppa del Mondo di scherma e a tanto altro ancora.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 26 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (SABATO 26 FEBBRAIO)

SABATO 26 FEBBRAIO:

08.00 RALLY (Mondiale WRC) – Rally di Svezia, terza giornata (diretta tv su Sky Sport Action dalle 12.00 alle 13.00 e dalle 18.30 alle 19.30; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

08.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto maschile individuale a Il Cairo (diretta streaming sul canale YouTube della FIE)

09.00 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Spada femminile individuale a Sochi (diretta streaming sul canale YouTube della FIE)

09.00 LOTTA – Ranking Series a Istanbul (diretta streaming sul sito della UWW)

09.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Garmisch, prima manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

09.30 ATLETICA – Campionati Italiani Indoor, prima giornata (diretta tv su RaiSport dalle ore 15.55; diretta streaming su RaiPlay dalle 15.55, il resto del programma in diretta streaming su atletica.tv)

09.45 CALCIO (A-League australiana) – Sydney-Melbourne City (diretta streaming su DAZN)

09.50 CICLISMO – UAE Tour, settima tappa: Al Ain-Jebel Hafeet (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 11.50; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN dalle ore 11.50)

10.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Crans Montana (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

11.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint tecnica libera maschile/femminile a Lahti, qualificazioni (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

11.00 CALCIO (Primavera) – Pescara-Napoli (diretta tv su Sportitalia 60; diretta streaming su sportitalia.com)

11.15 CICLISMO – Omloop Het Nieuwsblad (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 13.30; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN dalle ore 13.30)

11.30 CICLISMO – Faun-Ardeche Classic (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ dalle ore 13.00)

11.30 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Team Sprint HS130 a Lahti (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

12.00 SCI DI FONDO (Mondiali Under 23) – Sprint tecnica libera maschile/femminile a Lygna (non è prevista diretta tv/streaming)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Slalom maschile a Garmisch, seconda manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

12.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Fiorentina-Lazio (diretta streaming su TIM Vision)

12.50 GOLF (PGA Tour) – The Honda Classic, terzo giro (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 19.00; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, Golf Tv, DAZN)

13.00 CALCIO (Primavera) – Juventus-Inter (diretta tv su Sportitalia 60; diretta streaming su sportitalia.com)

13.00 BASKET (Qualificazioni Mondiali) – Egitto-Kenya (diretta streaming su Eleven Sports)

13.25 CICLISMO FEMMINILE – Omloop Het Nieuwsblad (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 16.30; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN dalle ore 16.30)

13.30 CALCIO (Premier League inglese) – Leeds-Tottenham (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

13.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint tecnica libera maschile/femminile a Lahti, tabellone finale (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

13.40 CICLISMO – Giro di Galizia, terza tappa: Maceda-Luintra (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ dalle ore 16.00)

13.45 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS90 femminile a Hinzenbach (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Valencia (diretta streaming su DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Parma-SPAL (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

14.00 CALCIO (Serie B) – Como-Brescia (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

14.00 CALCIO (Serie B) – Ternana-Cremonese (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

14.00 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Alessandria (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

14.00 CALCIO (Serie B) – Vicenza-Pordenone (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

14.00 CALCIO (Serie C) – Juve Stabia-Monopoli (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su Rai Play, Eleven Sports)

14.00 GINNASTICA ARTISTICA (Coppa del Mondo di specialità) – Finali a Cottbus (diretta streaming sul canale YouTube della Federginnastica)

14.00 PALLANUOTO (Serie A1, fase vincenti) – Ortigia-Savona (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Connacht-Stormers (non è prevista diretta tv/streaming)

14.00 RUGBY (Top10) – Fiamme Oro-Petrarca Padova (diretta streaming su Eleven Sports)

14.30 CALCIO (Serie C) – Due partite: Avellino-Catania, Monterosi Tuscia-Picerno (diretta streaming su Eleven Sports)

14.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Sassuolo-Milan (diretta tv su La7; diretta streaming su la7.it, TIM Vision)

14.30 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Napoli-Verona (diretta streaming su TIM Vision)

15.00 CALCIO (Serie A) – Salernitana-Bologna (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Primavera) – Empoli-Torino (diretta tv su SI Live 24; diretta streaming su sportitalia.com)

15.00 CALCIO (Primavera) – Sassuolo-Fiorentina (diretta tv su Sportitalia 60; diretta streaming su sportitalia.com)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1, fase vincenti) – Brescia-Trieste (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1, fase perdenti) – Catania-San Donato (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Trieste-Ancona (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 RUGBY (Top10) – Viadana-Emilia (diretta streaming su Eleven Sports)

15.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Aniene-Feldi Eboli (diretta streaming su futsaltv.it)

15.15 RUGBY (Sei Nazioni) – Scozia-Francia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Cinque partite: Friburgo-Hertha Berlino, Furth-Colonia, Bayer Leverkusen-Arminia Bielefeld, Borussia Moenchengladbach-Wolfsburg, Union Berlino-Mainz

15.30 SCHERMA (Coppa del Mondo) – Fioretto femminile individuale a Guadalajara (diretta streaming sul canale YouTube della FIE)

15.40 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) – Team Sprint 2×7,5 km a Lahti (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Manchester United-Watford (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tre partite: Brentford-Newcastle, Brighton-Aston Villa, Crystal Palace-Burnley (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 RUGBY (Europe Championship) – Portogallo-Olanda (diretta streaming su Rugby Europe Tv)

