LIVE Skicross donne, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Oro per la svedese Naeslund! Thompson e Maier sul podio. Galli out ai quarti, caduta per Fantelli

8.35: Per oggi è tutto, appuntamento a domani per la gara maschile. Grazie per averci seguito e buona giornata!

8.33: Oro dunque alla Svezia con Naeslund, argento al Canada con Thompson e bronzo alla Germania con Maier. Per l’Italia Galli eliminata ai quarti di finale e Fantelli sfortunata out agli ottavi a causa di una caduta che potrebbe avergli causato un infortunio

8.32: Squalificata la svizzera Smith, bronzo per la tedesca Maier

8.30: Naeslund sicura prima, Thompson sicura seconda. Sotto review un contatto nel finale tra Smith e Meier, in palio il bronzo

8.28: La giuria sta esaminando i vari sorpassi per ratificare il risultato. Attendiamo

8.26: Davanti dal primo all’ultimo metro la svedese Naeslund che però non ha dominato e si è dimostrata bravissima anche nella battaglia ingaggiata dalle sue rivali per strapparle il primo posto. Bravissima e un po’ spericolata Thompson nel finale

8.24: ORO PER LA SVEDESE NAESLUND che ha resistito agli attacchi delle rivali! Argento per la canadese Thompson, autrice di una grande rimonta dal quarto posto nelle ultime due curve, bronzo per la svizzera Smith

8.21: Ci si giocano le medaglie bella Big Final che si presenta di livello stellare. Al via:

1 SWE NAESLUND Sandra

5 CAN THOMPSON Marielle

3 GER MAIER Daniela

2 SUI SMITH Fanny

8.19: Quinto posto per la canadese Phelan davanti alle connazionali Hoffos e Schmidt, ottava piazza per la australiana Kennedy

8.11: Nella Small Final saranno al via ben tre canadesi con l’australiana Kennedy. Queste le protagoniste:

8 CAN HOFFOS Courtney

4 CAN SCHMIDT Hannah

11 AUS KENNEDY-SIM Sami

7 CAN PHELAN Brittany

8.09: Vanno in finale la tedesca Maier e la svizzera Smith

8.08: Errore di Smith che era in testa sull’ultimo salto. Arrivano in tre: Smith, Phelan e Maier vicinissime sulla linea del traguardo. Fotofinish

8.04: Al via nella seconda semifinale che si preannuncia più incerta della prima:

3 GER MAIER Daniela

11 AUS KENNEDY-SIM Sami

7 CAN PHELAN Brittany

2 SUI SMITH Fanny

8.03: Errore in alto per Schmidt e Hoffos e via libera per le due favorite! Vince Naeslund e secondo posto per Thompson che volano in Big Final

8.00: Al via nella prima semifinale:

1 SWE NAESLUND Sandra

8 CAN HOFFOS Courtney

5 CAN THOMPSON Marielle

4 CAN SCHMIDT Hannah

7.58: Questa la composizione delle due semifinali:

1 SWE NAESLUND Sandra

8 CAN HOFFOS Courtney

5 CAN THOMPSON Marielle

4 CAN SCHMIDT Hannah

3 GER MAIER Daniela

11 AUS KENNEDY-SIM Sami

7 CAN PHELAN Brittany

2 SUI SMITH Fanny

7.55: Che battaglia! A farne le spese con una caduta è la svedese Edebo che viene toccata da Smith e Phelan che non cadono e passano il turno

7.51: Al via nell’ultimo quarto di finale:

7 CAN PHELAN Brittany

10 SWE EDEBO Alexandra

2 SUI SMITH Fanny

18 AUT LIMBACHER Andrea

7.50: Splendida rimonta nel finale della tedesca Maier che strappa in extremis la seconda posizione ai danni della russa Chirtcova. Vince senza problemi l’australiana Kennedy e vola in semifinale

7.48: Al via il terzo quarto di finale con:

3 GER MAIER Daniela

19 AUT OFNER Katrin

11 AUS KENNEDY-SIM Sami

22 ROC CHIRTCOVA Anastasiia

7.46: Niente da fare per Jole Galli che perde troppo in partenza, prova la rimonta, si avvicina alle canadesi ma nel finale perde terreno. In semifinale vanno le due canadesi Thompson e Schmidt

