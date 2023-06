LIVE Sci alpino, Discesa Crans Montana 2022 in DIRETTA: Ledecka incanta! Goggia 12ma ma “marca” stretto Suter. Azzurre deludenti

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

12.16: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito! L’appuntamento è per domani alle 10 per la seconda discesa libera. Buona giornata!

12.14: Due soli punti recuperati da Vlhova su Shiffrin nella classifica generale di coppa del mondo. Pochi i punti recuperati dalle azzurre Goggia e Brignone che restano a distanza dalle prime due. Questa la classifica di Coppa del Mondo:

1 SHIFFRIN Mikaela USA 1026

2 VLHOVA Petra SVK 1011

3 GOGGIA Sofia ITA 791

4 BRIGNONE Federica ITA 786

5 HECTOR Sara SWE 682

6 SUTER Corinne SUI 596

7 SIEBENHOFER Ramona AUT 571

8 MOWINCKEL Ragnhild NOR 545

9 GISIN Michelle SUI 526

10 GUT-BEHRAMI Lara SUI 518

12.13: Questa la classifica della Coppa del Mondo di discesa che vede sempre in testa Sofia Goggia:

1 GOGGIA Sofia ITA 422

2 SUTER Corinne SUI 357

3 SIEBENHOFER Ramona AUT 302

4 PUCHNER Mirjam AUT 276

5 JOHNSON Breezy USA 240

6 DELAGO Nadia ITA 236

7 LEDECKA Ester CZE 223

8 HUETTER Cornelia AUT 221

9 WEIDLE Kira GER 218

10 MOWINCKEL Ragnhild NOR 189

12.12: Deludente la prova delle azzurre, che non sono riuscite ad entrare nella top ten. Sofia Goggia ha limitato i danni nella corsa alla Coppa del Mondo di discesa, perdendo solo 6 punti da Suter, seconda nella classifica generale. Questi i risultati delle azzurre:

12 GOGGIA Sofia ITA 1:31.64 +1.47

14 DELAGO Nadia ITA 1:31.74 +1.57

16 CURTONI Elena ITA 1:31.76 +1.59

17 BRIGNONE Federica ITA 1:31.99 +1.82

19 DELAGO Nicol ITA 1:32.23 +2.06

37 MARSAGLIA Francesca ITA 1:33.22 +3.05

38 PICHLER Karoline ITA 1:33.29 +3.12

43 DOLMEN Elena ITA 1:33.89 +3.72

45 ZANONER Monica ITA 1:34.78 +4.61

12.11: Questa la classifica della discesa libera di Crans Montana:

1 LEDECKA Ester CZE 1:30.17

2 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:30.38 +0.21

3 HUETTER Cornelia AUT 1:30.59 +0.42

4 NUFER Priska SUI 1:30.98 +0.81

5 PUCHNER Mirjam AUT 1:31.15 +0.98

6 HAEHLEN Joana SUI 1:31.28 +1.11

7 GISIN Michelle SUI 1:31.29 +1.12

8 GAGNON Marie-Michele CAN 1:31.36 +1.19

9 TIPPLER Tamara AUT 1:31.37 +1.20

10 SUTER Corinne SUI 1:31.39 +1.22

12.09: Non ci sono novità con le ultime discese. Si è conclusa la discesa libera di Crans Montana. Vittoria per la ceca Ledecka, davanti alla norvegese Mowinckel, terzo posto per la svizzera Huetter

12.04: L’azzurra Pichler chiude la sua prova al 38mo posto con un ritardo di 3″12

12.00: La bosniaca Muzaferija si inserisce al 21mo posto con un ritardo di 2″27

11.56: Ritardo pesante anche per l’azzurra Zanoner che accumula 4″61 di ritardo ed è

11.55: La statunitense Wilkinson con qualche errore è 30ma a 2″66. Ora Zanoner, altra esordiente

11.52: L’austriaca Nussbaumer chiude al 24mo posto con un ritardo di 2″36, lontana l’azzurra Dolmen che, al debutto in Coppa del Mondo, accumula un ritardo di 3″72 ed è 38ma

11.50: Non ci sono inserimenti nelle prime posizioni, tra poco l’azzurra Elena Dolmen

