Sci alpino, Federica Brignone: “Moltzan ha fatto un tempo da uomo. Soddisfatta della mia Olimpiade”

Niente terza medaglia per Federica Brignone alle Olimpiadi di Pechino 2022. La valdostana poteva essere la prima italiana di sempre a centrare questo traguardo nello sci alpino, ma nel Team Event l’Italia si è arresa nei quarti di finale contro gli Stati Uniti, mancando dunque la possibilità di salire sul podio.

Brignone non ha potuto nulla contro Paula Moltzan, grande specialista del parallelo, che ha vinto agevolmente la sua run contro l’azzurra. Alla fine la valdostana ha commentato così la prestazione della squadra azzurra: “Abbiamo perso contro una squadra molto forte come gli Stati Uniti. Moltzan ha fatto lo stesso tempo degli uomini ed in questo format gli americani sono competitivi”.

Ancora l’azzurra sul parallelo: “Noi ci abbiamo provato. E’ stata una bella esperienza condividere questa occasione con altri compagni di squadra. In uno sport individuale come il nostro non ci sono quasi mai occasioni come questa. E’ stato molto bello in questi giorni stare insieme agli altri ragazzi”.

Federica torna a casa da Pechino comunque con due medaglie, l’argento in gigante ed il bronzo in superG: “Si chiude questa Olimpiade e sono veramente soddisfatta. Fare due medaglie era un sogno bellissimo e realizzarlo è stato ancora più bello, un’emozione incredibile”.

Uno sguardo già ai prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo: “Adesso mi riposo un giorno, cambio la valigia e parto per Crans Montana, una delle mie tappe preferite in Coppa del Mondo anche se ci saranno due discese. Mi aspettano poi tre settimane di fuoco, che mi possono ancora riservare tante soddisfazioni, a cominciare dalla classifica di supergigante, ma anche i tre giganti che mancano voglio affrontarli con la giusta determinazione. Non penso alla classifica generale, anche se occupo la terza posizione. Sicuramente andrò giù dura fino all’ultima gara“.

FOTO: LaPresse