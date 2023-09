LIVE Sinner-Murray 7-5 6-2, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: proiezioni ranking, con Hurkacz in palio la top10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.05: Sinner tornerà in campo quest’oggi in doppio con Hubert Hurkacz e sarà proprio il polacco il prossimo avversario nei quarti di finale del torneo di Dubai.

13.03: Le dichiarazioni di Sinner a fine partita: “Ero un po’ nervoso ad inizio match. Alla fine credo di aver giocato bene, specialmente nei momenti complicati del primo set. Murray è una leggenda, la sua voglia di combattere ancora è veramente incredibile”.

13.00: Ottimo il rendimento al servizio per l’azzurro, che ha vinto l’83% dei punti quando ha servito la prima. Ventisette vincenti e quindi errori non forzati per Sinner, mentre parità nel saldo per Murray (13/13).

12.59: Una bella prestazione dell’azzurro, che ha dominato soprattutto nel secondo set, chiudendo in un’ora e quarantatré minuti di gioco. Si tratta della prima vittoria in carriera contro un Fab4.

6-2 FINISCE QUI! HA VINTO JANNIK SINNER!

40-30 Appena lungo il rovescio di Sinner. C’è ancora un match point.

40-15 Murray annulla il primo con un bel dritto.

40-0 Tre match point per Sinner.

30-0 Sinner domina lo scambio e chiude con lo smash.

15-0 Ace centrale di Sinner.

5-2 Ace centrale di Murray. Ora Sinner serve per il match.

40-30 Impressionante lungolinea di dritto vincente di Sinner.

40-15 Finisce lungo il dritto di Sinner.

30-15 In rete il rovescio di Murray.

30-0 Lunga la risposta di Jannik.

15-0 Lungo il pallonetto di Sinner.

5-1 Sinner conserva i due break di vantaggio.

40-30 Servizio vincente per Sinner.

30-30 Sinner sbaglia un comodo dritto lungolinea.

30-15 Altra brutta risposta di Murray.

15-15 Lunghissima la risposta di Murray.

4-1 SBAGLIA MURRAY! ALTRO BREAK DI SINNER! La fine del match sembra molto vicina…

40-A Sinner replica alla perfezione il punto di prima, ma questa volta è con il rovescio ad aprirsi il campo.

40-40 Perfetto Jannik prima con il dritto e poi con la volèe di rovescio.

A-40 Si salva ancora con il servizio lo scozzese.

40-40 Murray sbaglia di rovescio. Lo scozzese è al limite e Sinner deve assolutamente sfruttare il momento.

A-40 Si ferma sul nastro il dritto di Sinner.

40-40 Arriva l’ace di Murray.

40-A Ancora una palla break per Sinner.

40-40 Doppio fallo di Murray, che sta spingendo a tutta con il servizio.

A-40 Se ne va la risposta di dritto di Sinner.

40-40 Rischiosissima seconda centrale di Murray e Sinner non trova la risposta.

30-40 Finisce lungo il recupero di rovescio ad una mano di Jannik.

15-40 Altro errore di dritto dello scozzese e due palle break per Sinner.

15-30 Murray sbaglia con il rovescio.

15-15 Ace di Murray.

3-1 Sinner mantiene ancora il servizio e resta avanti.

40-30 Importantissima prima vincente di Sinner.

30-30 Doppio fallo di Sinner.

30-15 In rete il dritto di Sinner.

30-0 Sinner chiude bene con lo smash a rete.

2-1 Purtroppo Sinner sbaglia di dritto, ma resta comunque avanti di un break.

A-40 Fenomenale volèe di Murray.

40-40 Murray affossa il rovescio. E’ il momento di Sinner di creare l’allungo decisivo.

A-40 Murray si salva in allungo dopo il recupero di Sinner vicino a rete.

40-40 Se ne va la palla break.

30-40 Doppio fallo di Murray ed altra palla break.

30-30 Murray esce male dal servizio e sbaglia subito.

