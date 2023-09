Speed skating, Pechino 2022: Davide Ghiotto con van der Poel nella heat dei 10000 metri. Una difficoltÃ  in piÃ¹…

Signore e signori, l’appuntamento è fissato per domani alle ore 09.00 italiane, sul National Speed Skating Oval di Pechino (Cina). Saranno i 10000 metri maschili, la prova più lunga del pattinaggio pista lunga velocità, a caratterizzare la giornata a Cinque Cerchi sul ghiaccio cinese.

Una specialità molto difficile da interpretare per la distribuzione dello sforzo complicata, soprattutto affrontando una superficie ghiacciata come quella dei Giochi in cui la richiesta energetica su testa e gambe è decisamente importante e non andrà ovviamente sottovalutata.

Saranno due gli italiani al via: Michele Malfatti e Davide Ghiotto. Malfatti, inserito nella seconda heat, avrà il confronto diretto con il canadese Graeme Fish, mentre Ghiotto se la dovrà vedere nella penultima sfida contro il primatista del mondo e grande favorito della vigilia, Nils van der Poel, già oro nei 5000 metri.

Una criticità in più per Ghiotto, non così brillante nei 5000 metri a Pechino (solo ottavo) e scarsamente in confidenza con il ghiaccio. Elemento che tanto ha fatto discutere, con van der Poel al centro di una grande polemica. Il pattinatore svedese, infatti, si è lamentato di un comportamento scorretto da parte di chi gestisce le piste alle Olimpiadi, reo di ricevere forti pressioni dal clan olandese. Un aspetto, quest’ultimo, che non andrà sottovalutato.

Si profila, per le medaglie, un confronto tra lo scandinavo i due olandesi Patrick Roest e Jorrit Bergsma. Il target di Ghiotto sarà la top-5.

Foto: Comunicato FISG