11.46: La slovena Ferk-Saioni è 33ma a 3″34, la statunitense Wright è 28ma a 2″56

11.43: L’austriaca Haaser è 28ma a 2″86, la statunitense Cashman è 26ma con 2″47, buona prova della russa Pleshkova che ha un ritardo di 2″30

11.39: La norvegese Wembstad è 30ma a 3’53”, la svizzera Jasmina Suter è 28ma a 3″02

11.38: Così le azzurre fino a questo momento. Gara da dimenticare per la squadra italiana:

12 GOGGIA Sofia ITA 1:31.64 +1.47

14 DELAGO Nadia ITA 1:31.74 +1.57

16 CURTONI Elena ITA 1:31.76 +1.59

17 BRIGNONE Federica ITA 1:31.99 +1.82

19 DELAGO Nicol ITA 1:32.23 +2.06

28 MARSAGLIA Francesca ITA 1:33.22 +3.05

11.37: Questa la classifica dopo le prime 30 discese:

1 LEDECKA Ester CZE 1:30.17

2 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:30.38 +0.21

3 HUETTER Cornelia AUT 1:30.59 +0.42

4 NUFER Priska SUI 1:30.98 +0.81

5 PUCHNER Mirjam AUT 1:31.15 +0.98

6 HAEHLEN Joana SUI 1:31.28 +1.11

7 GISIN Michelle SUI 1:31.29 +1.12

8 GAGNON Marie-Michele CAN 1:31.36 +1.19

9 TIPPLER Tamara AUT 1:31.37 +1.20

10 SUTER Corinne SUI 1:31.39 +1.22

11.34: Ancora Svizzera! Nufer si conferma dopo l’ottima prova di ieri: chiude quarta a 81 centesimi dalla testa. Sorpresa ma fino a un certo punto. E’ il suo miglior risultato della carriera

11.32: Ritardo pesantissimo per l’azzurra Marsaglia che con 3″05 di ritardo è 27ma

11.31: 97 centesimi di ritardo all’intermedio per Marsaglia

11.30: E’ 12ma la francese Laura Gauche che aveva vinto l’ultima prova di ieri. la francese ha perso progressivamente chiudendo con un ritardo di 1″52. Ora Marsaglia

11.28: Errore di linea della austriaca Reisinger nelle ultime curve: ritardo di 2″45 e 22mo posto dopo una buona prima parte

11.26: Lontana dalle prime la statunitense Wiles che è 24ma a 2″82 dalla testa

11.24: Buona prova dell’austriaca Venier che si inserisce al 12mo posto alle spalle di Goggia con un ritardo di 1″57

11.22: La francese Miradoli, che aveva fatto bene in prova, accumula un ritardo di 2″06 ed è 16ma

11.20: Non è proprio giornata per le azzurre. Commette troppi errori di linea Nicol Delago che chiude con un ritardo di 2″06 ed è 16ma

11.19: Ritardo di 8 decimi per Nicol Delago all’intermedio

11.18: Come l’austriaca che l’ha preceduta, la svizzera Fest perde tanto nel finale e chiude 15ma a 1″98. Ora Nicol Delago

11.16: Perde tanto nell’ultima parte del tracciato la svizzera Raedler che chiude al 15mo posto a 2″30 da Ledecka

11.12: Non una buona prova da parte di Petra Vlhova che accumula un ritardo pesante, di 2″49 ed è 17ma. Vedremo se riuscirà a rosicchiare qualche punto a Shiffrin nella classifica di Coppa del Mondo

10.09: Che prestazione della svizzera Huetter che a sorpresa si inserisce in terza piazza con un ritardo di soli 42 centesimi. Il tempo si può fare ma è probabile che stia incidendo e non poco anche il vento in alto. La svizzera fa scalare al quarto posto Puchner e fa un piacere indirettamente a Sofia Goggia nella corsa alla Coppa di discesa

11.07: La slovena Stuhec accumula un ritardo pesante di 2″79 ed è 17ma

11.05: La svizzera Flury chiude la sua prova con un ritardo di pesante di 2″30, è 14ma

11.03: Gara da dimenticare per la squadra azzurra: Brignone perde troppo nella seconda parte di gara ed è 13ma a 1″83 da Ledecka. Davvero strana la prova delle italiane, tutte lontanissime dalla testa