30-15 Dritto vincente di Murray.

2-0 Sinner tiene il servizio e conferma il break.

40-15 Ennesima smorzata vincente di Jannik.

30-15 Ancora un buon dritto di Sinner.

15-15 Sinner va lungo con il dritto.

1-0 BREAK DI SINNER! Favolosa palla corta di Sinner, che si porta subito avanti nel secondo set.

15-40 Scappa via il dritto all’altoatesino.

0-40 Tre palle break per Sinner!

0-30 Murray affossa il rovescio.

0-15 Subito doppio fallo di Murray.

Dopo un avvio un po’ troppo fallo con il dritto, Sinner trova fluidità da fondo e comanda gli scambi. L’azzurro ha ottenuto l’86% dei punti con la prima di servizio, mentre Murray ha faticato notevolmente nei proprio turni di battuta (solo il 47% di prime in campo). Sinner chiude con un +7 nel saldo tra vincenti (11 di dritto alla fine) ed errori, mentre solo +2 per Murray.

7-5 PRIMO SET PER SINNER! Grandissimo rovescio vincente dell’altoatesino che lascia fermo Murray.

40-30 SET POINT PER SINNER!

30-30 Murray chiude bene con la volèe di rovescio.

15-30 Splendida risposta in anticipo di Murray.

15-0 Ace centrale di Sinner.

6-5 BREAK DI SINNER! Murray si butta avanti, ma non riesce a controllare la volèe.

0-40 Fantastico Sinner! Meraviglioso il dritto lungolinea che lascia impietrito Murray. Ci sono tre palle break!

0-30 Splendido vincente di Sinner.

0-15 Murray sbaglia con il back di rovescio.

5-5 Servizio e dritto per Sinner, che chiude un bel game.

40-14 Sinner carica con il dritto e poi chiude con la palla corta. Molto bravo Jannik in questa occasione.

30-0 Sinner non sbaglia lo smash a rimbalzo.

15-0 Finalmente un bel dritto vincente per Sinner.

4-5 Murray resta avanti e Sinner servirà per restare nel primo set.

40-15 Niente da fare. Ancora un errore con il dritto per l’altoatesino.

30-15 Vincente di rovescio per Sinner.

30-0 Il dritto continua a dare enormi problemi a Sinner.

4-4 Sinner tiene un delicato turno di servizio.

40-30 Dritto in contropiede di Sinner.

30-30 Murray sbaglia la risposta.

15-30 Prima vincente di Sinner.

0-30 Pessima volèe di Sinner che aveva tutto il campo aperto.

3-4 Troppi errori di Sinner in questo match. Lo scozzese resta avanti.

40-15 Sinner sbaglia malamente di dritto.

30-15 Ace centrale di Murray.

15-15 Pazzesca difesa di Murray, ma Sinner continua a spingere e lo scozzese sbaglia.

15-0 Furbo Murray a giocare un passante basso e Sinner non trova il giusto impatto con la volèe.

3-3 Murray affossa il rovescio dopo uno scambio durissimo. Si torna in parità.

40-30 Ancora Murray trova la risposta vincente, ma stavolta di rovescio.

40-15 Bella risposta di dritto di Murray.

40-0 Ottima prima di Sinner.

30-0 Dritto lunghissimo di Murray.

2-3 Ace di Murray, ma che rimpianti per Sinner in questo game.

A-40 Clamoroso errore di Sinner! Murray sbaglia completamente a rete, ma Jannik spara incredibilmente fuori un comodissimo rovescio.

40-40 Servizio vincente di Murray.

30-40 Ennesimo dritto sbagliato da Jannik. Vola via la prima palla break.

15-40 Due palle break per Sinner!

15-30 Sinner ancora avanti e alla fine chiude con il secondo smash.

15-15 Doppio fallo di Murray.

15-0 Esce di poco il dritto di Sinner. L’azzurro sta avendo qualche problema con questo colpo in avvio di match.

