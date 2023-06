MotoGP, GP Qatar 2022: programma, orari, tv, streaming. Calendario 4-6 marzo

Si comincia! Dal 4 al 6 marzo riprende la corsa del Motomondiale. Da Losail (Qatar), come di consueto, tutto avrà inizio e le emozioni non mancheranno di certo.

In MotoGP ci si prepara a una stagione particolare, la prima senza Valentino Rossi al via. Il campione di Tavullia, come è noto, ha abbandonato la categoria per cimentarsi nelle gare in auto dopo aver dato molto alla categoria. Si prospetta un GP molto equilibrato con le Ducati che vorranno fare la voce grossa. Il layout, infatti, dovrebbe sorridere alla GP22 che con Francesco “Pecco” Bagnaia e Jack Miller ha grandi ambizioni, ricordando il titolo costruttori del 2021.

Proveranno a contrastare l’incedere della Rossa Honda, Yamaha, Suzuki, Aprilia e KTM. Sulla moto di Tokyo ritroveremo un Marc Marquez che, pur non al 100% della forma per i suoi guai fisici, è sempre estremamente pericoloso e desideroso di far bene. In più la moto nipponica nel corso dei test ha dimostrato di essere in netta crescita rispetto al recente passato e ciò potrebbe fare la differenza.

Discorso diverso per quanto riguarda la scuderia del campione del mondo 2021 Fabio Quartararo. Il francese, nelle prove pre-season, si è spesso lamentato della mancanza di potenza della nuova M1 e su una pista come quella di Losail potrebbe essere una difficoltà ulteriore. Confidano in una reazione tecnica il transalpino e anche Franco Morbidelli nel Team Factory, nonché Andrea Dovizioso tornato a pieno regime nella classe regina dopo un 2021 di “assaggio” a rappresentare il nuovo WithU Yamaha RNF MotoGP Team.

In casa Italia vi sarà anche il Mooney VR46 Racing Team, squadra gestita dal gruppo di Valentino Rossi, con Luca Marini e Marco Bezzecchi in sella a due Ducati; Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio nel Gresini Racing MotoGP sempre su due Rosse

Di seguito il programma del weekend e come seguirlo in tv:

PROGRAMMA GP QATAR 2022

Venerdì 4 marzo

Ore 9.50-10.30, Moto3, Prove libere 1, diretta

Ore 10.45-11.25, Moto2, Prove libere 1, diretta

Ore 11.40-12.25, MotoGP, Prove libere 1, diretta

Ore 14.10-14.50, Moto3, Prove libere 2, diretta

Ore 15.05-15.45, Moto2, Prove libere 2, diretta

Ore 16.00-16.45, MotoGP, Prove libere 2, diretta

Sabato 5 marzo

Ore 9.25-10.05, Moto3, Prove libere 3, diretta

Ore 10.20-11.00, Moto2, Prove libere 3, diretta

Ore 11.15-12.00, MotoGP, Prove libere 3, diretta

Ore 13.30-13.45, Moto3 , Qualifica 1, diretta

Ore 13.55-14.10, Moto3, Qualifica 2, diretta

Ore 14.25-14.40, Moto2, Qualifica 1, diretta

Ore 14.50-15.05, Moto2, Qualifica 2, diretta

Ore 15.20-15.50, MotoGP, Prove libere 4, diretta

Ore 16.00-16.15, MotoGP, Qualifica 1, diretta

Ore 16.25-16.40, MotoGP, Qualifica 2, diretta

Domenica 6 marzo

Ore 11.00-11.10, Moto3, Warm Up, diretta

Ore 11.20-11.30, Moto2, Warm Up, diretta

Ore 11.40-12.00, MotoGP, Warm Up, diretta

Ore 13.00, Moto3, Gara, diretta

Ore 14.20, Moto2, Gara, diretta

Ore 16.00, MotoGP, Gara, diretta

PROGRAMMA GP QATAR 2022 IN TV

TV A PAGAMENTO – L’evento sarà trasmesso integralmente e in esclusiva da Sky Sport. I canali su cui fare affidamento saranno Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201), che trasmetteranno in diretta ogni turno, dalle prove libere alla gara di tutte le classi.

TV GRATIS IN CHIARO – Il canale in chiaro TV8 (121 di Sky e 8 del Digitale Terrestre) trasmetterà in differita le qualifiche e le gare di tutte le classi. Non è prevista alcuna copertura delle prove libere e dei warm-up che sarà curata esclusivamente da Sky Sport.

STREAMING – L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata esclusivamente agli abbonati Sky) e NOW.

DIRETTA LIVE – OA Sport vi proporrà la diretta scritta di tutti i turni, dalle prove libere alle gare di tutte le classi

PROGRAMMA TV8

*Orari soggetti a variazioni

Sabato 5 marzo

Ore 18.45, Moto3, Moto2 e MotoGP, Qualifiche, sintesi

Domenica 6 marzo

ore 20.15, Moto3, Gara, differita

ore 21.15, Moto2, Gara, differita

ore 23.15, MotoGP, Gara, differita

Foto: MotoGP.com Press