11.02: All’intermedio Brignone ha già 88 centesimi di ritardo

11.01: L’azzurra Curtoni, come le compagne di squadra, perde troppo nella parte finale della pista che poteva anche favorirla come caratteristiche tecniche: è 12ma a 1″59., Ora Brignone

11.00: Ritardo pesante per Curtoni all’intermedio: 5 decimi

10.59: Perde progressivamente l’austriaca Scheyer che conclude con un ritardo di 2″39 ed è 12ma dietro alle azzurre. Ora Curtoni

10.57: Buona prova della canadese Gagnon che chiude con un ritardo di 1″19 e si inserisce al sesto posto. Più atlete si metteranno davanti, meno terreno perderà Goggia nei confronti di Suter, mentre il salto in avanti nella classifica di Coppa del Mondo di discesa lo farà Puchner, ora terza

10.55: Deludente la prova di Nadia Delago che è l’unica atleta a chiudere alle spalle di Sofia Goggia a 1″57 da Ledecka. Ci sono due azzurre agli ultimi due posti

10.54: All’intermedio Nadia Delago ha 76 centesimi di ritardo

10.52: Questa la classifica parziale dopo le prime 10 discese:

1 LEDECKA Ester CZE 1:30.17

2 MOWINCKEL Ragnhild NOR 1:30.38 +0.21

3 PUCHNER Mirjam AUT 1:31.15 +0.98

4 HAEHLEN Joana SUI 1:31.28 +1.11

5 GISIN Michelle SUI 1:31.29 +1.12

10.51: Perde tantissimo nell’ultimo tratto di gara la svizzera Gisin che chiude al quinto posto a 1″12 dalla testa. Dopo la pausa ci sarà Nadia Delago

10.50: Gisin ha un ritardo di 23 centesimi all’intermedio

10.49: L’austriaca Siebenhofer si inserisce fra Suter e Sofia Goggia al settimo posto a 1″24 da Ledecka. Ora Gisin

10.47: 86 centesimi di ritardo per Siebenhofer

10.46: E’ in testa la ceca Ledecka!!! Bravissima anche nella seconda parte dove non era facile stare davanti a Mowinckel: ha un vantaggio di 21 centesimi. Ora Siebenhofer

10.46: Due decimi di vantaggio per Ledecka all’intermedio

10.44: Perde tantissimo nel finale, come a Pechino, Sofia Goggia che chiude al sesto posto a 1″26 da Mowinckel e alle spalle anche della rivale diretta Suter per la vittoria della Coppa di specialità. Perderà qualche punto ma non molti

10.43: Goggia all’intermedio ha 36 centesimi di ritardo

10.42: Guadagna qualcosa proprio nell’ultimo tratto la svizzera Haehlen che chiude a 9 decimi da Mowinckel, è terza. Ora Goggia

10.41: Haehlen all’intermedio ha 31 centesimi di ritardo

10.40: Perde tanto anche nel finale la svizzera Suter che conclude al quarto posto a 1″01 da Mowinckel. Notizia non certo cattiva per Goggia. Ora Haehlen

10.39: All’intermedio Suter ha 5 decimi di ritardo

10.38: Che finale della norvegese Mowinckel che va in testa con 77 centesimi di vantaggio. Ha rifilato 6 decimi a Puchner nell’ultimo tratto. Chi vuole vincere deve fare i conti con lei. Ora la campionessa olimpica Suter

10.37: Mowinckel all’intermedio ha 16 centesimi di vantaggio

10.35: Meglio l’austriaca Puchner nel tratto di scorrimento, poi perde qualcosa nel finale ma chiude prima con 22 centesimi di vantaggio su Tippler. Ora una delle favorite, Mowinckel

10.34: Puchner all’intermedio ha 29 centesimi di ritardo

10.33: Qualche sbavatura per l’austriaca Tippler che chiude con il tempo di 1’31″37, primo crono di riferimento. Tocca ora a Puchner

10.30: Errore di Lara Gut-Behrami su un salto nella parte centrale. la svizzera sbaglia traiettoria, salta una porta ed esce di scena

10.30: Partita Lara Gut-Behrami

10.28: C’è il sole a Crans Montana, nessun problema di visibilità, ci sono -3° in partenza