16.00 BASKET (Qualificazioni Mondiali) – Tunisia-Sud Sudan (diretta streaming su Eleven Sports)

16.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Sassari-Venezia (diretta streaming su LBF)

16.00 PALLANUOTO (Serie A1, fase vincenti) – Salerno-Telimar (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 TENNIS – ATP 500 Dubai, Finale: Vesely-Rublev (diretta tv su Supertennis, Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, Now Tv)

16.00 TENNIS – WTA 1000 Doha, Finale: Swiatek-Kontaveit (diretta streaming su Supertennix)

16.05 RUGBY (United Rugby Championship) – Benetton-Sharks (diretta tv su Canale 20; diretta streaming su Mediaset Infinity)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Alaves (diretta streaming su DAZN)

16.15 CALCIO (Serie B) – Perugia-Benevento (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

16.25 MOTOCROSS – GP Gran Bretagna, qualifiche MX2 (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Florentia-Bogliasco (non è prevista diretta tv/streaming)

16.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS130 a squadre maschile a Lahti (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Strasburgo-Nizza (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO (Serie A1, fase perdenti) – Lazio-Posillipo (non è prevista diretta tv/streaming)

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Eurolega, ritorno quarti di finale) – Uralochka-Plebiscito Padova

17.00 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Milano-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

17.10 MOTOCROSS – GP Gran Bretagna, qualifiche MXGP (non è prevista diretta tv/streaming)

17.30 CALCIO (Serie C) – Fidelis Andria-Taranto (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

17.30 CALCIO (Serie C) – Virtus Francavilla-Palermo (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

17.30 CALCIO (Serie C) – Quattro partite: Campobasso-Turris, Catanzaro-Latina, Potenza-Paganese, Vibonese-Messina (diretta streaming su Eleven Sports)

17.45 RUGBY (Sei Nazioni) – Inghilterra-Galles Scozia-Francia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Empoli-Juventus (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (SuperLega) – Ravenna-Verona (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

18.00 BASKET (NBA) – Detroit Pistons-Boston Celtics (diretta tv su Sky Sport NBA; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

18.00 TENNIS – WTA 250 Guadalajara, semifinali (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Everton-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Real Madrid (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Eintracht Francoforte-Bayern Monaco (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

18.30 CALCIO (Serie C) – Foggia-Bari (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

18.30 CALCIO A 5 (Serie A) – Pescara-Avellino (diretta streaming su futsaltv.it)

18.30 PALLANUOTO (Serie A1, fase perdenti) – Roma-Anzio (non è prevista diretta tv/streaming)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Albatro-Pressano, Sassari-Secchia Rubiera (diretta streaming su Eleven Sports)

18.30 INDYCAR – St. Petersburg, qualifiche (diretta tv su Sky Sport F1; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Brixen-Trieste, Fasano-Eppan, Merano-Bolzano (diretta streaming su Eleven Sports)

19.00 BASKET (Qualificazioni Mondiali) – DR Congo-Senegal (diretta streaming su Eleven Sports)

19.00 CALCIO A 5 (Serie A) – Padova-Roma (diretta streaming su futsaltv.it)

19.00 BIATHLON (Mondiali juniores) – Sprint maschile a Soldier Hollow (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

19.00 PADEL – World Padel Tour (diretta tv su Sky Sport Tennis, su Sky Sport Uno dalle 23.15; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League, fase perdenti) – Due partite: Kitzbuehel-Vipiteno, Steel Wings Linz-Merano (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League, fase perdenti) – Zeller Eisbaren-Gherdeina (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 PALLANUOTO FEMMINILE (Serie A1) – Verona-Como (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 SNOOKER – European Masters (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky, Go, Now Tv, DAZN)

20.00 BASKET (Qualificazioni Mondiali) – Bahamas-Isole Vergini (diretta streaming su Eleven Sports)

20.00 TENNIS – ATP 250 Santiago del Cile, semifinali (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

20.30 VOLLEY (SuperLega) – Modena-Cisterna (diretta streaming su Volleyball World Tv)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Serie A1) – Casalmaggiore-Monza (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su Rai Play, Volleyball World Tv)

20.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League, fase vincitori) – Due partite: Asiago-Ritten, Fassa-Cortina (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 CALCIO (Serie A) – Sassuolo-Fiorentina (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – PSG-St. Etienne (diretta tv su Sky Sport Football; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Atletico Madrid-Celta Vigo (diretta streaming su DAZN)

21.00 HOCKEY GHIACCIO (NHL) – Pittsburgh Penguins-New York Rangers (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

21.30 CALCIO (MLS statunitense) – Due partite: Los Angeles FC-Colorado Rapids, Columbus Crew-Vancouver Whitecaps (diretta streaming su DAZN)

22.00 BASKET (Qualificazioni Mondiali) – Rwanda-Camerun (diretta streaming su Eleven Sports)

22.00 BIATHLON (Mondiali juniores) – Sprint femminile a Soldier Hollow (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+)

22.10 BASKET (Qualificazioni Mondiali) – Paraguay-Venezuela (diretta streaming su Eleven Sports)

23.00 BASKET (Qualificazioni Mondiali) – Canada-Repubblica Dominicana (diretta streaming su Eleven Sports)

23.30 CALCIO (MLS statunitense) – Dallas-Toronto FC (diretta streaming su DAZN)

DOMENICA 27 FEBBRAIO:

04.00 TENNIS – ATP 500 Acapulco, Finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su supertennis.tv)