7.45: Brutta partenza di Galli, ora serve una rimonta

7.43: E’ il momento di Jole Galli. Quarto di finale molto equilibrato. Queste le protagoniste:

5 CAN THOMPSON Marielle

12 ITA GALLI Jole

4 CAN SCHMIDT Hannah

20 GER HOLZMANN Johanna

7.42: Nessun problema per Naeslund che domina fin dall’inizio, brava la canadese Hoffos che riesce a prendere un buon vantaggio sulle altre due rivali e si avvicina a Naeslund strappando l’ingresso in semifinale

7.39: Nevica sulla pista cinese, al via nel primo quarto di finale:

1 SWE NAESLUND Sandra

16 FRA GRILLET AUBERT Jade

8 CAN HOFFOS Courtney

9 SUI GANTENBEIN Talina

7.37: Questa la composizione dei quarti. Compito non facile per Jole Galli:

1 SWE NAESLUND Sandra

16 FRA GRILLET AUBERT Jade

8 CAN HOFFOS Courtney

9 SUI GANTENBEIN Talina

5 CAN THOMPSON Marielle

12 ITA GALLI Jole

4 CAN SCHMIDT Hannah

20 GER HOLZMANN Johanna

3 GER MAIER Daniela

19 AUT OFNER Katrin

11 AUS KENNEDY-SIM Sami

22 ROC CHIRTCOVA Anastasiia

7 CAN PHELAN Brittany

10 SWE EDEBO Alexandra

2 SUI SMITH Fanny

18 AUT LIMBACHER Andrea

7.35: Non semplice la vittoria della svizzera Smith che sopravanza la austriaca Limbacher molto brava a braccare da vicino la svizzera

7.32: Al via nell’ultimo degli ottavi di finale:

2 SUI SMITH Fanny

15 ROC SHERINA Natalia

18 AUT LIMBACHER Andrea

7.31: Primo posto per la canadese Phelan, seconda piazza per la svedese Edebo

7.29. Al via il settimo degli ottavi di finale con:

7 CAN PHELAN Brittany

10 SWE EDEBO Alexandra

23 CZE KUCEROVA Nikol

7.27: Scende col toboga Lucrezia Fantelli. Speriamo che non si tratti di un infortunio grave. L’azzurra si muove autonomamente

7.24: Non si rialza l’azzurra Fantelli, che potrebbe avere subito un infortunio

7.22: NOOOOOOOOOOOOOOO! Fantelli sbaglia l’atterraggio da un salto nella seconda parte della pista e cade. Passano il turno Kennedy e Chirtcova che stavano inseguendo a distanza

7.19: C’è Lucrezia Fantelli al via nel sesto ottavo di finale. Queste le protagoniste:

6 ITA FANTELLI Lucrezia

11 AUS KENNEDY-SIM Sami

22 ROC CHIRTCOVA Anastasiia

7.18: Tutto facile per la tedesca Maier che vince e passa ai quarti, si scontrano le altre due atlete, Ofner si rialza per prima ed è seconda

7.15: Queste le protagoniste del quinto ottavo di finale:

3 GER MAIER Daniela

14 ROC MALTSEVA Ekaterina

19 AUT OFNER Katrin

7.14: Primo posto per la canadese Schmidt che super ail turno senza problemi, mentre seconda a soprpresa è la tedesca Holzmann che elimina la svizzera Lack, vittima di un errore nel finale

7.11: Al via nella quarta batteria:

4 CAN SCHMIDT Hannah

13 SUI LACK Saskja

20 GER HOLZMANN Johanna

7.10: Che rischio per Galli che ha sbaglia all’ultima curva, si è praticamente piantata ma ha resistito al ritorno dell’austriaca Foedermayr ed è ai quarti. Vince senza problemi la canadese Thompson

7.07: C’è Jole Galli al via nella terza batteria. Queste le protagoniste:

5 CAN THOMPSON Marielle

12 ITA GALLI Jole

21 AUT FOEDERMAYR Christina

7.06: Se ne vanno da subito le due favorite, la canadese Hoffos, prima e la svizzera Gantenbein, seconda. Staccatissime le cinesi

7.03: Al via nel secondo ottavo:

8 CAN HOFFOS Courtney

9 SUI GANTENBEIN Talina

24 CHN RAN Hongyun

25 CHN PU Rui

7.02: Tutto facile nel primo ottavo per Naeslund, secondo posto per la francese Grillet Aubert

6.58: Al via nel primo ottavo di finale:

1 SWE NAESLUND Sandra

16 FRA GRILLET AUBERT Jade

17 ROC PONKRATOVA Elizaveta

6.55: Jole Galli è inserita nel terzo ottavo di finale con la canadese Thompson e l’austriaca Foedermayr, mentre Lucrezia Fantelli sarà in gara nella sesta batteria con la australiana Kennedy e la russa Chirtcova

6.52: In casa Italia molto bene Lucrezia Fantelli che ha chiuso al sesto posto la Seeding Run, mentre Jole Galli si è piazzata al 12mo posto. Per entrambe l’obiettivo quarti di finale è alla portata, poi servire una super prova per centrare la semifinale

6.49: La Seeding Run ha visto il dominio assoluto della favorita numero uno, la svedese Naeslund, davanti alla svizzera Smith e alla tedesca Maier

6.45: Tra circa 15 minuti scatta la fase decisiva della gara femminile di skicross con gli ottavi di finale. Le prime due di ogni serie si qualificano al turno successivo

5.24: Appuntamento alle 7.00 per la fase ad eliminazione diretta che partirà dagli ottavi di finale

5.22: Questa la composizione degli ottavi di finale che scatteranno alle 7:

1 SWE NAESLUND Sandra

16 FRA GRILLET AUBERT Jade

17 ROC PONKRATOVA Elizaveta

8 CAN HOFFOS Courtney

9 SUI GANTENBEIN Talina

24 CHN RAN Hongyun

25 CHN PU Rui

5 CAN THOMPSON Marielle

12 ITA GALLI Jole

21 AUT FOEDERMAYR Christina

4 CAN SCHMIDT Hannah

13 SUI LACK Saskja

20 GER HOLZMANN Johanna

3 GER MAIER Daniela

14 ROC MALTSEVA Ekaterina

19 AUT OFNER Katrin

6 ITA FANTELLI Lucrezia

11 AUS KENNEDY-SIM Sami

22 ROC CHIRTCOVA Anastasiia

7 CAN PHELAN Brittany

10 SWE EDEBO Alexandra

23 CZE KUCEROVA Nikol

26 FRA BARON Alizee

2 SUI SMITH Fanny

15 ROC SHERINA Natalia

18 AUT LIMBACHER Andrea

5.18: Questa la classifica della seeding run della skicross femminile:

1 Naeslund Sandra SWE 1:15.21

2 Smith Fanny SUI 1:17.06 +1.85

3 Maier Daniela GER 1:17.63 +2.42

4 Schmidt Hannah CAN 1:18.07 +2.86

5 Thompson Marielle CAN 1:18.16 +2.95

6 Fantelli Lucrezia ITA 1:18.17 +2.96

7 Phelan Brittany CAN 1:18.17 +2.96

8 Hoffos Courtney CAN 1:18.28 +3.07

9 Gantenbein Talina SUI 1:18.31 +3.10

10 Edebo Alexandra SWE 1:18.49 +3.28

11 Kennedy-Sim Sami AUS 1:19.14 +3.93

12 Galli Jole ITA 1:19.20 +3.99

13 Lack Saskja SUI 1:19.21 +4.00

14 Maltseva Ekaterina ROC 1:19.45 +4.24

15 Sherina Natalia ROC 1:19.49 +4.28

16 Grillet Aubert Jade FRA 1:19.54 +4.33

17 Ponkratova Elizaveta ROC 1:19.56 +4.35

18 Limbacher Andrea AUT 1:19.69 +4.48

19 Ofner Katrin AUT 1:19.95 +4.74

20 Holzmann Johanna GER 1:20.95 +5.74

21 Foedermayr Christina AUT 1:21.02 +5.81

22 Chirtcova Anastasiia ROC 1:21.53 +6.32

23 Kucerova Nikol CZE 1:21.96 +6.75

24 Ran Hongyun CHN 1:25.85 +10.64

25 Pu Rui CHN 1:30.01 +14.80

5.15: In casa Italia molto bene Fantelli che ha chiuso al sesto posto a 2″96 dalla dominante svedese Naeslund che ha inflitto distacchi pesantissimi a tutte le rivali. problemi in partenza, invece, per Galli che ha chiuso 12ma a 3″99 dalla testa

