Skeleton, Pechino 2022: Grotheer allunga in testa, Jungk e Yan inseguono. Bagnis 11Â°, Gaspari 15Â°

Christopher Grotheer fa il vuoto nella seconda manche dello skeleton alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il tedesco, già capace di dominare l’atto di apertura, giganteggia anche nella seconda manche andata in scena sul budello dello Yanqing National Sliding Centre. Il teutonico ha completato la sua fatica col miglior tempo (1:00.33, dunque 33 centesimi sopra al record della pista da lui siglato nella prima manche) e ha allungato su tutti gli inseguitori. Il Campione del Mondo 2020 e 2021 sembra essere lanciatissimo verso la conquista della medaglia d’oro, sarebbe il suo primo alloro a cinque cerchi dopo il sesto posto di quattro anni fa.

Il 29enne svetta in classifica col crono complessivo di 2:00.33 e può fare affidamento su un vantaggio di 70 centesimi nei confronti del connazionale Axel Jungk. Il 30enne, tornato al successo in Coppa del Mondo lo scorso 3 dicembre ad Altenberg, ha rimontato dalla quinta posizione della prima manche: prova di sostanza (secondo tempo parziale, 1:00.53) e ingresso in zona medaglie. Jungk precede di cinque centesimi il cinese Wengang Yan: quarto tempo di manche (1:00.65) dopo che in quella d’apertura aveva regalato spettacolo per metà gara, salvo poi commettere qualche errore di troppo. Il padrone di casa, terzo a 0.75, sfrutta al meglio la conoscenza della pista di casa e degli ottimi materiali per precedere la coppia russa.

Alexander Tretiakov ha commesso una sbavatura abbastanza importante, ha ottenuto l’ottavo tempo di manche (attardato di 51 centesimi) e ha dunque perso un paio di posizioni rispetto alla prima manche. Il Campione Olimpico di Sochi 2014 si trova ora al quarto posto a 87 centesimi di ritardo da Grotheer, a braccetto col connazionale Evgeniy Rukosuev. Resta in sesta posizione il fuoriclasse lettone Martins Dukurs: il sei volte Campione del Mondo e detentore della Sfera di Cristallo, due volte argento ai Giochi, accusa un ritardo di 91 centesimi. Attenzione al quinto tempo di manche del cinese Zheng Yin (+0.38), che nella prima aveva fatto sognare il suo Paese per metà gara: ora è settimo a 1.12 dal leader.

L’Italia è presente a Pechino con due atleti. Amedeo Bagnis ha commesso un paio di sbavature nella fase centrale , ha pagato 86 centesimi di ritardo (14mo crono parziale) e ha perso una posizione rispetto alla prima manche: ora è 11mo a 1.91, è stato scavalcato per due centesimi dal sudcoreano Seunggi Jung. Mattia Gaspari ha invece avuto un brutto impatto in uscita dalla difficile curva 13: 15mo tempo di manche (+0.98) e 15mo posto in classifica generale con un ritardo di 2.18 (è retrocesso di tre piazze). Il sudcoreano Sungbin Yun, Campione Olimpico a PyeongChang 2018, è 12mo a 2.10. Si tornerà in pista domani per le ultime due manche.

Foto: Lapresse