10.25: Sono 52 le atlete al via, questa la lista di partenza:

1 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

2 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

3 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

4 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

6 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

7 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

8 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

9 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

10 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

11 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

12 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

13 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

14 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

15 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

16 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

17 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

18 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

19 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

20 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

21 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

22 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

23 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

24 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

25 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

26 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

27 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

28 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

29 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

30 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

31 426323 WEMBSTAD Inni Holm 2000 NOR

32 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

33 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

34 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

35 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

36 565320 FERK SAIONI Marusa 1988 SLO Salomon

37 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

38 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

39 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Head

40 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

41 299719 DOLMEN Elena 1997 ITA Salomon

42 506860 LUTHMAN Jonna 1998 SWE Head

43 6536396 WILKINSON Alix 2000 USA Voelkl

44 6295109 ZANONER Monica 1999 ITA Head

45 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

46 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

47 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

48 25210 MORENO Cande 2000 AND Head

49 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

50 465098 CAILL Ania Monica 1995 ROU Salomon

51 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

52 6000000 SIMADER Sabrina 1998 KEN Head

10.22: Questi i pettorali di partenza delle 8 componenti della squadra italiana: Goggia col numero 7, Nadia Delago 11, Curtoni 15, Brignone 16, Nicol Delago 23, Marsaglia 29, Zanoner 44, Pichler 49

10.18: L’Italia punta su Sofia Goggia, che però inevitabilmente sta pagando dazio al recupero sprint dopo l’infortunio di Cortina. Per lei si preannuncia una gara in difesa. Punta in alto, invece, Federica Brignone che è stata quinta ieri e non è ancora fuori dai giochi nella Coppa del Mondo anche se 300 punti da recuperare sono tantissimi

10.15: Le prove hanno detto che sono più del solito le pretendenti al successo. Alle consuete protagoniste da podio come Goggia, Gut-Behrami, Suter e Siebenhofer, si potrebbero aggiungere alcune outsider come le francesi Gauche, prima ieri nell’ultima prova, e Miradoli o la svizzera Nufer

10.12: Questa invece la classifica di Coppa del Mondo di discesa libera con Sofia Goggia in testa:

1. Sofia Goggia (Italia) 400

2. Corinne Suter (Svizzera) 331

3. Ramona Siebenhofer (Austria) 278

4. Breezy Johnson (USA) 240

5. Mirjam Puchner (Austria) 231

10.08: Questa la classifica di Coppa del Mondo generale. Oggi al via c’è Vlhova e non Shiffrin e dunque la slovacca potrebbe guadagnare qualche punto prezioso visto che le due sono divise da soli 17 punti:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1026

2. Petra Vlhova (Slovacchia) 1009

3. Federica Brignone (Italia) 772

4. Sofia Goggia (Italia) 769

5. Sara Hector (Svezia) 682

6. Corinne Suter (Svizzera) 570

7. Ramona Siebenhofer (Austria) 547

8. Lara Gut (Svizzera) 518

9. Elena Curtoni (Italia) 499

10. Michelle Gisin (Svizzera) 490

10.04: Dopo la lunga parentesi olimpica si torna ufficialmente in azione e riparte, quindi, la caccia alle varie Sfere di Cristallo.

10.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della discesa di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2021-2022. Dopo la lunga parentesi olimpica si torna ufficialmente in azione e riparte, quindi, la caccia alla Sfera di Cristallo.

La gara odierna prenderà il via alle ore 10.30 e riproporrà la grande sfida tra le specialiste della velocità. Su tutte, ovviamente, ci sarà Sofia Goggia che tornerà in azione su una delle piste nelle quali negli ultimi anni ha letteralmente dominato la scena, mentre attenzione anche alla nostra Federica Brignone che su questo pendio ha sempre fatto particolarmente bene.

Non mancheranno, ovviamente, le pattuglie svizzere e austriache, con numerose protagoniste a caccia del successo, su tutte Lara Gut-Behrami e la neo-campionessa olimpica Corinne Suter. Vedremo in azione anche Petra Vlhova, reduce dal leggero infortunio di Pechino, che proverà a conquistare punti pesanti per la Sfera di Cristallo.

La discesa di Crans Montana prenderà il via alle ore 10.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.