2-2 Pareggia i conti Sinner con l’ace centrale.

40-15 Gran risposta di Murray.

40-0 Murray sbaglia con il rovescio.

30-0 Servizio vincente di Sinner.

1-2 Murray tiene comodamente il proprio turno di servizio.

40-15 Altro errore di dritto per Sinner, il quarto nel match.

30-15 Purtroppo Sinner sbaglia con il rovescio dopo un’altra ottima risposta.

15-15 Ottima risposta di Sinner.

1-1 Arriva anche il primo game del match per Jannik.

40-30 Sinner affossa malamente il dritto.

40-15 Servizio vincente di Sinner.

30-15 Sinner sbaglia la volèe di rovescio. Era una palla molto comoda.

30-0 Ancora con la combinazione servizio e dritto.

15-0 Servizio e dritto di Sinner.

0-1 Sinner non chiude con l’accelerazione a metà campo e poi non trova bene la palla con il dritto.

40-30 Ace di Murray.

30-30 Si ferma sul nastro l’accelerazione di Sinner.

15-30 Devastante rovescio incrociato di Sinner.

15-15 Primo punto anche per Sinner con Murray che affossa il dritto.

15-0 Scappa via il rovescio a Sinner.

11.13: SI COMINCIA! Murray al servizio.

11.05: Finalmente entrano in campo i giocatori. Ora una breve fase di riscaldamento e poi comincerà la sfida.

10.58: Si attende solo l’ingresso in campo dei due giocatori.

10.50: In caso di vittoria Sinner affronterebbe il vincente del quarto di finale tra il polacco Hubert Hurkacz (compagno di doppio proprio dell’azzurro a Dubai) e lo slovacco Alex Molcan.

10.43: Sinner va anche a caccia della prima vittoria in carriera contro uno dei Fab4. Jannik non è mai riuscito a battere uno tra Djokovic, Federer, Nadal e Murray, ma certamente quella di oggi è una grande occasione. L’italiano parte per la prima volta da favorito contro il britannico e vuole la qualificazione ai quarti di finale.

10.40: Anche per Murray è stata una prima ostica a Dubai. Il britannico, però, ha avuto la possibilità di riposare un giorno, visto che ha giocato lunedì contro l’australiano O’Connell, superandolo in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 7-5.

10.34: E’ stato un esordio durissimo quello di ieri contro lo spagnolo Davidovich Fokina, con l’azzurro che ha annullato tre match point, recuperando anche dal 5-2 nel secondo set, per poi imporsi al terzo.

10.30: Buongiorno cominciamo la diretta di Sinner-Murray.

La cronaca del match con Davidovich Fokina – L’evoluzione del ranking di Sinner

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match Sinner-Murray, valevole per il secondo turno del torneo ATP di Dubai. L’altoatesino va a caccia dei quarti di finale.

Per il numero dieci del mondo è il primo torneo dall’addio a Riccardo Piatti e segna l’inizio del nuovo corso tecnico con Simone Vagnozzi. E’ stato un esordio durissimo quello di ieri contro lo spagnolo Davidovich Fokina, con l’azzurro che ha annullato tre match point, recuperando anche dal 5-2 nel secondo set, per poi imporsi al terzo.

Anche per Murray è stata una prima ostica a Dubai. Il britannico, però, ha avuto la possibilità di riposare un giorno, visto che ha giocato lunedì contro l’australiano O’Connell, superandolo in tre set con il punteggio di 6-7 6-3 7-5.

Inoltre Sinner va anche a caccia della prima vittoria in carriera contro uno dei Fab4. Jannik non è mai riuscito a battere uno tra Djokovic, Federer, Nadal e Murray, ma certamente quella di oggi è una grande occasione. L’italiano parte per la prima volta da favorito contro il britannico e vuole la qualificazione ai quarti di finale.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match Sinner-Murray, valevole per il secondo turno del torneo ATP di Dubai: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. La partita avrà inizio alle ore 11.00.