5.14: Si chiude la seeding run con l’ultimo posto, 25mo per la cinese, a 14″80 dalla testa

5.12: La cinese Ran è ultima, 24ma a 10″64 dalla testa

5.09: La tedesca Holzmann è 20ma a 5″74 dalla testa

5.07: L’austriaca Foedermayr chiude al 20mo posto a 5″81

5.05: Ritardo di 4″ e 13mo posto subito dietro a Galli per la svizzera Lack

5.04: La russa Sherina è 14ma con un ritardo di 4″28

5.02: Buona prima parte di gara per la russa Ponkratova che poi accumula un ritardo pesante nel finale: 4″35 e 15mo posto

5.00: 17mo posto per la la russa Chirtcova a 6″32 da Naeslund

4.59: Bravissima Lucrezia Fantelli che con una seconda parte di ottimo livello si inserisce al sesto posto a 2″96 dalla testa

4.57: La ceca Kucerova accumula un ritardo di 6″75 ed è ultima al momento, 16ma. Ora la seconda azzurra, Lucrezia Fantelli

4.55: La russa Maltseva chiude al 12mo posto a 4″24 dalla testa. Ora la ceca Kucerova

4.54: Ritardo di 4″58 per la austriaca Limbacher che si inserisce in 13ma piazza. Ora la russa Maltseva

4.52: Decimo posto per l’australiana Kennedy a 3″99 da Naeslund. Ora l’austriaca Limbacher

4.50: E’ ottava la svizzera Gantenbein con un ritardo di 3″10. Ora l’australiana Kennedy

4.49: Tanti problemi in partenza per l’azzurra che poi limita i danni e conclude con un ritardo di 3″99, è al nono posto. Ora la svizzera Gantenbein

4.46: Ritardo di 3″07 per la canadese Hoffos che è settima. E’ il momento Iole Galli

4.44: Qualche errore per la canadese Schmidt che è quarta a 2″86 dalla testa. Ora la canadese Hoffos

4.43: Ritardo pesante per la austriaca Ofner che con un ritardo di 4″74 è ottava. Ora la canadese Schmidt

4.41: La tedesca Maier si inserisce in terza posizione a 2″42. Tocca ora alla austriaca Ofner

4.40: Brutta prova della canadese Phelan che accumula un ritardo di 2″96 ed è quarta. Ora la tedesca Maier

4.38: Ritardo di 1″85 per la svizzera Smith che si inserisce al secondo posto. Ora la canadese Phelan

4.36: Vantaggio enorme per la svedese Naeslund, super favorita per l’oro: 2″95 su Thompson e primo posto provvisorio. Ora la forte svizzera Smith

4.35: Secondo posto a 33 centesimi per la svedese Edebo, ora la svedese Naeslund

4.33: Ritardo di 1″38 per la francese Grillet. Ora in pista la svedese Edebo

4.32: La canadese Thompson chiude la sua prova con il tempo di 1’18″16

4.30: Partita la canadese Thompson, non prenderà il via la francese Baron

4.28: L’Italia punta a essere protagonista: Lucrezia Fantelli e Jole Galli sono delle outsider, non sono mai salite sul podio di Coppa del Mondo in stagione, ma la Galli è reduce da una doppia top-5 a Idre Fjall ed è legittimata a sperare in un risultato di lusso.

4.25: Le rivali più accreditate della svedese sono le austriache Andrea Limbacher e Katrin Ofner, le canadesi Brittany Phelan e Marielle Thompson, la svizzera Fanny Smith.

4.21: Sandra Naeslund è la grande favorita per la vittoria della medaglia d’oro nello skicross alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La svedese ha dominato la stagione in lungo e in largo, ha messo le mani sulla Coppa del Mondo, è la Campionessa del Mondo in carica e sembra oggettivamente imbattibile

4.17: Dalle 4.30 spazio al ranking round che definisce gli accoppiamenti per il tabellone a eliminazione diretta.

4.14: Questa disciplina dello sci freestyle vive la sua giornata più attesa della stagione, sulle nevi cinesi si assegnano le medaglie a cinque cerchi e si preannuncia grande spettacolo

4.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della gara di skicross femminile alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022

