Skeleton, Pechino 2022: Grotheer domina la prima manche. Amedeo Bagnis 10Â°, Mattia Gaspari 12Â°

Christopher Grotheer detta subito legge nella prima manche dello skeleton alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Il fuoriclasse tedesco ha giganteggiato nell’atto di apertura sul budello dello Yanqing National Sliding Centre, interpretando nel miglior modo il tracciato e facendo subito capire di essere il candidato principale per la conquista della medaglia d’oro.

Il Campione del Mondo 2020 e 2021 ha impiegato un minuto esatto per completare il suo sforzo (1:00.00). Il 29enne ha iniziato nel miglior modo possibile il cammino verso la conquista della prima medaglia ai Giochi nella sua carriera, dopo il sesto posto di PyeongChang 2018. Il teutonico ha preceduto di 36 centesimi il russo Alexander Tretiakov: il Campione Olimpico di Sochi 2014, argento iridato in carica, risponde presente e darà sicuramente filo da torcere al favorito della vigilia.

Terzo posto per il cinese Wengang Yan, vera rivelazione di questa manche. Il 24enne, mai capace di salire sul podio in Coppa del Mondo, ha sfruttato il fatto di conoscere a menadito la pista. Il padrone di casa era in testa a metà gara, poi ha commesso moltissimi errori e accusa un ritardo di 43 centesimi da Grotheer. Lo stesso discorso si può fare per il suo connazionale Zheng Yin: fase di spinta stupefacente, materiali eccezionali, al comando dopo una trentina di secondi di gara, poi tantissime sbavature e settimo posto con un ritardo di 74 centesimi.

Quarta piazza per il russo Evgeniy Rukosuev a 48 centesimi dal leader, poi a seguire il tedesco Axel Jungk (quinto a 0.50) e il lettone Martins Dukurs (il sei volte Campione del Mondo e fresco vincitore della Coppa del Mondo, argento olimpico nel 2010 e nel 2014, è sesto a 62 centesimi). Suo fratello minore Tomass è ottavo a 0.76, appena davanti al tedesco Alexander Gassner (nono a 0.87).

L’Italia ha portato due atleti ai Giochi. Amedeo Bagnis è partito brillantemente ed era anche in vantaggio di un paio di centesimi nel tratto iniziale, poi ha commesso un paio di sbavature di rilievo e ha chiuso in decima posizione con ritardo di 1.05. Il piemontese ha preceduto il sudcoreano Seunggi Jung (undicesimo a 1.18). Mattia Gaspari ha perso progressivamente nel corso della sua prova e si è fermato in 12ma posizione a 1.20 dal leader, davanti al sudcoreano Sungbin Yun (il Campione Olimpico di PyeongChang 2018 è soltanto 13mo a 1.26). Appuntamento con la seconda manche alle ore 04.00 italiane (le 11.00 cinesi), le medaglie si assegneranno domani al termine della quarta manche.

