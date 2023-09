Sport in tv oggi (giovedÃ¬ 17 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 17 febbraio ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 con un programma decisamente intenso. Da non perdere le duecorse ciclistiche della settimana (Volta Algarve, Vuelta Andalucia), i tornei di tennis (Rio de Janeiro, Marsiglia, Doha, Delray Beach) e di golf. Serata ricchissima con l’Europa League e la Conference League di calcio, in campo anche Atalanta, Lazio e Napoli.

Spazio agli ultimi quarti di finale della Coppa Italia di basket, al grande meeting di atletica a Lievin con Marcell Jacobs attesissimo sui 60 metri. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi giovedì 17 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI (GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO)

GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO:

10.00 TIRO CON L’ARCO – Europei indoor, fasi preliminari (non è prevista diretta tv/streaming)

11.00 TENNIS – WTA 500 Dubai (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Supertennis)

12.30 CALCIO (Campionato Primavera) – Verona-SPAL (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

12.30 TENNIS – ATP 250 Doha, quarti di finale (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Supertennis)

13.00 TENNIS – ATP 250 Marsiglia, secondo turno (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Supertennis)

13.00 CICLISMO – Vuelta a Andalucia, seconda tappa: Archidona-Alcalà la Real (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 15.10; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

13.30 CICLISMO FEMMINILE – Settimana Valenciana, prima tappa: Tavernes de la Valldigna-Gandia

14.15 CICLISMO – Volta ao Algarve, seconda tappa: Albufeira-Foia (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ dalle ore 17.00)

14.30 CALCIO (Campionato Primavera) – Bologna-Lecce (diretta tv su Sportitalia; diretta streaming su sportitalia.com)

15.40 GOLF (PGA Tour) – The Genesis Invitational, primo giro (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ dalle ore 22.00)

16.00 JUDO – Grand Slam a Tel Aviv, Final Block (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

17.00 CALCIO (Serie C) – Olbia-Reggiana (diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

17.00 VOLLEY (Champions League, fase a gironi) – Hebar-Roeselare (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv)

17.30 VOLLEY (Champions League, fase a gironi) – Berlin Recycling Volleys-Zenit San Pietroburgo (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv)

18.00 CALCIO (Serie C) – Juventus U23-Piacenza (diretta tv su diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

18.00 BASKET (Coppa Italia, quarti di finale) – Trieste-Tortona (diretta tv su Eurosport 2, RaiSport; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.45 CALCIO (Europa League, andata sedicesimi di finale) – Barcellona-Napoli (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.45 CALCIO (Europa League, andata sedicesimi di finale) – Borussia Dortmund-Glasgow Rangers (diretta tv su Sky Sport Footbal, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.45 CALCIO (Europa League, andata sedicesimi di finale) – Sherif Tiraspol-Sporting Braga (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.45 CALCIO (Europa League, andata sedicesimi di finale) – Zenit San Pietroburgo-Betis Siviglia (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

18.45 CALCIO (Conference League, andata sedicesimi di finale) – Fenerbahce-Slavia Praga (diretta streaming su DAZN)

18.45 CALCIO (Conference League, andata sedicesimi di finale) – Tre partite: Midtjylland-PAOK, PSV Eindhoven-Maccabi Tel Aviv, Rapid Vienna-Vitesse (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 TENNIS – ATP 250 Delray Beach, secondo turno (diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Supertennis)

19.00 VOLLEY (SuperLega) – Milano-Modena (diretta streaming su Volley World Tv)

19.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Jesenice-Cortina (non è prevista diretta tv/streaming)

19.45 HOCKEY GHIACCIO (ICE Hockey League) – Olimpija-Valpusteria (non è prevista diretta tv/streaming)

19.50 ATLETICA – World Indoor Tour a Lievin, con Marcell Jacobs sui 60 metri: batterie ore 19.50, finale ore 21.30 (diretta tv su Sky Sport Action; diretta streaming su Sky Go, Now Tv)

20.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Costa Masnaga-Moncalieri (diretta streaming su LBF)

20.00 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Ritten-Lustenau (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 BASKET (EuroCup) – Bourg-Gran Canaria (diretta streaming su Eleven Sports)

20.00 VOLLEY (Champions League, fase a gironi) – Benfica-Vojvodina (diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv)

20.30 TENNIS – ATP 500 Rio de Janeiro, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, supertennis.tv). Sonego-Kecmanovic (ore 16.30), Berrettini-Monteiro (terzo incontro dalle ore 16.30)

20.30 HOCKEY GHIACCIO (Alps League) – Asiago-Fassa (non è prevista diretta tv/streaming)

20.45 BASKET (Coppa Italia, quarti di finale) – Virtus Bologna-Brindisi (diretta tv su Eurosport 2, RaiSport; diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, andata sedicesimi di finale) – Atalanta-Olympiakos (diretta tv su TV8, Sky Sport Arena, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, andata sedicesimi di finale) – Porto-Lazio Barcellona-Napoli (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, andata sedicesimi di finale) – Lipsia-Real Sociedad (diretta tv su Sky Sport Footbal, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

21.00 CALCIO (Europa League, andata sedicesimi di finale) – Siviglia-Dinamo Zagabria (diretta tv su Sky Sport 255 diretta streaming su Sky Go, Now Tv, DAZN)

21.00 CALCIO (Conference League, andata sedicesimi di finale) – Leicester-Randers (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Conference League, andata sedicesimi di finale) – Celtic Glasgow-Bodo/Glimt, Marsiglia-Qarabaq, Sparta Braga-Partizan Belgrado (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Serie C) – Pescara-Virtus Entella (diretta tv su Sky Sport Calcio, diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Eleven Sports)

