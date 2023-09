Ranking WTA (14 febbraio 2022): Ashleigh Barty domina. Camila Giorgi 29ma, Jasmine Paolini sale ancora

Al termine della settimana in cui si è disputato il 500 di San Pietroburgo, è stato rilasciato il nuovo ranking WTA, che vede tra le prime posizioni della classifica salire dal nono al sesto posto l’estone Anett Kontaveit, vincitrice del torneo russo. Regina incontrastata è sempre l’australiana Ashleigh Barty, vincitrice del primo torneo stagionale dello Slam.

Top 10 WTA (Ranking al 14.02.2022)

1 Ashleigh Barty (Australia) 8330

2 Aryna Sabalenka (Bielorussia) 5698

3 Barbora Krejcikova (Repubblica Ceca) 5533

4 Karolina Pliskova (Repubblica Ceca) 4452

5 Paula Badosa (Spagna) 4429

6 Anett Kontaveit (Estonia) 4241

7 Garbine Muguruza (Spagna) 4195

8 Maria Sakkari (Grecia) 4191

9 Iga Swiatek (Polonia) 3986

10 Ons Jabeur (Tunisia) 3070

In casa Italia la numero 1 resta ampiamente Camila Giorgi, che si porta al 29° posto, mentre Jasmine Paolini ritocca il best ranking salendo al numero 46 (+2 posti) del mondo. Restano tre le azzurre tra le migliori 100: Martina Trevisan si issa in 88ma posizione.

Top 10 italiane (Ranking al 14.02.2022)

29 Camila Giorgi 1692

46 Jasmine Paolini 1153

88 Martina Trevisan 773

113 Lucia Bronzetti 611

145 Sara Errani 460

162 Elisabetta Cocciaretto 410

163 Lucrezia Stefanini 407

196 Giulia Gatto-Monticone 340

198 Federica Di Sarra 337

285 Martina Di Giuseppe 232

